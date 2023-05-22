 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спектакль под названием "Потолок долга США", - В.Катасонов
00:32 23.05.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.05.2023 |

Будет ли happy end?

19 января с/г было зафиксировано, что лимит наращивания американским государством заимствований исчерпан. Америка давно живет в долг. Растут долги компаний и банков, граждан и государства. Федеральный бюджет хронически несбалансирован, расходы превышают доходы. Дефицит бюджета покрывается за счет заимствований (преимущественно с помощью займов в виде облигаций американского казначейства). Растет государственный долг.

В начале ХХ века государственный долг США измерялся миллиардами долларов. Так, в 1910 году он равнялся 2,7 млрд долл., в 1920 году – 26,0 млрд долл. В 1981 году долг впервые перевалил за 1 триллион долларов. На 31 декабря 2020 г. величина государственного долга достигла 26 трлн долл., а 19 января долг достиг величины 31,4 трлн долл. и уперся в потолок.

Под потолком долга понимается предельная величина государственного долга, определяемая Конгрессом США. Конгресс США более сотни раз рассматривал вопрос о потолке долга. По данным Министерства финансов США, только с 1960 года он пересматривался 79 раз.

Уже четыре месяца в США кипят страсти по поводу потолка долга и необходимости его повышения. Суть острых дискуссий проста: демократы требуют автоматического повышения потолка, а республиканцы выставляют свои условия повышения. Самое главное требование – установление неких лимитов по бюджетным расходам.

Многие наблюдатели стали воспринимать обсуждения в Конгрессе США по вопросу потолка долга как спектакли. И уже перестали волноваться так, как это было, скажем, в 2000-е годы, понимая, что у спектакля обязательно будет happy end. Министр финансов Джанет Йеллен сказала, что спектакль должен закончиться 1 июня.

Сегодня большинство в нижней палате Конгресса США принадлежит республиканцам. Они, как всегда, добиваются от своих оппонентов-демократов поддержки по вопросу установления лимитов по бюджетным расходам. Однако на этот раз консенсуса добиться не удалось. К решению вопроса подключился президент Джо Байден. Белый дом провел 19 мая переговоры с республиканцами из конгресса, но они также результата не дали. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил, что пришло время поставить переговоры на паузу, а в Белом доме признали существование "реальных разногласий".

Большинство экспертов склоняются к тому, что все-таки конгресс примет решение по повышению потолка долга. И произойти это может в последний день мая. Условно говоря, вероятность такого сценария равняется 90%. А за оставшимися 10% скрывается суверенный дефолт. И тогда самым серьезным последствием для Америки как великой державы станет стремительное падение доллара США.

Однако в рамках 10 процентов есть еще один сценарий. 9 мая Байден заявил, что изучает возможность предотвратить дефолт без одобрения в конгрессе. По мнению ряда экспертов, 14-я поправка к Конституции США позволяет сделать это. Однако такой шаг может привести к длительным судебным тяжбам. "Это будет конституционный кризис", – заявила Джанет Йеллен в ответ на вопрос, может ли Байден поднять потолок госдолга единоличным решением. Но из двух зол дефолт, вероятно, страшнее, чем конституционный кризис. "Дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе", – подчеркнула глава Минфина.

Итак, впереди маячат три сценария возможного развития событий: 1) возникает суверенный дефолт Америки по причине того, что не будет принято решение о повышении долгового потолка; 2) суверенного дефолта не будет, президент сам примет решение по потолку, но в этом случае возникнет конституционный кризис; 3) суверенного долга не будет по той причине, что конгресс все-таки принимает решение о повышении потолка.

Третий вариант – happy end. Однако можно ли его считать счастливым концом спектакля? Оказывается, нельзя. Последствия для Америки будут очень чувствительные.

Об этих последствиях 19 мая заговорили многие американские СМИ. И почти все авторы ссылались на оценки американского эксперта Ари Бергманна (Ari Bergmann), основателя консалтинговой фирмы Penso Advisors по стратегическому управлению и управлению рисками. Объясню простыми словами суть его рассуждений. Все банковские счета американского Минфина обнулились, или "пересохли". Получив право на выпуски новых траншей казначейских бумаг, изголодавшийся Минфин выбросит на рынок облигации на сумму до 1 триллиона долларов. При нынешней ключевой ставке Федерального резерва проценты по казначейским бумагам будут весьма привлекательными, и спрос на новые транши бумаг будет тоже высоким. Для покупки бумаг потребуется большое количество долларовой наличности, которая из разных секторов американской экономики будет перекачана на банковские счета американского казначейства (прежде всего, это счета, открытые в ФРС). Эффект от подобного рода операций вполне можно назвать "количественным ужесточением". Федеральный резерв и до этого изымал доллары из американской экономики, но небольшими порциями. А после поднятия потолка долга изъятие будет очень масштабным.

Многие американские СМИ цитируют Бергманна, который сказал: "Больше всего меня беспокоит то, что, когда вопрос по лимиту долга будет решен – а я думаю, что так и будет, – вы столкнетесь с очень, очень глубокой и внезапной утечкой ликвидности… И мы уже видели, что такое падение ликвидности действительно негативно влияет на рынки с высокими рисками, такие как рынки акций и кредита".

Американская экономика находится на пороге серьезного спада. Спровоцировать ее может любое событие. И повышение потолка государственного долга может стать тем спусковым крючком, который запустит экономический кризис в США. Например, в конце июня или в июле.

Источник - fondsk.ru
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