Новые депутаты маслихатовKZ молчат по-старому: поменяли шило на мыло.., - Алма Бектенова

20:14 22.05.2023 Мартовские выборы в местные представительные органы власти породили некоторые надежды на изменение роли маслихатов. Но к концу весны от депутатского корпуса слышны в основном скандалы



Алма Бектенова, 18 мая 23



Зачем выбирали?

Забастовки и протесты работников нефтяной отрасли, паводки и пожары, неконтролируемый рост цен и нехватка школ, точечная застройка и разбитые дороги – это лишь краткий перечень острейших проблем, о которых могли бы высказаться депутаты маслихатов. Могли бы – но они молчат.

Безусловно, функции местного органа гораздо шире, тем не менее, общество по-прежнему не видит даже не отстаивания интересов избирателей, а хотя бы внятную позицию депутатов. Регулярные выступления в прессе, в социальных сетях создавали бы противовес волюнтаризму акиматов, однако маслихаты привычно ушли в подполье.

Интересно, что последние выборы сопровождались давно невиданной агитацией и оживлением. Допуск новых партий, расширение полномочий депутатов привлекли людей на участки, но теперь граждане наблюдают, как красноречивые в момент избирательной кампании личности залегли на дно.

Неудивительно, если казахстанцы забыли, но важнейшая функция депутатов – это утверждение местного бюджета, а также экономических и социальных программ развития. Кроме того, маслихаты регулируют вопросы земельных отношений. То есть в их власти создать помехи и возможно, барьеры на пути коррупции и откровенной глупости, которой частенько грешат чиновники.

Также в июне прошлого года президент Токаев ввел правила, согласно которым депутатам маслихатов представляют на согласование кандидатов на должность акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Таким образом, исполнительная власть пошла на определенные уступки, но за расширение полномочий нужно бороться. Как минимум, с помощью публичных выступлений, а если вас интересует лишь продвижение собственной компании на тендерах и протирание штанов, то зачем вы пошли в депутаты?

В апреле президент Токаев в очередной раз заявил о необходимости усилить в регионах потенциал местного самоуправления. Он отметил низкое доверие населения к маслихатам: всего 53%. Тут глава государства, по мнению политологов, слишком оптимистичен, так как многие граждане в принципе понятия не имеют о существовании маслихатов.

"Обращаюсь к присутствующим здесь председателям маслихатов. Ваша первоочередная задача – отстаивать интересы местных жителей, при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма. Депутаты должны перейти к ежедневной кропотливой работе над актуальными проблемами электората, проявлять при этом профессионализм и ответственность. Взаимодействие с акиматами следует вести в конструктивном русле, обеспечивая прозрачность принимаемых исполнительными органами решений", – сказал президент.

Кропотливой работы, во всяком случае, в публичном поле, на сегодня не заметно. Повторимся, нет даже резонансных выступлений по проблемным вопросам, а ведь именно бурные дискуссии могли бы сдвинуть местное самоуправление с мертвой точки.



Скандальные "нотариальные конторы"

В прошлом году алматинский депутат Константин Авершин сказал, что "фактически сейчас маслихаты – это нотариальная палата, которая заверяет решения акимов". Сравнение актуальности не теряет.

Возьмем Алматы, где Генплан застройки, предложенный акиматом, маслихат рассматривал около часа. К Генплану мы еще вернемся, а пока отметим, что на скандалы у маслихатов времени хватает. Скандалы, сообщения правоохранителей об арестах, а также дрязги с тендерами – практически единственные информационные поводы в освещении деятельности маслихатов.

Так вот, в мае депутат маслихата Алматы от партии "Аманат" Анна Башинская сложила полномочия после того, как оставленный ею в соцсети комментарий получил чрезмерно острую общественную оценку. Напомним, что Башинская написала крайне невнятный комментарий, касающийся президента Украины Владимира Зеленского, в итоге ей пришлось извиняться перед "разгневанными" гражданами и однопартийцами.

Секретарь маслихата Алматы и глава алматинского отделения "Аманат" Станислав Канкуров заявил, что партия не вмешивается в политику других стран. Отдельный юмор ситуации в том, что маслихатовцы не поленились оставить новость об отставке Башинской на официальном ресурсе, тогда как на протяжении многих лет сайт преимущественно не используется.

