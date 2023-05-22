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Битва за Центральную Азию только начинается, - Виктория Панфилова
00:15 23.05.2023

22.05.2023

Страны региона в выборе своего внешнеполитического курса становятся откровенно прагматичными
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент Сингапура Халима Якоб 22 мая посетила Казахстан с первым в истории островного государства визитом в Центральную Азию (ЦА). Она пояснила свой выбор тем, что Казахстан – "центральноазиатский лидер", укрепление отношений с которым позитивно отразится и на сотрудничестве в регионе в целом. На днях состоялись три саммита "Китай – Центральная Азия" в Сиане, "Евросоюз – Центральная Азия" – на уровне премьеров в Алма-Ате и G7 – в Хиросиме, где лидеры стран G7 договорились сотрудничать со странами ЦА для урегулирования региональных вызовов.

Почти одновременное проведение трех саммитов если и случайность, то знаковая, сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.

По его мнению, это говорит о сбалансированности многовекторной политики стран Центральной Азии, а не приверженности к одному полюсу. Совпадение саммитов демонстрирует, кто, что и кому предлагает, с кем работать приоритетно.

"Внешнеполитическое планирование и принятие решений странами Центральной Азии приобретает все более быстрый и оперативный характер, и важно не ошибиться в балансировании интересов между Россией, Китаем, США и Евросоюзом. Любая ошибка может иметь критический характер. А это значит, что возможности этой многовекторности достаточно узки. Можно ошибиться и попасть под санкции одной из сторон. Не думаю, что такое напряженное балансирование может продолжаться бесконечно", – отметил Князев.

Общее направление трех саммитов – это развитие транспортно-логистических путей, связывающих страны Европы и Китай с ЦА. "Центральная Азия сегодня становится тем пространством, где сотрудничество между странами может осуществляться как с Россией, так и без России. Группа стран Востока и Юго-Востока настроена на сотрудничество в ЦА с Россией, она не поддерживает санкции против РФ и занимает условно антизападную позицию, прямо этого не артикулируя", – отметил эксперт.

Так, например, Китай, работая со странами ЦА, не исключает сотрудничество и с Россией. Напомним, КНР выделит странам Центральной Азии беспрецедентную сумму почти 4 млрд долл. на поддержание экономик стран региона и реализацию проекта "Один пояс – один путь", которому в этом году исполнилось 10 лет. Причем помощь эта безвозмездная. Председатель КНР Си Цзиньпин в программном выступлении на саммите "Центральная Азия – Китай" заявил, что Китай готов помочь странам ЦА укрепить свой оборонный потенциал, совместно противостоять терроризму и защищать территориальную целостность, развивать инфраструктурные проекты.

Политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков считает, что одним из бенефициаров сотрудничества Центральной Азии с Китаем является Россия, особенно с учетом того, что для нее закрыты транспортно-логистические цепочки с Европой и США. "Сегодня Россия ориентирована в импорте товарной продукции именно из Китая и стран Центральной Азии. Поэтому многие соглашения, которые подписаны и в двухстороннем, и многостороннем формате, будут выгодны для России в плане подключения к ним, особенно в транспортно-логистических проектах и в сфере энергетики", – сказал "НГ" политолог.

Евросоюз, предлагая странам ЦА транспортные проекты в обход России, по всей видимости, не учитывает вновь открывающиеся для Москвы перспективы. Напомним, что в ходе второго экономического форума "Европейский союз – Центральная Азия", состоявшегося в Алма-Ате, обсуждались возможности транспортно-логистических путей, связывающих страны ЦА и Европу, которые изменились, как заметил посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас, в результате конфликта в Украине. "Сейчас для стран ЦА открываются новые возможности для диверсификации маршрутов. ЕС не заинтересован в том, чтобы транспортировка товаров шла через страны, находящиеся под санкциями, поэтому речь идет о пути, который проходит между Евросоюзом и ЦА", – сказал журналистам Янкаускас. По его словам, наиболее оптимальный сегодня – это "Средний коридор", или, как его еще называют, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий по странам, которые свободны от санкций, через Каспийское море, Азербайджан, Грузию.

ЕС позиционирует себя "устойчивым и надежным партнером для ЦА". Вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровский отметил на форуме, что ЕС является одним из крупнейших инвесторов ЦА. По его словам, почти половина совокупных инвестиций в регионе – более 40%, поступает из стран ЕС. Это больше, чем из Китая и России. Он сообщил, что около 700 млн евро было направлено на развитие инвестиций и строительство дорог. На цифровые проекты, связывающие страны ЦА, ЕС собирается этим летом выделить 20 млн евро.

"Понятно, что Запад преследует цель отсечь Россию, а также Иран от транспортных коридоров по линии Восток–Запад, их интерес и внимание понятны. Что касается Китая, то у него простой прагматичный интерес, поскольку возможности транзита через Россию сокращаются надолго. Поэтому Китай, следуя своим интересам, стремится развить транспортный коридор в западном направлении, поскольку экономические связи с Европой в целом остаются, а каких-то явных признаков большой санкционной политики по отношению к Китаю пока не видно", – полагает Князев. Такие страны, как Сингапур, преследуя свои частные интересы, стремятся вписаться и в западные региональные стратегии. Например, занять какие-то ниши в экономиках стран региона, упреждая появление там российских или китайских компаний.

По словам эксперта, для России эти маршруты выглядят неоднозначно, потому что в новых условиях российская сторона может их использовать в своих интересах. Если брать во внимание ТМТМ, то по нему грузы из Турции идут и в российские порты Каспия. Сегодня Москва рассматривает возможность участия в проекте строительства и использования железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. Часть российских грузов может пойти на юг Китая или оттуда.

Другая группа стран – G7, как показал саммит, это те страны, которые обеспокоены ростом сотрудничества стран ЦА с Россией и Китаем, что демонстрируется и китайским саммитом и всеми экономическими показателями, связанными, например, с сотрудничеством с Россией. Они просто ошеломляющие за весь санкционный период. Это у западных стран вызывает обеспокоенность. Они обозначили свои планы сотрудничества с государствами ЦА для борьбы с глобальными вызовами, а также заявили о намерении поддерживать совместные проекты в области транспорта, в том числе ТМТМ, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении. По мнению Князева, идет игра на повышение.

Источник - НГ
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