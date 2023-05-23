Реформа КазАрмии. Мы еще повоюем..? - Е.Косенко

09:11 23.05.2023 Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны? (Часть вторая)



Как это ни удивительно, но наиболее подробная и обстоятельная информация о состоянии вооруженных сил нашей страны, в основном сосредоточена в зарубежных источниках.



Официальный портал Министерства обороны РК вроде бы не только существует, но и достаточно часто пополняется различной текущей информацией, но от каких-либо статистических данных о положении дел в обороноспособности старается воздерживаться. Так что, большинство информационно-аналитических материалов на эту тему (начиная от популярной Википедии, кончая серьезными исследованиями размещаемых на порталах типа Finpromkz, в частности не так давно оценивавшего бюджеты ВС стран Центральной Азии и их боевую мощь, или специализированного портала "Казахстанский военный сайт", где был опубликован обстоятельный аналитический обзор "Состояние и перспективы развития ВС РК") в конечном итоге опираются на данные западных военных специалистов. И в первую очередь, на доклады аналитического и рейтингового центра "GlobalFirepower– Глобальная огневая мощь", в чьи интересы входят исследование потенциала армий всех стран мира.



Забегая немного вперед можно отметить, что в нынешнем году, согласно мировому рейтингу "GlobalFirepower", который составлен на основе 60 различных факторов, таких как численность армии и воинских частей, расходов на оборону, количество боевого арсенала и прочих аспектов, влияющих на боеспособность армии, армия Казахстана находится на 63-м месте из 145 стран. При этом, западные аналитики положительно оценивают прошлогоднее увеличение военного бюджета как факт устойчивого финансирования и, соответственно, предоставления возможности для дальнейшего развития и повышения боеспособности ВС РК.



Еще одним примечательным фактом этого рейтинга является то, что, по мнению его составителей, несмотря на самую многочисленную армию в Центральной Азии и вторую по значимости среди членов ОДКБ, казахстанские вооруженные силы уступают по своей военной мощи армии Узбекистана (55-я позиция в общемировом рейтинге). И это при том, что нынешний оборонный бюджет РК примерно в пять раз выше узбекского, насчитывающего около 700 миллионов долларов США. Таким образом, опять-таки по версии зарубежных экспертов, Узбекистан демонстрирует наибольшие результаты при меньших инвестициях за счет как технического оснащения, так и весьма мобильной структуры своих вооруженных сил, в то время как армия Казахстана только начала серьезные модернизации в этом направлении.



Что же касается непосредственного технического оснащения и ВС РК, и численности личного состава, то, согласно открытым данным зарубежных источников, на сегодняшний день в казахстанской армии несут службу 77 тысяч человек, из них 45 тысяч – действующие военные и 32 тысячи относятся к военизированным формированиям.



Таким образом, можно предположить, что за последние полтора года произошло некоторое увеличение численности личного состава, ведь на период января 2021 года общая сводная численность казахстанской армии оценивалась в 70,5 тысяч бойцов. Примерно аналогичную цифру в тот же период озвучил в своем интервью республиканским СМИ и советник тогдашнего министра обороны генерал майор Адылбек Алдабергенов, особо отметив, что для основательного (то есть, кратного) увеличения численности армии, нет ни финансовых возможностей, ни объективных предпосылок.



На земле, в небесах и на море…



Непосредственная структура ВС РК довольно проста: армия делится на три подразделения – Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы, которые, в свою очередь, делятся на четыре региональных командования: "Астана" (штаб в г. Караганда), "Восток" (штаб в г. Семей), "Запад" (г. Атырау), "Юг" (г. Тараз). В подчинении командующего каждым округом – все войсковые соединения, расположенные, как правило, в административных границах областей. Сухопутные войска республики Казахстан объединены в 10 мотострелковых и механизированных бригад, семь артиллерийских, три ракетные, две противотанковые бригады и три инженерных батальона.