Другой майский скандал касается депутата маслихата Павлодара Гулжайны Даримовой, которая еще до избрания записала видео довольно любопытного содержания. В ролике депутат обещает своеобразную месть неким хейтерам женского пола.

"Девочки, которые пишут мне гадости о том, что я веду аморальный образ жизни, что эскортница. Вы не боитесь, что я найду ваш адрес и приеду? Уведу вашего мужа или сына, или отца. Я сейчас в таком возрасте, что могу увести их троих запросто. Так что подумайте, прежде чем писать мне всякие гадости", – говорит на видео депутат.

Вокруг ролика разгорелись обсуждения, однако лишь некоторые догадались спросить: чем вообще занимается депутат после избрания? Даримова, меж тем, из-за скандальной известности не расстроилась, заявив, что ей все равно. Председатель маслихата Павлодара Кобланбек Кожин встал на защиту коллеги.

Добавим, что перечисленные инциденты – лишь урожай весенних месяцев 2023 года. Ранее мы вели печальную летопись, состоящую, как говорилось выше, из арестов, ДТП и прочих нарушений с участием родственников депутатов и тендерных разборок. Видимо мечта собрать коллекцию из речей депутатов по актуальным вопросам так и останется недостижимой.



В наших "багдадах" все спокойно

"Туранпресс" наблюдает за информационной политикой маслихатов, точнее, за ее отсутствием, уже около трех лет. С избранием новых депутатов положение существенно не изменилось.

Как и прежде самую впечатляющую в масштабе страны активность демонстрирует маслихат Астаны. Подумать только, в столице нормально ведут официальный ресурс и соцсети, выкладывают регулярные новости, касающиеся работы органа, изредка даже показывают то самое отстаивание интересов населения в неравной борьбе с чиновниками. Удалось, кроме того, обнаружить публичное мнение депутатов по проблемным вопросам, процитированное СМИ.

Если кто-то считает, что мы зря ерничаем, пусть посетит подряд официальные ресурсы всех 20 регионов, чтобы убедиться – довольно робкий и скромный вклад депутатов Астаны в местное самоуправление, к сожалению, вершина казахстанской информационной работы маслихатов.

Процитированное прессой мнение депутата столицы касается сомнительного качества дорог. Асфальтированные дороги в Казахстане проваливаются, на них появляются колеи от колес, покрытие не выдерживает нагрузки из-за плохого битума, заявил весной депутат маслихата Бауыржан Смаилов.

"Мы критикуем дорожников, но при это не обращаем внимание, что один из важнейших компонентов при производстве асфальтового покрытия – дорожный битум, производимый в Казахстане, не соответствует требованиям. Конечно, мы "натягиваем", говорим, что поддерживаем отечественное производство. Но наш битум очень дорогой, а качество отвратительное, нужно вещи называть своими именами", – сказал он.

От имени группы депутатов маслихата Астаны направлены письма в ряд министерств и контролирующих органов с указанием проблемы некачественного битума и предложениями по ее решению. Отметим, что подобной активности на сайте органа отмечено немало. К сожалению, к прессе депутаты нового состава выходят редко.

По контрасту информационная яма, зияющая на месте маслихата Алматы, выглядит особенно впечатляюще. Мы не раз писали, что орган южной столицы фактически игнорирует ведение официальных ресурсов и СМИ. Соцсеть пуста, на сайте появляется редчайший, неструктурированный официоз и обрывки трансляций.

Тем временем огромные бюджетные потоки одного из самых богатых мегаполисов постсоветского пространства распределяются в полной тишине и согласии с акиматом. Как упоминалось выше, важнейший документ – Генеральный план Алматы до 2040 года – маслихат в апреле утверждал около часа.

Все, что горожане могли увидеть в прессе, это мнение акима Ерболата Досаева и его подчиненных, конечно, защищающих документ. Однако прошлый аким Сагинтаев тоже готовил Генплан, а его администрация не вылезала из ссор с застройщиками, общественниками и митингов возмущенных жителей. Текущая же ситуация в городе такова, что череда массовых протестов вокруг застройки в любой момент может возникнуть вновь. Предгорья, по словам экспертов, продолжают застраиваться в незаконном и полузаконном порядке, в мегаполисе не остается свободных от уродливых и опасных зданий участков, дворы закатывают в асфальт, деревья вырубают. Но маслихат принимает Генплан без заметных обсуждений.

