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Си Цзиньпин устроил "битву саммитов", - М.Макаров
07:09 23.05.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
Нет ничего случайного в том, что переговоры председателя КНР с президентами пяти стран Центральной Азии завершатся в день открытия встречи лидеров "большой семерки".

В многополярном мире за страны Глобального Юга ведется борьба как за важных стратегических партнеров.
Главы пяти центральноазиатских государств начиная со среды съезжаются в город Сиань (провинция Шэньси, КНР) на саммит Китай-Центральная Азия, завершение которого ожидается в пятницу. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в саммите примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Провозглашается, что эта встреча станет новой главой сотрудничества и укрепления связей между Пекином и странами Центральной Азии.

Первым в Сиань прибыл Касым-Жомарт Токаев. В среду состоялись его переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых главы Китая и Казахстана обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Как сообщается, состоялся обмен мнениями и по вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин приняли совместное заявление. Также члены делегаций подписали более 20 двусторонних документов, в том числе меморандум по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, план сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

"Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель - активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем", - приводит слова Токаева официальный сайт президента Республики Казахстан.

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В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Казахстан открыли новую страницу "золотого тридцатилетий" двусторонних отношений. "Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул председатель КНР.

Как отмечает официальное англоязычное издание КНР Global Times (GT), "собрание пяти лидеров стран Центральной Азии одновременно в одном китайском городе свидетельствует об их готовности к повышению уровня сотрудничества с Китаем".

Шумиху в некоторых западных СМИ по поводу сотрудничества КНР со странами Центральной Азии в Пекине называют свидетельством "менталитета зеленого винограда". При этом отмечается, что влияние Запада в регионе "меркнет по сравнению с Китаем".

В конкретных цифрах это выражается следующим образом: за первый квартал текущего года Китай импортировал из пяти стран Центральной Азии уголь, сырую нефть и природный газ на сумму 32,45 млрд юаней, что составляет 55% от общего объема его закупок энергоносителей.

Вместе с тем китайские официальные лица заявили на пресс-конференции в среду, что хотя энергетическое сотрудничество является ключевым элементом развития связей между Китаем и Центральной Азией, оно не станет единственным его направлением.

Заместитель генерального директора Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь пояснил, что сианьский саммит призван стать площадкой для обмена мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов.

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Тот факт, что пять центральноазиатских лидеров решили собраться в Сиане, демонстрирует "твердую готовность этих стран сотрудничать с Китаем", сказал GT директор исследовательского отдела Института национальной стратегии Университета Цинхуа Цянь Фэн.

По оценке агентства Bloomberg, Си Цзиньпин неслучайно выбрал момент, чтобы продемонстрировать рост влияния Пекина в Центральной Азии. В пятницу в японской Хиросиме открывается ежегодный саммит "группы семи", и председатель КНР напоминает G7 о том, что Пекин остается центром силы за пределами мирового порядка, возглавляемого США.

"Эти две встречи символизируют цементирование многополярного мира, в котором за страны Глобального Юга ведется борьба как за важных стратегических партнеров", - пишет Bloomberg.

При этом агентство подчеркивает, что, несмотря на укрепление связей между Китаем и странами Центральной Азии, "Москва остается важным игроком в регионе". В связи с этим напоминается о том, что Казахстан и Киргизия входят в зону свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возглавляемую Россией. Они и Таджикистан также являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Россией, Арменией и Белоруссией.

Что касается развития отношений Пекина и Москвы, то одним из важных событий ближайших месяцев станет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3–4 июля в Нью-Дели. В нем примут участие делегации РФ, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Ирана, который завершает оформление полноправного членства в ШОС.

Михаил Макаров

Источник - rosbalt.ru
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