Особой графой проходят аэромобильные войска, которые согласно структурным данным МО РК, подчиняются непосредственно Верховному главнокомандующему и используются для оперативного реагирования на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки. Их численность – примерно 6 тысяч военнослужащих (четыре десантно-штурмовые и одна миротворческая бригада).



Силы воздушной обороны состоят из ВВС, радиотехнических войск и частей ПВО. В составе ВВС два полка истребителей (около 100 машин, в основном модификации МиГ-29, МиГ-31), оперативное командование транспортной авиации, полк разведчиков (Су-24МР), три полка штурмовиков (около 50 Су-24, Су-25, Су-27), а также три полка вертолетов (более 40 Ми-24, около 70 Ми-8 и Ми-171, и кроме того есть еще шесть американских машин "Bell-205"). Пилоты в среднем за год имеют налет около 100 часов.



Войска ПВО располагают примерно 160 зенитными ракетными комплексами (ЗРК) различных конструкций (С-300, 2К12 "Куб", 2К11 "Круг, С-75 "Волхов", С-125 "Нева"). Кроме того, Казахстан входит в объединенную систему ПВО стран СНГ (региональный штаб в городе Алматы).



Оснащение сухопутных войск состоит из порядка 300 танков Т-72БА, чуть более 500 БМП-2 и 10 БМПТ "Терминатор" первого поколения, около 500 БТР, в том числе 107 достаточно современных БТР-80А 107 единиц



Мобильность обеспечивают порядка 230 бронемашин, из которых международному классу "MRAP" более-менее соответствуют лишь 60 бронеавтомобилей "Арлан" и примерно 300 единиц самоходной и столько же буксируемой артиллерии.



Ракетные войска, помимо всего прочего, представлены и дивизионом тактических ракет "Точка-У".



Главная база Военно-морских сил РК (которые недавно справили свое 30-летие) – каспийский порт Актау. Казахстанские ВМС состоят из частей морской пехоты, Каспийской флотилии, береговой артиллерии и морской авиации. На вооружении Каспийской флотилии около двух десятков кораблей производства завода "Зенит", а также США (среди них 4 десантных катера переданных в 2009 году), Украины (типа "Гриф" и "Калкан") и Южной Кореи (тип "Sea Dolphin").



Если брать штатную разбивку ВМФ более подробно, то речь пойдет о трех бригадах: 1-й базовой бригады в Актау, 2-й базовой бригады в Атырау и 3-й базовой бригады в Балтабай. В состав ВМС входят около трех тысяч человек личного и около 40 единиц кораблей и катеров различных типов и назначений. Флагманом флота является построенный в 2012 году ракетно-артиллерийский корабль "Казахстан", вторым по значимости является ракетно-артиллерийский корабль "Мангистау".



Из менее тоннажных судов можно выделить ракетные катера проекта 12418 "Таран", 7 бронекатеров типа "Кортик", патрульные катера проектов 22180 "Барс" и AB-25 "Тюрк", десантные катера проектов 11770 "Серна" и A160T "Жасмин", а также минные тральщики проекта 10750Е "Алатау" и гидрогеографическое судно "Жаик", построенное в 2008 году в Астрахани. ВМС также имеют под своим командованием две авиационные эскадрильи: вертолетную на базе аэродрома Актау (в составе вертолетов Ми-8/17) и самолетную на базе аэродрома Атырау (в составе самолетов Су-27/30, МиГ-29, Як-130 и Су-25).



Из, скажем так, более экзотичных родов войск, стоит упомянуть кавалерийские части. Конница представлена отдельными подразделениями конной разведки, которые действуют в рамках региональных командований сухопутных войск. Такие подразделения имеются у Регионального командования "Астана" (в составе отдельной разведывательной бригады), Регионального командования "Восток" (в составе отдельной разведывательной роты) и Регионального командования "Запад" (в составе отдельной разведывательной роты). Согласно своему предназначению, конная разведка выполняет задачи по обеспечению оперативно-стратегического прикрытия государственной границы, поиску и уничтожению диверсионно-террористических групп противника, проведению специальных операций на территории противника и использует спутниковую связь, беспилотные летательные аппараты и другие средства высокотехнологичного обеспечения.



