Казахстан не выдал агреман посла Украины бывшему губеру и конченому русофобу Гайдаю

21:08 22.05.2023

Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности

Казахстан отказался утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, пишет газета "Зеркало недели".

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"Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата", - говорится в публикации.



Украинские СМИ предполагали, что Гайдай может возглавить дипломатическое представительство в Астане.

Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности. В конце августа дипломат спровоцировал международный скандал, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что Киев старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.

В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал к себе посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. В начале октября стало известно, что Астана получила от Киева запрос о назначении нового посла.