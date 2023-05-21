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Пригожин ("Вагнер") прямым текстом разносит руководство МО РФ
22:19 22.05.2023

СВО перешла в фазу войны. Где военные, когда ДРГ прорывается в Россию? - Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал напряженную ситуацию в Грайворонском районе Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ.

"Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны и уже не в первый раз в Белгородской, Курской, Брянской областях гремят взрывы и погибают люди, - заявил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба, - то на границах, смею вас заверить, находятся военные. И пограничники все, что делают, - это просто документы проверяют. Поэтому отпор этому ДРГ - я думаю, что отважно, со всей ответственностью, - давали именно пограничники. А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ, - это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства".
Как подчеркнул глава "Вагнера", "насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия".

"Оно обязано этим заниматься, это его прямая обязанность. Если они наступать не могут, то это не Министерство наступления, а Министерство обороны, поэтому оборонять свою страну они обязаны. А то, что сейчас они рассказывают, как они пришли на помощь, - это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков",
- отметил он.

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В Грайворонском районе Белгородской области уничтожены 39 украинских боевиков. Об этом сегодня, 22 мая, сообщают местные телеграм-каналы.

Согласно их данным, российские военные в ходе боев ликвидировали 39 диверсантов, еще несколько боевиков были взяты в плен.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате действий украинских террористов восемь гражданских лиц получили ранения, погибших среди мирных жителей нет.

Население эвакуируют из приграничной зоны. Все жители, которые покинули свои дома и не имеют возможности разместиться где-либо, будут помещены в пункты временного размещения.

Сейчас на местах работают военные и оперслужбы.

Напомним, с сегодняшнего дня в Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции (КТО).

Источник - eadaily.com
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