Согласно действующим принципам развертывания войск, в случае объявления военного положения, под командования Генерального штаба ВС РК могут перейти воинские формирования других ведомств. Это Республиканская гвардия (2,5 тысяч человек) – в составе СГО, внутренние войска МВД РК – ныне Национальная гвардия (20 тысяч военнослужащих) и 9 тысяч человек в составе Погранслужбы Комитета национальной безопасности.



Довольно подробную информацию можно найти и по казахстанскому миротворческому батальону "Казбат", созданному указом президента в 2000-м году и через три года уже участвовавшего в миссии в Ираке.



Согласно данным МО РК, всего с 2003 по 2008 годы в иракской операции приняло участие более 270 военнослужащих. "Голубые каски" Казахстана выполняли задачи по разминированию минных полей и очистке воды. За пять лет состоялось десять ротаций личного состава по шесть месяцев каждая.



В Ираке казахстанские специалисты уничтожили более 4,5 млн. различных боеприпасов – мин, ракет и снарядов, очистили 6718 кубических метров воды. Казахстанские военные врачи привлекались для работы в медицинской группе американской базы "Дельта", где ими оказывалась медицинская помощь местному населению, в основном пострадавшему от террористических атак.



В 2015 году принят Закон "О миротворческой деятельности Республики Казахстан", который определяет задачи и компетенции государства в регулировании участия национального контингента Вооруженных Сил страны в миротворческих операциях.



С 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот д’Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.



С 2018 года – 520 казахстанских военнослужащих в миссиях временной силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. В июне 2022 года парламент поддержал предложение главы государства о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана совокупной численности порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии временной силы ООН в Ливане.



И как сообщил в ходе майского Всеармейского совещания министр обороны Руслан Жаксылыков, в ближайшее время 250 человек личного состава готовятся к очередной миссии в Африке…



Важным вопросом является производство собственной военной техники и вооружения.



Пока, в основном речь идет об открытии лицензионных производств или дорабатывании некоторых моделей. Так, в частности, бронеавтомобиль "Арлан" (четыре его модификации), производится по лицензии MRAP "Мародер" из ЮАР, колесной РСЗО "Найза" – это совместное производство с Российской Федерацией на базе КамАЗ-6350 и ракетами от системы "Град" БМ-21, колесная самоходная артиллерийская установка "Семсер" действует на базе КамАЗ с гаубицей Д-30, и израильской электроникой.



В сотрудничестве с несколькими странами одновременно, разрабатываются и другие виды бронетехники. В 2018 году руководство лицензионного предприятия "Kazakhstan Paramount Engineering", которое является совместным проектом Национальной компании "Казахстан инжиниринг" и южноафриканской военной корпорации "Paramount Group", объявило о начале серийного производства бронетранспортера "Барыс" с колесной формулой 8х8 (поначалу его пытались сделать сами и даже продемонстрировали прототип на международной выставке вооружений и военно-технического имущества KADEX в 2016 году, но впоследствии выяснилось о необходимости его полной перекомплектации).



Для этого, совместно с еще одним СП – казахстанско-турецким предприятием "Казахстан Аселсан Инжиниринг" был спроектирован новый модуль с системами вооружения и новейшими приборами ситуативной осведомленности.



Было заменено и орудие – автоматическая пушка калибра 57 мм производства российской оборонной корпорации "Уралвагонзавод", которая пока находится на этапе испытаний, была заменена на 30-миллиметровое орудие 2А42 производства АО "Тулмашзавод". В итоге "первый казахстанский бронетранспортер" получил одобрение военных и, соответственно, "путевку в жизнь".



Восстановлением устаревшей техники занимается бронетанковый ремонтный завод АО "Семей инжиниринг", где, по заверениям его руководства, ежегодно идет увеличение государственного оборонного заказа. Кстати, помимо непосредственно ремонта, на заводе производится и творческая модернизация. Одним из реализованных проектов стал модернизированный танк Т-72 KAЕ, созданный совместно с казахстанско-турецким предприятием "Казахстан Аселсан Инжиниринг" (КАЕ).



