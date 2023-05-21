 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Ракетка Байконура - 2023": турнир на космодроме при поддержке "Институт стран СНГ"
01:09 23.05.2023

"Ракетка Байконура - 2023": турнир на космодроме

Теннисный турнир проводится при поддержке "Институт стран СНГ", Роскосмоса, Минобороны России, Администрации города Байконур и других.

Среди участников шесть космонавтов -Александр Иванченков, Муса Манаров, Сергей Крикалев, Сергей Залетин, Валерий Токарев, Сергей Трещев.

На церемонии открытия выступили председатель оргкомитета и организатор турнира депутат Госдумы РФ Константин Затулин, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации "Роскосмос", летчик-космонавт, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, глава Администрации города Константин Бусыгин, президент теннисного клуба космонавтов, дважды Герой Советского Союза Александр Иванченков, президент Федерации тенниса Байконура, почетный гражданин Байконура, генерал-майор Владимир Томчук, многократный победитель теннисных турниров "Большого шлема" Николай Давыденко и другие почетные гости.

Цель турнира - поддержать связь с соотечественниками, живущими и работающими на Байконуре. Участники встретятся с молодежью города, побывают в Байконурском филиале МАИ, возложат цветы к памятникам героям и жертв освоения космического пространства в городе и на космодроме и, конечно, увидят пуск ракеты "Союз-2.1а".

Источник - Роскосмос
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