Г.Илеуова: Сравнивая казахский той с карнавалом...

09:32 23.05.2023

Той как карнавал

Г.Илеуова: Сравнивая казахский той с карнавалом, я не имею ввиду прямую аналогию этих двух понятий. Скорее, хочу поговорить о том, почему той, как "народно-праздничная форма", получила и получает самое широкое распространение в Казахстане на фоне значительного числа старых советских и новых независимых праздников, которые наводнили наш календарь



Гульмира Илеуова, turanpress.kz, 22 мая



Сравнивая казахский той с карнавалом, я не имею ввиду прямую аналогию этих двух понятий. Скорее, хочу поговорить о том, почему той, как "народно-праздничная форма", получила и получает самое широкое распространение в Казахстане на фоне значительного числа старых советских и новых независимых праздников, которые наводнили наш календарь. Не хотим день Валентина – придумаем свой День влюбленных, есть День то ли благодарения, то ли благодарности, не говоря уже Дне первого президента, Дне столицы и пр. "национальных праздниках". И поскольку большинство государственно-идеологических "дней" объединяет то, что эти праздники диктуются сверху вниз, не наполнены конкретным содержанием и слабо укоренены в общественном сознании, то оказывается, что людям часто непонятно: для чего они, что они значат, как их отмечать и почему, в конце концов, выбран именно этот день, а не какой-то другой? В итоге имеет место формализм и скука, как со стороны организаторов праздника, так и празднующих.

А в это время количество поводов для тоев, как стихийного народного ответа, становится все более многочисленным и многообразным. Той конкретен, близок и понятен по тематике, наполнен личностным/семейным содержанием, празднуется весело, креативно, музыкально, связан с надеванием ярких и праздничных, необыденных одежд (своего рода "переодевание"), это и роднит его с карнавалом. Также ведущий мотив карнавала – это изобилие, что вполне находит свое подтверждение и в богатом и разнообразном дастархане любого тоя. Кстати, в этой связи особенно стоит обратить внимание на рыбу на столе, в виде закуски или горячего, поскольку ее наличие рассматривается как признак "достойного" дастархана. И добавим в это описание еще одну важную характеристику – все возрастающий размах тоя, увеличивающуюся численность гостей: 300 человек сейчас рассматривается как нормальный средний размер мероприятия, проводятся тои и на 500 человек, и, не удивлюсь, что может быть и большее число. Что там происходит с точки зрения организации, сервиса и достаточности еды – представить сложно. Но все это вместе – многолюдие, нарядные одежды, вкусная и обильная еда, яркие мероприятия праздничного вечера – позволяет собравшимся участникам тоя уйти от серых и монотонных будней, познать радость бытия.

На сегодня практически любое более или менее значимое для семьи мероприятие оценивается как причина для тоя и проводится, как той. И это не только традиционные шілдехана, бесік той, тұсау кесу, сүндет той, құда түсу, сырға салу, но и проводимые по другим поводам праздники: юбилеи по достижению определенного возраста, отправка ребенка в первый класс, уход в армию и приход из нее и т.д. А праздничные мероприятия для девушек, выходящих замуж, қыз ұзату той, иногда сопоставимы по размаху с основной свадьбой. Кстати сказать, даже ас (поминки) по умершим родственникам стали со временем превращаться в тои, пока, наконец, со стороны религиозных служителей не прозвучали слова критики и внушения, что так делать нельзя. Довелось присутствовать на поминках родственника, где один из присутствующих сказал о том, что на столе не должны присутствовать продукты более 4-х цветов, сославшись на то, что об этом он слышал в мечети – "потому что это не той".

Со временем меняется содержание тоя, оно становится все более насыщенным и разноплановым. Предлагаются сценарии и программы, в соответствии с целеполаганием мероприятия. В связи с тем, что казахские гости не отличаются точностью прихода, для тех, кто пришел раньше, начали предлагать выпить апперитив в виде напитков, включая алкогольные, на некоторых мероприятиях можно сразу начать танцевать. Тамада, как центральная фигура-организатор, продвигает себя, как ведущего в комплексе с собственным пением. Кроме непосредственно тематических мероприятий (в связи с тем поводом, по которому собрались гости) также он предлагает дополнительные услуги в лице певцов, танцевальных групп с костюмированными номерами, проводятся конкурсы, викторины и прочие развлечения, и все это обильно сопровождается поощрениями в виде самых разнообразных подарков. В общем, веселье бьет ключом.

Наверное, те, кто чаще, чем я, ходят на тои, могут добавить еще многое другое для описания характеристик тоя. Здесь важно другое. Почему это явление стало носить столь масштабный характер, несмотря на, прямо скажем, плохое материальное положение семей – многие берут миллионные кредиты на проведение тоев и потом годами расплачиваются с ними, а также окрики и критику сверху, со стороны властей, указывающих на неправильность и ненужность такого рода расточительства?

Казахи веселый, общительный и любознательный народ – это отмечали все те, кто описывал нас на протяжении веков. Нам нужны поводы для радости и общения. Но если посмотреть, например, на то, как нам сейчас подают историю нашего народа и страны, то мы видим лишь цепь бесконечных страданий и мучений, в которой нет места позитивным событиям, которые можно было отпраздновать, т.е., оглядываясь назад мы видим только "черные" дни и возникает ощущение, что жизнь предками прожита зря, в ней нет смысла. Недавнее советское прошлое надо описывать только в негативных тонах, а деяния исторических героев и события средневекового периода, о которых с удовольствием рассказывают учебники по истории и "историческая" литература, слишком велики и далеки, чтобы их можно было перевести на понимание и практики современной жизни. К тому же, проведение тоев бедняки не могли себе позволить, это было по силам, в основном, баям, располагающим соответствующими ресурсами и имевшим необходимость подтверждать свой социальный статус.

Поэтому здесь и сейчас радуемся новому поводу для праздника, тому, что живы, есть родственники, и что можем позволить организовать для себя очередной ТОЙ.