Основой казахстанского танка является база российского танка Т-72A, куда добавлено новое оборудование, представляющее собой локализованные в Казахстане турецкие разработки в области военной цифровой связи, тепловизионных систем и систем дистанционного управления вооружением. Сборка и тестирование обновленного танка были проведены на базе АО "Семей инжиниринг".



Что же до авиации, которая раньше ремонтировалось исключительно на заводах изготовителях, то начиная с 2018 года, ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" взялось за ремонт штурмовиков СУ-25 собственными силами. Тоже самое касается и вертолетов, с обслуживанием которых справляется 405-й авиаремонтный завод (с конца 2020 года совместно с холдингом "Вертолеты России" осваивающий крупно узловую сборку многоцелевых вертолетов Ми-8 АМТ).



Вертолет получил гордый статус "Первого вертолета казахстанской сборки" и пока в основном предназначен для нужд Нацгвардии и МЧС.



Но технику западного производства, в частности, стоящие на балансе ВВС РК учебно-боевые самолеты L-39 "Альбатрос" по-прежнему приходится отправлять на завод-изготовитель авиастроительной компании "Aero Vodochody"…



Учения, переговоры и планы на будущее.



Понятно и очевидно, что боевые качества вооруженных сил нуждаются в постоянном совершенствовании, в том числе и на военных учениях. Таковых с участием ВС РК проводится довольно много. Так, только лишь в нынешнем году уже были проведены совестные учения с Турцией "Зимние учения-2023", которые прошли в январе в турецкой провинции КАРС, а весной прошло несколько масштабных учений непосредственно на территории страны.



5 апреля 2023 года в области Жетісу, на учебном полигоне "Коктал" воинской части 74261 Министерства обороны РК прошли стратегические военные учения "Батыл тойтарыс-2023" ("Смелый отпор"), в которых приняли участие свыше 2500 военнослужащих и около 900 единиц вооружения и военной техники, включая армейскую, военно-транспортную, фронтовую авиацию и БПЛА и межведомственные учения "Бекет-2023".



Согласно информации, размещенной на портале Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК: "В соответствии с организационными указаниями Министерства обороны РК личный состав роты радиационной, химической и биологической защиты и управления воинской части 28237 в количестве 65 военнослужащих и 3 единиц техники были привлечены на учения по реагированию на кризисные ситуации в составе межведомственных группировок".



Примерно в эти же дни, в Гвардейском гарнизоне на учебном полигоне "Матыбулак" регионального командования "Юг" состоялся заключительный этап опытно-исследовательского тактического учения "Көкжал-2023". (Подобные учения проводились впервые).



Согласно информации МО РК: "В учениях задействовали свыше 1000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Особое внимание уделили ведению тактических действий в горной местности и боевому применению армейской авиации. Также прошли апробацию новые способы поражения бронеобъектов условного противника на дальних подступах средствами противотанковой артиллерии".



Исследовательскими учениями непосредственно руководил командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Мереке Кучекбаев, а за ходом маневров наблюдал министр обороны Руслан Жаксылыков.



Помимо учений на регулярной основе проходят и международные встречи.



Так, в апреле этого года замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов встретился со своим российским коллегой генерал-полковником Александром Фоминым и обсудил вопросы оборонной политики, а также перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах.



Сам же глава оборонного ведомства страны Руслан Жаксылыков провел в апреле рабочую встречу с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу, а на днях состоялись его переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым, которые проходили в период проведения совместных учений "Калкан-2023".



