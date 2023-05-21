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Оган поддержал Эрдогана. Судьбу Турции решает его 5% голосов
07:08 23.05.2023

"Создатель королей" и критик Эрдогана поддержал его кандидатуру. Все решат 5% голосов
Проигравший выборы президента Турции кандидат поддержал Эрдогана

Синан Оган, получивший 5% голосов на выборах президента Турции, призвал своих сторонников голосовать за действующего главу государства Реджепа Эрдогана во втором туре. Политик сообщил, что провел переговоры и с Эрдоганом, и с его соперником, оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Оган был кандидатом от правого блока и получил от СМИ прозвище "создателя королей", поскольку именно его электорат решит исход избирательной кампании. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
Экс-кандидат в президенты Турции от националистического альянса АТА Синан Оган объявил, что во втором туре выборов поддержит нынешнего главу государства Реджепа Эрдогана. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет газета Hyrriyet.

Оган сообщил, что провел переговоры и с Эрдоганом, и с его соперником, оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.

"В результате этих переговоров я заявляю, что мы поддержим кандидата от Республиканского альянса [Эрдогана]. Я приглашаю тех, кто голосовал за нас, поддержать господина Эрдогана", - сказал Оган.

Hurriyet: бывший кандидат в президенты Турции объявит о поддержке Эрдогана во втором туре
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган...
22 мая 09:12
Ранее он пояснял, что при переговорах приоритетными условиями для него будут возвращение сирийских беженцев на родину, противостояние терроризму и борьба со стихийными бедствиями.

Второй тур выборов президента Турции состоится уже в это воскресенье, 28 мая.

Для победы в первом туре, состоявшемся 14 мая, нужно было преодолеть порог в 50% - этого не удалось сделать ни Эрдогану (он набрал 49,52% голосов), ни Кылычдароглу (44,88%).

Синан Оган занял третье место с результатом в 5,17%. Последним финишировал Мухаррем Индже, которого поддержали лишь 0,43% избирателей - однако, он сам снял свою кандидатуру перед голосованием, но его фамилию не вычеркивали из бюллетеней.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"
Эрдоган победил на выборах в четырех из семи регионов страны, но проиграл в крупных городах: Анкара, Стамбул, Измир и Анталья отдали предпочтение Кылычдароглу. Действующий президент при этом лидировал по числу голосов среди турецких избирателей за рубежом, отмечает РБК.

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Кто такой Синан Оган
55-летний Синан Оган впервые участвовал в выборах президента Турции. Политик азербайджанского происхождения в 2011-2015 годах был членом Великого национального собрания Турции от Партии националистического движения (ПНД).

В 2015 году был исключен из этой партии, но обжаловал данное решение в суде и в ноябре того же года был восстановлен. Однако в марте 2017-го его снова исключили.

Оган снова попытался оспорить это решение в суде, но на этот раз его иск был отклонен. Поводом к исключению Огана стали его высказывания, в которых он критиковал политику партии. Впрочем, как утверждают СМИ, настоящей причиной могла стать претензия Огана на лидерство в ПНД, которую уже долгое время возглавляет Девлет Бахчели.

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22 мая 21:41
На выборах 2023 года он стал кандидатом от правого блока и после первого тура получил в прессе прозвище "создателя королей", поскольку, как утверждают некоторые политологи, именно его электорат якобы решит исход избирательной кампании.

Оган критиковал и Эрдогана, и Кылычдароглу, заявив, что они не смогли решить проблемы, стоящие перед Турцией.

Политик также известен призывами к более активному военному вмешательству в Сирии. Кроме того, он критиковал Россию, утверждая, что ее действия в Сирии и поддержка, оказываемая президенту арабской республики Башару Асаду, представляют угрозу для безопасности Турции.

Сколько лет Эрдоган правит Турцией
Нынешний турецкий лидер занимает свой пост с 2014 года, однако до этого - с 2003 года - он занимал пост премьер-министра страны. После принятия новой конституции в 2018 году Турция стала президентско-парламентской республикой.

В 2022 году оппозиция заявляла, что Эрдоган не может участвовать в новых выборах, поскольку после принятия новой конституции и спустя четыре года нахождения на посту он досрочно переизбрался в 2018-м.

Однако в Минюсте Турции посчитали, что согласно новым поправкам Эрдоган участвовал только в одних выборах, а не в двух, а потому имел право выдвигать свою кандидатуру на выборы 2023 года. Сам Эрдоган позднее заявил, что не пойдет на третий срок в случае своей победы в нынешней гонке.

Григорий Плакучев

Источник - gazeta.ru
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