Мы не утверждаем, что документ акимата обязательно плох, в нем есть потенциально привлекательные идеи. Однако хотелось бы видеть дискуссии по наболевшим вопросам от наших избранников, которые хотя бы в теории способны выявить недостатки, коррупцию и авантюризм.

В таком же формате маслихат выслушал заявление акима Досаева о росте стоимости парковки, сделанное в апреле на том же заседании по утверждению Генплана. Мы вновь слышим только чиновников, хотя на собрание явно пригласили прессу.

Между тем, по официальным данным, "Аманат" получил в городе 12 мандатов, "Республика" три мандата, столько же получила НПК, "Байтаку" досталось два мандата, "Ак жолу" один. Можно припомнить золотые горы, обещанные этими партиями в ходе выборов.

Некоторые депутаты активно ведут соцсети, описывая нужды горожан. Например, недавно Тимур Елеусизов заступился за знаменитое изображение снежного барса, закрашенное из-за рекламы. Надо сказать, что компания, покусившаяся на любимый мурал алматинцев, принесла извинения и пообещала восстановить стрит-арт. Однако в альтернативном Алматы, где депутаты не просто присоединяются к стихийному протесту, но предвосхищают его, отстаивая права избирателей, мурал бы вообще не стал жертвой рекламы. В нормальном мире депутаты регулярно высказываются в СМИ, а не только в блогах.

Третий мегаполис – Шымкент – в плане информационной политики маслихата недалеко ушел от Алматы. Популярных депутатов-блогеров там меньше, а официальный сайт за весну выложил несколько коротких объявлений. В прессе же единственное упоминание маслихата касается подозрений в адрес депутата в получении незаконной премии на предыдущей работе.



Стабильность со знаком минус

В разрезе областей маслихатовская картина удручающе однообразна. В целом на севере и в центре страны местные органы ведут информационные ресурсы хотя бы с минимальным уважением к населению. Выкладываются новости и трансляции, решения и документы. Можно скупо похвалить ресурсы Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областей, с оговорками – ресурсы ВКО и Актюбинской области.

Тем не менее, от депутатов нового созыва ожидали не просто рутинного заполнения сайтов, но и яркой, надлежащим образом освещенной в прессе деятельности. К сожалению, ни одного резонансного высказывания обнаружить не удалось.

Гораздо хуже дела обстоят на западе и юге. Именно эти регионы наиболее проблемные, а также аккумулируют основную массу населения. Но ресурсы их маслихатов преимущественно содержат редкий официоз.



Вопиющим примером служит маслихат Мангистауской области, где в течение многих лет продолжаются протесты работников нефтяной сферы. Несмотря на явное социальное напряжение, депутаты не считают нужным публично вмешиваться в конфликты. Последняя попавшаяся на глаза новость из этого региона, затрагивающая маслихат, датирована декабрем 2022 года. Речь в сообщении идет о судебном наказании для депутата Мангистауского областного маслихата Ахмета Салманова. По утверждению правоохранителей, он получал денежное вознаграждение за покровительство.

Не стоит подчеркивать, что усилия народных избранников в этом регионе могли бы предотвратить события, неоднократно негативно влиявшие на весь Казахстан.



Если мы обратимся к новым регионам и их маслихатам, то увидим, что они переняли худшие образцы. На сайте Абайской области содержатся объявления, а обнаруженная в СМИ свежая новость рассказывает о шантаже во время предвыборной гонки депутата маслихата Серика Байгалиева.



Ресурс маслихата Улытауской области выложил несколько объявлений за год, а также редкие и невнятные решения. Эти документы напоминают переписку Алекса с Юстасом и ничего не скажут жителям. В области Жетысу обнародовали штучные официозные заметки и традиционные обрывки документации. В маслихате региона также скупо ведут соцсети, почти исключительно на казахском языке.

Таким образом, новые депутаты ничего принципиально не изменили в подходах к информационной политике маслихатов. Пока надежды тщетны, тогда как несколько харизматичных и ответственных спикеров могли бы вытащить местное самоуправление из десятилетиями застаивающегося болота. Источник - turanpress.kz

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