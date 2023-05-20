Международный Олимпийский Комитет: к развалу готов, - Д.Светлов

20:05 22.05.2023

Россия переходит к плану "Б"

МОК гробит олимпийское движение своими руками

Дмитрий Светлов



Россия переходит к плану "Б"



Похоже, что мировой спорт и особенно международное олимпийское движение реально находится на грани краха, раскол - неизбежен. Положа руку на сердце, медленная агония длится уже достаточно долго. Около десяти последних лет.



И вот сейчас, процесс, похоже, пошел конкретно. А все потому, что, декларируя верховенство законов (любых, в том числе и спортивных), так называемый "цивилизованный мир" трактует эти законы так, как выгодно им. И нарушает, причем, совсем не опасаясь нести ответственность.



Примеры можно приводить чуть ли не ежедневно. Так, Европейский олимпийский комитет (EOК) подтвердил запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. "Они не смогут выступать в Кракове ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и это точно не изменится", - говорится в заявлении ЕОК.



Параллельно министры спорта Европейского союза по итогам заседания в Брюсселе вновь выразили "несогласие с участием российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных мероприятиях". Политическое давление на олимпийское сообщество со стороны наших оппонентов не ослабевает, и очевидно, что кульминацией этой кампании станет вопрос об участии атлетов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024, который предстоит решить будущим летом.



Напомним, что нынешний глава МОК Томас Бах, озвучил критерии (а скорее, список унижений), которые могут позволить принять участия спортсменам из России и Белоруссии в нейтральном статусе. И тогда такие критерии, напомним, не устроили ни одну из противоположных сторон. Большинство даже наших чиновников посчитали это явным унижением, а всякие "европейские вонючки" это посчитали "прогибом" МОК перед Россией.



Поэтому даже на такие критерии на Западе плюют. Дело в том, что если исходить чисто из спортивных законов, которые прописаны и которые официально приняты всем мировым сообществом (например, о невмешательстве государства и политиков в дела спорта), то были основания надеяться на то, что россияне все-таки смогут попасть на Европейские игры. Ряд наших боксеров, успешно выступивших на чемпионате мира (это отдельная тема) получили приглашение на отбор на Игры в Париже.



А соревнования в Кракове как раз являются частью этой квалификации. Однако польские политики с самого начала заявляли, что не признают рекомендаций МОК об ослаблении политических санкций и не станут допускать спортсменов из России и Белоруссии на свою территорию ни под каким видом.



Это как? Много лет МОК заявлял и наказывал по-разному "за вмешательства в спорт государства" какие-то африканские страны, предупреждал Россию, а тут скромно молчит вместо того, чтобы дисквалифицировать ту же Польшу и отнять у них право выступления под эгидой МОК.



Однако удивляться нечему. Уже все меньше удивляют такие ситуации, когда политические резоны в спорте оказываются сильнее прежних олимпийских идеалов и самое главное - принятых законов. Вот и сейчас министры спорта ЕС умудрились сделать дискриминационные заявления в отношении россиян по итогам саммита на тему "Соблюдение прав человека на международных спортивных мероприятиях".



"Международный олимпийский комитет рискует утратить доверие, если не прислушается к нашему мнению о том, что ни один российский спортсмен в любом статусе не должен участвовать в Олимпийских играх", - заявил Якоб Форссмед, министр спорта Швеции, которая в настоящее время председательствует в ЕС.



Дожили! Министры спорта малых стран угрожают МОК!



Более того, делегация Литвы убеждала собравшихся на саммите в том, что международные федерации, разрешившие выступления россиян под нейтральным флагом, "игнорируют права украинских спортсменов".



Министр спорта Ирландии Томас Бирн выразил обеспокоенность тем, что Россия и Белоруссия используют спорт для "продвижения своей идеологии". "Мы призываем всех спортсменов подписать совместные обращения против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях и направить эти декларации в МОК, а также активнее выражать свою позицию на спортивных форумах и ассамблеях".



То есть, не реагируя на бойкоты стартов со стороны западных стран и не пресекая опасные дискуссии, МОК ставит весь мировой спорт на грань краха. Вернее, уже поставил. И далеко не сейчас. А гораздо раньше. Весной 2022 года МОК просто отстранил наших и белорусов от соревнований. Хотя очевидно, что тотальный бан в современном мире невозможен.



И, допустим, вместо Европейского форума в Польше многие российские спортсмены будущим летом отправятся на Азиатские игры в Китай. О чем уже есть договоренность. Те же наши атлеты, кого не допустят до Олимпиады-2024, видимо, получат возможность стартовать на Играх БРИКС.



Кстати, о них поподробнее. В самом начале мая на совещании президента России с правительством министр спорта Олег Матыцин озвучил идею о проведении в нашей стране в 2024 году масштабного международного события - Игр стран БРИКС. Эти соревнования могут быть приурочены к саммиту организации, который пройдет в Казани (даты мероприятия еще не утверждены).



В числе других международных спортивных событий, которые, по словам Матыцина, состоятся в России в ближайший год - Игры дружбы (также в столице Татарстана) и Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.



В 2022 году эти старты организовал Китай. Мероприятие состоялось в онлайн-формате по трем основным направлениям (шахматы, ушу и брейкинг). Планируется, что в 2024 году программа будет состоять из состязаний по десяти видам спорта, а в числе участников будут не только представители БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) - география может быть расширена, например, за счет стран Африки (в апреле Матыцин в рамках поездки в Сенегал обсуждал возможность сотрудничества в том числе в сфере спорта).



И тут еще один интересный момент. Вопрос о расширении БРИКС будет обсуждаться на очередном, 15-м саммите, который состоится в августе в ЮАР. 2−3 июня на свою встречу для подготовки саммита соберутся в Кейптауне главы внешнеполитических ведомств пятерки. Они тоже будут обсуждать расширение союза, заявил в интервью посол ЮАР в БРИКС Анил Суклал, по словам которого официально изъявили желание стать членами БРИКС 13 стран и еще 6 - неофициально. Известно, что стать членами БРИКС точно хотят Иран, Аргентина, Алжир, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Индонезия.



И это одна из немногих позитивных новостей. Неужели наши чиновники созрели для плана "Б"? То есть проведения альтернативных соревнований, без всяких реверансов? То, о чем "СП" трубит уже не первый год? Пока нет. Воспринимать Игры БРИКС в Казани как альтернативу Парижу-2024 не стоит. Это подчеркивает и сам министр спорта РФ. "…Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать".



Получается, что Олимпиада, которая пройдет с 26 июля по 11 августа будущего года, все равно в приоритете. Главным образом, эти игры проведут с целью заинтересовать спортсменов, которые не попадут в Париж.



"Мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран". - заявил Матыцин. То есть это в том числе попытка продемонстрировать, что в мире много стран, представители которых готовы соревноваться с российскими спортсменами и приезжать в Россию на турниры. Несмотря на все санкции и угрозы бойкотов.



Ну хотя бы так для начала. Надеемся первый шаг сделан. И план "Б" станет полноценным.