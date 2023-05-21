Талант Мамыралиев - новый глава Госбанка развития Кыргызстана

10:14 23.05.2023

Назначен новый председатель Госбанка развития КР. Об этом 23 мая сообщили в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом.



Решением Совета директоров ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" в связи с переходом на другую должность Сарбанова Улана Кытайбековича новым главой банка был назначен Талант Мамыралиев.



Улан Сарбанов возглавлял Госбанк развития с 19 апреля 2023 года.



Госбанк развития создан 27 октября 2022 года. Основной целью банка является выдача кредитов для развития малого и среднего бизнеса. Уставной капитал Государственного банка развития составит 2 млрд сомов.