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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию
01:27 23.05.2023

Зачем Макрону понадобились экономические контакты с Монголией
Макрон впервые посетил Улан-Батор
22 мая 2023, Дарья Волкова
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Монголию, проведя встречу со своим коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС. В ходе переговоров Макрон отметил значимость партнерства Монголии с французской корпорацией ядерных технологий Orano, в том числе в вопросе добычи металлов.

Согласно данным на сайте компании, Orano присутствует в Монголии более 25 лет. С 2000-х годов корпорация проводит разведку пустыни Гоби. В 2015 году Orano получила лицензии на добычу полезных ископаемых в стране. На переговорах также обсуждалось расширение сотрудничества в сферах зеленой энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства.

Макрон прибыл в Улан-Батор в воскресенье из Японии, где он принял участие в саммите "Группы семи" (G7). Это первый в истории визит главы французского государства в Монголию. В рамках визита Макрон также встретился с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и посетил музей Чингисхана, открывшийся в Улан-Баторе в 2022 году.

"В целом я бы не назвал визит французского президента Эммануэля Макрона в Монголию чем-то неординарным. Когда в отдаленном регионе планеты проходят мероприятия, то их участники предпочитают выжать максимум из поездки и посетить рядом что-то еще, что представляет интерес. Это обычная практика", – сказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Если оценивать этот визит с содержательной точки зрения, то его причиной стала активизация работы со странами за пределом западного мира. Вполне логично, что эту работу проводит как Москва, так и европейские страны, поскольку сейчас идет борьба за влияние и симпатии в большом противостоянии Запада против России", – отметил он.

"Монголия – это стратегически важная страна, поскольку она зажата между Россией и Китаем, которых страны ЕС и НАТО фактически объявили своими врагами. Вместе с тем Улан-Батор серьезно озабочен своей безопасностью и сохранением самобытности. Поэтому заинтересован в расширении круга экономических связей и партнерств. И в этом плане европейская составляющая является немаловажной", – считает политолог.

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"Поставки урана из Монголии во Францию вполне отвечают интересам обеих стран. Перед Францией стоит задача полностью прекратить взаимоотношения с Россией, поэтому они рассматривают все возможные альтернативы. В свою очередь для Монголии – это новый рынок сбыта", – добавил эксперт.
"В целом же Монголия довольно интересная страна. Она находится в самом сердце региона, который будет самым перспективным в ближайшие десятилетия. Однако, на мой взгляд, ей пока еще уделяется очень мало внимания, в том числе и со стороны России", – считает он.

При этом в силу географического положения многие российско-китайские инфраструктурные проекты реализуются через Монголию. Например, в мае стало известно, что проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода "Союз Восток" выполняются в соответствии с утвержденными планами и почти закончены. Завершение проектирования запланировано на 2023 год.

Для Монголии этот проект интересен не с точки зрения покупки газа, а с точки зрения получения доходов от транзита и усиления своей роли во взаимоотношениях с Россией и Китаем, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это же касается и ряда других сфер.

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Кроме того, Монголия исторически очень тепло относится к России. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, получить фактическую независимость от Китая монголы смогли лишь на фоне Синьхайской революции 1911 года и при деятельной поддержке из Петербурга. Китай с территориальной потерей не смирился и оккупировал новое непризнанное государство вскоре после Октябрьской революции, когда России вдруг стало не до Монголии.

Воевать против китайцев монголам помогали как красные, так и белые, но в первую очередь – именно белые. Их активность спровоцировала вмешательство большевиков, и в итоге Монголия стала вторым в мире социалистическим государством после СССР. Несмотря на это, монголы воспринимают свои революции именно как национальные – антикитайские.

Китай не признавал монгольской независимости вплоть до конца Второй мировой войны и победы Мао Цзэдуна над Гоминьданом, причем пошел на этот шаг только в силу беспрецедентного давления СССР, ставшего гарантом независимости Монголии. В 1939-м за эту независимость пришлось повоевать еще и с Японией. И к 80-летней годовщине событий на Халхин-Голе был приурочен визит Владимира Путина в Монголию в 2019 году.

Таким образом, Россию здесь воспринимают как верного друга,

помощника и защитника, что сделало монголов одной из самых пророссийских наций на планете, о чем сами русские даже не догадываются. Попавшие туда туристы быстро устают удивляться обилию говорящих по-русски и мало с чем сравнимому монгольскому гостеприимству.

"Что же касается интересов Франции, то Макрон в ходе визита сделал упор на два момента. Во-первых, Париж хочет закупать у Улан-Батора редкоземельные металлы для развития промышленности. И поскольку эта отрасль в значительной степени контролируется Китаем, Макрон предпринимает шаги по сокращению зависимости от Пекина", – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

"Второй момент – это совместные проекты в области атомной энергетики. Здесь Франция решает свою задачу по сокращению сотрудничества с Россией. В целом с Монголией немногое можно обсуждать в сфере экономики, но вот эти интересы у французов с ними совпали", – добавил эксперт.

"Параллельно с этим Монголия активно пытается встроиться в мировой рынок.

Однако 80% всей торговли Улан-Батора нацелено на Китай. И для того чтобы эту ситуацию изменить, Монголия пытается развивать контакты с Евросоюзом", – полагает он. "Одновременно с этим Запад пытается показать, что Улан-Батор не обязан подставлять плечо России, ведь у Монголии есть и другие партнеры, например, Европа. Но тут у них вряд ли что-то получится, поскольку монголы с нетерпением ждут проект "Сила Сибири", который будет сопровождаться большими инвестициями из России", – отметил Маслов.

"Таким образом, я бы сделал вывод, что с экономической точки зрения Монголия готова сотрудничать как с западными странами, так и с Россией и с Китаем. А что касается политических аспектов визита, то французский лидер едва ли остался услышан. Хотя, скорее всего, это и не было основной задачей его визита", – заключил он.

Источник - взгляд
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