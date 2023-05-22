Улетели в космос арабские космо-туристы Райян Барнави и Али аль-Карни

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11:11 23.05.2023
Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС
22.05.2023
Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС
Сегодня в 17:37 по времени Восточного побережья США (00:37 мск) ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого в рамках коммерческой программы Axiom-2 находятся четыре туриста.
Как сообщает NASA, в 09:12 (16:12 мск) корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). Экипаж приступил к переходу на станцию.
В состав экипажа входят: командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, совершившая три полета на станцию и являющаяся рекордсменом NASA по совокупному времени пребывания на орбите – 665 дней; пилот – предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави стала первой саудовской и арабской женщиной, которая полетела в космос. За время почти двухнедельной миссии экипаж проведет более 20 научных и технологических экспериментов.
Это уже второй коммерческий полет в рамках программы американской компании Axiom на МКС. Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022-го. В конце 2023 года планируется провести третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.
Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в 55 млн долларов.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.