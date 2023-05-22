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США собирают тихоокеанские острова в блок, - Владимир Скосырев
08:34 23.05.2023

22.05.2023

Вашингтон обещает защитить Папуа – Новую Гвинею от китайской экспансии
Владимир Скосырев

Премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи Джеймс Марапе встретил индийского коллегу Нарендру Моди в столичном аэропорту.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подписал соглашение о военном сотрудничестве с Папуа – Новой Гвинеей (ПНГ). В результате ее солдат будут тренировать американцы. Пентагон получит доступ к территориальным водам и аэродромам страны. Блинкен встретился также с лидерами 14 островов Океании. Цель Вашингтона – предотвратить заключение ими военного союза с Китаем. Премьер ПНГ Джеймс Марапе заявил, что благодаря соглашению государство будет знать, что происходит в его водах. Оппозиционные политики и студенты провели митинги протеста, указав, что пакт помешает получению экономической помощи от КНР.

Как передало Reuters, руководителей островов больше всего тревожит подъем уровня морей, связанный с изменением климата. Это для них приоритет в области безопасности.

Но Блинкен гнул свою линию. Он пообещал ПНГ инвестиции на десятки миллиардов долларов, а также то, что американские корабли береговой охраны помогут этой стране бороться с нелегальным рыболовством. Помощь США в сфере экономики и безопасности составит 45 млн долл.

Одновременно с Вашингтоном в работу по укреплению связей с островными государствами подключился Дели, партнер США по группе Quad, куда входят США, Япония, Австралия, Индия. В ПНГ прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он обратился к руководителям 14 островных государств на Форуме сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов (FIPIC), созданном еще в 2014 году, и пообещал помогать в борьбе с последствиями потепления, поделиться достижениями в цифровых и космических технологиях. Глава индийского правительства упрекнул богатые страны в том, что они в тяжелое время, в пору стихийных бедствий, нехватки продуктов питания, перебоев в поставках топлива, удобрений и лекарств не поддержали нуждавшихся.

Тем не менее, хотя три богатых государства – участника Quad – США, Япония, Австралия – подвели бедные страны в трудную минуту, Дели решил продолжить курс на сотрудничество с ними. Подоплека тут очевидна. Потенциальный противник у членов группы общий – Китай. Недаром ведь Моди указывал, что Китай не склонен к мирному урегулированию территориального спора с Индией (см. "НГ" от 22.05.23).

Агентство АР напоминает, что само расположение ПНГ к северу от Австралии делает эту страну стратегически важной. Ее население – около 10 млн человек. По численности населения это самое большое из тихоокеанских государств. Во время Второй мировой войны там шли ожесточенные бои между американцами и японцами.

Исторические параллели не волнуют граждан ПНГ. А последствия милитаризации региона волнуют. Студентка университета Наоми Кипой сказала, что она против пакта безопасности с США, поскольку они могут прийти в страну без разрешения, когда захотят. Напротив, Китай много помогал стране, прокладывая дороги и финансируя школы. "США совсем не давали нам помощи. Они просто хотят заключить соглашение", – говорит Наоми.

В прошлом году близлежащие Соломоновы острова подписали пакт о безопасности с Китаем. Это и вызвало тревогу у США и их союзников. США активизировали свою деятельность в регионе, открыв посольства на Соломоновых островах и островах Тонга. Туда стали вновь направлять волонтеров Корпуса мира. Но у ряда островитян надежность США вызывает сомнения. Тем более что президент США Джозеф Байден отменил визит в Папуа – Новую Гвинею, где именно он собирался подписать пакт. Это было бы историческим событием. Никогда раньше нога хозяина Белого дома не ступала на землю островного государства Тихого океана. Но от вояжа пришлось отказаться из-за конфликта с долгом в самих США.

Однако соглашение с США критикует не только студенческая молодежь ПНГ. Некоторые политики говорят, что в результате его заключения страна попадет в водоворот вражды между США и Китаем. Как передала Guardian, бывший премьер Питер О’Нейл обвинил правительство в том, что оно поместило государство в эпицентр военного китайско-американского шторма. А лидер оппозиции Джозеф Лелан заявил, что доллар "не должен нас ослеплять и побуждать вступать в сделки, которые могут принести вред в дальнейшем". Критика не осталась без ответа со стороны премьера. "Соглашение с США не помешает нам заключить аналогичные сделки с другими странами, в том числе с Китаем", – подчеркнул Марапе.

Источник - НГ
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