В конце апреля было объявлено о том, что казахстанские военные примут участие в совместных учениях ОДКБ в Беларуси и Кыргызстане. Об этом сообщил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба вооруженных сил Казахстана Даурен Абдуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



"В этом году запланировано учение на территории Беларуси. Эти же учения проходили в прошлом году в рамках совместного взаимодействия ОДКБ на территории Казахстана. Около 80 контингентов личного состава будут отправлены туда. Кроме того, на территории соседнего Кыргызстана будут привлекаться на учения "Нерушимое братство" около 130 человек личного состава и до 30 единиц военной техники", – рассказал Даурен Абдуллин на брифинге в СЦК.



Согласно его информации, в Казахстане пройдет еще несколько учений. Например, комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс", намеченное на сентябрь этого года и оперативно-тактические учебно-тренировочные сборы "Шығыс-2023"…



(Общую приятную картину о масштабе и регулярности учений немного подпортила недавняя информация казахстанских СМИ о расследовании уголовных дел в отношении большой группы военнослужащих (вплоть до подполковников и полковников), подозреваемых в систематическом хищении ГСМ на общую сумму 55 миллионов тенге. Одним из эпизодов уголовных дел стало расхищение 70 тысяч (!) тонн дизельного топлива, предназначенного на проведение межведомственных военных учений "Бекет-2020", которые, к слову, получили в свое время высокую оценку со стороны тогдашнего руководства МО).



Так что, у нынешнего состава Комиссии по контролю за соблюдением законодательства по противодействию коррупции МО РК, о деятельности которой упоминалось в первой части этого материала, явно еще над чем поработать…



Собственно, о продолжении всего комплекса реформ и модернизаций говорилось и на прошедшей на днях в Алматы выездной коллегии Министерства обороны под председательством главы ведомства, генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.



Как сообщалось в коммюнике МО РК, в ходе коллегии "были обсуждены актуальные вопросы деятельности органов управления и войск в свете поручений Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева, отданных на апрельском расширенном совещании правительства и всеармейском форуме".



"Реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение военной безопасности и усиление обороноспособности страны. Для повышения интенсивности боевой подготовки внедрен полугодичный цикл обучения. Продолжается оснащение армии полигонным оборудованием и тренажерами.



Планомерно закупаются техника и боеприпасы. Осуществляется капитальный ремонт, модернизация вооружения и техники. Продолжается работа по развитию и восстановлению военной инфраструктуры…" – в частности, сообщил в своем вступительном докладе министр обороны.



В выступлении начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Марата Хусаинова основной акцент был сделан на выполнении мероприятий по развитию боеготовности Вооруженных сил:



"Войска должны находиться в постоянной готовности к реагированию на кризисные ситуации, особое внимание необходимо обратить на подготовку сержантского состава. Особая роль в нынешних условиях отводится развитию подразделений специального назначения, внедрению новых технологий, укреплению потенциала сил территориальной и противовоздушной обороны…" – подчеркнул начальник ГШ, а также отметил необходимость качественной организации второго этапа комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс".



На вопросах укрепления дисциплины сосредоточился заместитель министра генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, который, подчеркнув, что "эффективность выполнения задачи по повышению боеготовности и боеспособности войск во многом зависит от состояния правопорядка и воинской дисциплины, предложил "в полной мере использовать такой важный инструмент в воспитании личного состава и укреплении воинской дисциплины как офицерское собрание".



"Развитие военно-политической ситуации в мире требует корректировки мер по обеспечению военной безопасности страны", – подвел итоги обсуждения генерал-полковник Руслан Жаксылыков и проинформировал, что "соответствующие изменения вносятся в документы, касающиеся национальной безопасности, концепции внешней политики, строительства и развития Вооруженных сил".



В принципе, проведенная коллегия по своей общей тональности, озвученной информации и поставленным задачам, мало чем отличалось от отчетных выступлений образца декабря 2022 года, посвященных подведению годовых итогов работы МО РК. Поэтому, возможно все это было промежуточным этапом, а в нынешнем декабре обществу будет представлена уже более конкретная и предметная информацию об изменениях, достигнутых в Вооруженных силах страны. Ведь на самом деле поставленных задач отечественному генералитету предстоит решить еще очень и очень много.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

23.05.2023 Источник - turanpress.kz

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