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Закусив кактусом... Мигранты из Центральной Азии стекаются в... Мексику, - "ВечБишкек"
00:39 23.05.2023

22 мая 2023

Мигранты из Центральной Азии стекаются в Мексику

Тысячи выходцев из Центральной Азии перебираются в Соединенные Штаты через Мексику в поисках лучшей жизни. Несколько потенциальных мигрантов рассказали Радио Озоди, что их не останавливает ни трудный путь, ни новые, более жесткие законы США, касающиеся сдерживания потока мигрантов.

Таджичка Саодат Джумабоева и ее семья из трех человек на этой неделе летят в Стамбул. Это первый этап их путешествия, которое, как надеются будущие мигранты, станет их дорогой в новую, лучшую жизнь в Соединенных Штатах.

Джумабоевы планировали поездку в течение нескольких месяцев вместе с пятью другими мигрантами - таджиком и четырьмя кыргызами, с которыми они подружились в Москве, где выходцы из Центральной Азии в настоящее время живут и работают.

Ни у кого из них нет американской визы, и они не планируют подавать на нее документы.

Вместо этого друзья решили присоединиться к быстро растущей массе просителей убежища из Центральной Азии и России, которые пытаются нелегально проникнуть в Соединенные Штаты из Мексики, чтобы воплотить "американскую мечту".

"Мы знаем многих кыргызов и узбеков, которые в прошлом году уехали в Мексику по своим российским паспортам и уже находятся в Америке, работают там, зарабатывают деньги, - сказала Джумабоева Радио Озоди 17 мая. - Мы тоже хотим воспользоваться этим шансом".

Джумабоевых не пугает перспектива потенциально опасного путешествия по Мексике, которое, по словам некоторых свидетелей, может повлечь за собой ограбление, нападение, тюремное заключение или даже смерть в пути.

Их также не останавливают новые, более жесткие американские иммиграционные правила, которые потенциально могут лишить их права претендовать на убежище в Соединенных Штатах.

В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу в этом месяце, мигрантам может быть отказано во въезде на границе, если они не подали заявление о предоставлении убежища онлайн до попытки въезда в страну или не искали убежища в какой-либо другой стране, через которую они ехали по пути в Соединенные Штаты.

Тем, кто нелегально пересекает границу США, грозит депортация и пятилетний запрет на въезд в страну.

Джумабоевы и их друзья - натурализованные граждане России. Группа будет путешествовать по своим российским паспортам, чтобы воспользоваться возможностью безвизового въезда для граждан России в Мексику.

Официальная статистика свидетельствует о значительном увеличении числа обладателей российских паспортов, въезжающих в Соединенные Штаты через Мексику с начала 2022 года. Многие связывают эту тенденцию с вторжением Москвы в Украину - событием, которое заставило тысячи людей бежать из России.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в 2022-м финансовом году (начиная с 1 октября 2021 года) 36 271 гражданин России пытался въехать через южные границы США, тогда как в предыдущем году - 13 240 человек.

Тенденция нарастает: в период с октября 2022 года по март 2023 года в Америку прибыло 38 259 человек.

Данные правительства США также показывают, что в период с октября по январь количество удовлетворенных прошений о предоставлении убежища от граждан Узбекистана, Казахстана и России также увеличилось.

ВЪЕЗД ЧЕРЕЗ НИКАРАГУА

По сообщениям кыргызских СМИ, большинство кыргызстанцев, перебравшихся в США из Мексики, также имели российские паспорта.

Но те, у кого нет второго паспорта, исследуют другие маршруты через Центральную и Южную Америку.

Некоторые граждане Казахстана сначала прибывают в Бразилию - страну, которая позволяет им въезжать без визы.

Кыргызы и узбеки все чаще выбирают Никарагуа в качестве точки въезда на континент, а затем направляются в сторону Мексики.

Один кыргызстанец поделился на условиях анонимности, что на борту рейса Стамбул - Манагуа, которым он вылетел в начале мая, было около 30 граждан Кыргызстана.

Он рассказал Кыргызской редакции Радио Озоди, что все его соотечественники путешествовали с единственным намерением - добраться в конечном итоге до Соединенных Штатов.

По его словам, группа заплатила деньги контрабандистам, которые переправили их из Никарагуа через Гондурас и Гватемалу в южный мексиканский город Тапачула.

Мужчина сообщил, что большинство жильцов шестиэтажной гостиницы "Тапачула", в которой он остановился, были гражданами Кыргызстана. Они заняли около 90 из 120 номеров здания, в каждом номере жили по четыре-пять человек. По его словам, там были также узбеки и выходцы из других стран Центральной Азии, хотя и в меньшем количестве.

Перед поездкой на север в Соединенные Штаты большинство мигрантов подали онлайн-заявки на получение убежища в США.

Хотя Россия по-прежнему является крупнейшей страной-реципиентом мигрантов из Центральной Азии, в последние годы тысячи людей из пяти бывших советских республик региона прибывают в Соединенные Штаты как законными, так и нелегальными путями.

"ДЕЛО ОБ УБЕЖИЩЕ"

В Москве Джумабоевы продали машину, оставили арендованный дом и отложили деньги "как наличными, так и на картах" на дорогу.

Основываясь на расчетах своих знакомых, которые, по их словам, "уже живут в Чикаго" после отъезда из России в прошлом году, Джумабоевы ожидают, что им потребуется около 15 тысяч долларов на человека, чтобы добраться до места назначения, если все пойдет по плану.

Джумабоевы и другие - всем чуть за 30 - также уже подумали о своих "делах о предоставлении убежища".

Джумабоева рассказывает, например, что мужчина родом из неспокойной Горно-Бадахшанской области Таджикистана и будет обращаться за защитой на основании преследования этнических групп.

"У него более веские основания для предоставления убежища, чем у остальных из нашей группы, - говорит она. - Мой муж и наши кыргызские друзья бегут от военной мобилизации в России".

Хотя перспектива отправки мигранта из Центральной Азии с российским паспортом на войну в Украине вполне реальна, Джумабоева признает, что их поездка в Америку в основном связана с "лучшими экономическими возможностями и лучшей жизнью".

Акушерка по образованию, Джумабоева сначала намерена начать работать в качестве няни или сиделки для пожилых людей в Америке, но мечтает со временем найти более высокооплачиваемую работу в роддоме.

Ее муж, ветеринар, работает таксистом в Москве. В Соединенных Штатах он хочет стать водителем грузовика, на этой работе занято много мужчин-мигрантов из Центральной Азии.

На вопрос о последних иммиграционных правилах США, которые могут лишить их права на получение убежища, Джумабоева ответила: "Это просто доказывает, что нам нужно добраться туда, прежде чем Америка еще сильнее закрутит гайки".

"Я сожалею, что мы не уехали сразу после того, как [в Украине] началась война, - говорит она. - Наши друзья в Чикаго сказали, что нам следует приехать в ближайшее время, потому что [бывший президент США Дональд] Трамп может победить на следующих выборах и полностью закрыть двери США для мигрантов".

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684791540


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