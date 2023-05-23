Выборы без выбора. Греки проголосовали, но политику для страны диктует Вашингтон, - В.Малышев

11:13 23.05.2023 Владимир Малышев

23.05.2023

Выборы без выбора

В минувшее воскресенье в Греции прошли очередные парламентские выборы. Судя по предварительным результатам, как и ожидалось, ни одна из партий не смогла получить на них решающего большинства.



Согласно предварительным данным, убедительную победу одержала правящая правоцентристская партия "Новая демократия", которая пока получает 41% голосов. А вот ее главный соперник - коалиция левых и радикальных сил СИРИЗА - только 20%. Такого убедительного перевеса не ожидал никто, потому проправительственная газета Katimerini назвала этот результат "исторической победой".



Тройку победителей замыкает партия ПАСОК, которая получает 11,5%. Всего за голоса 9,9 миллионов греческих избирателей боролись 36 политических партий и объединений. Но голосов у партии Мицотакиса все-таки недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать новый кабинет. По новым правилам, введенным предшественником Мицотакиса на левом фланге Алексисом Ципрасом, победитель должен набрать около 46% голосов, чтобы обеспечить большинство в 300-местном парламенте, что считается практически невозможным, а потому, скорее всего, предстоят новые выборы, который должны пройти 25 июня.



"Мы будем двигаться быстрее, чтобы обеспечить лучшую заработную плату, новые рабочие места, лучшую систему здравоохранения, сделать Грецию более сильной", - заявил Мицотакис, когда стали известны первые результаты подсчета голосов. И добавил: "Я горжусь и чувствую тяжесть ответственности за такое важное достижение".



Тем временем глава партии СИРИЗА Алексис Ципрас уже позвонил Мицотакису, чтобы поздравить его с победой на выборах. А источники, близкие к уходящему премьер-министру, уже сообщили, что он намерен отказаться от исследовательского мандата, чтобы снова проголосовать 25 июня с избирательной системой, которая может гарантировать ему более надежное большинство.



Успех "Новой демократии", которая по числу голосов почти в два раза превзошла своего главного соперника – партию СИРИЗА, для многих стал сюрпризом. Ведь чувствительный удар по престижу партии Мицотакиса нанес разразившийся в Греции в прошлом году скандал с подслушиванием телефонных разговоров.



Как сообщали СМИ, Мицотакис использовал государственные спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов.



В частности, прослушивались телефоны бывшего премьер-министра Антониса Самараса, нынешних членов кабинета министров, в том числе главы греческого МИД Никоса Дендиаса и других известных политиков. Кроме того, оказалось, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.



Еще более серьезный удар правящая партия получила незадолго до голосования в связи с трагической железнодорожной катастрофой в Темпе, самой страшной в истории страны, в результате которой погибли 57 человек. В этой трагедии оппозиция обвинила власти, и в стране разразились массовые протесты. Правительство было вынуждено признать, что годами не уделяло должного внимания железнодорожному транспорту. Родственники погибших подали иск против 17 человек, включая премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, бывшего и действующего министров транспорта, а также бывшего и нынешнего президентов и директоров Греческой железнодорожной компании. Однако, как показали результаты голосования, все эти скандалы оппозиции не помогли.



Подготовка к выборам в Греции шла в обстановке уже давно переживаемого Грецией тяжелого и затяжного долгового кризиса. Его пик пришелся на 2015 год, когда стране с большим трудом удалось избежать выхода из Еврозоны. А меры жесткой экономии, введенные в обмен на финансовую помощь, привели к тому, что миллионы греков столкнулись с потерей средств к существованию из-за резкого роста налогов, пересмотра заработной платы и пенсий, а также из-за охватившего Европу энергетического кризиса, связанному с авантюристической политикой поспешного "зеленого перехода" ЕС и отказа от дешевых энергоносителей из России.



Как отметило агентство Reuters, "это была болезненная корректировка, чтобы вернуть финансы страны в нужное русло. С тех пор, как в 2018 году завершилась программа финансовой помощи, Греция восстановила доступ к рынку, сократила свой рекордный долг, и ее рост должен превысить средний показатель по еврозоне".



Однако для простых греков мало, что изменилось. Тот же Reuters опубликовал в рамках материала, посвященного греческим выборам интервью с работницей телефонной компании 40-летней Ники Клаудату, которая призналась, что сейчас она зарабатывает столько же, сколько и в 2004 году, будучи работницей супермаркета. А потому сейчас с ипотекой, двумя маленькими детьми и растущими счетами за еду она не может позволить себе даже самое необходимое. "Мне было плохо. Очень, очень плохо", - призналась Клаудату корреспонденту британского агентства.



В то время как миллионы людей по всей Европе борются с ростом цен, особенно на энергоносители и продукты питания, финансовые потрясения последнего десятилетия усилили воздействие на Грецию, констатирует Reuters.



Трудности Греции подтверждают и статистические данные. Так Евростат, статистическое агентство ЕС сообщил, что каждая вторая греческая семья едва могла прожить на свой ежемесячный доход в прошлом году. А 36,4% греков, по данным Евростат, имели просроченные счета в 2021 году, что является самым высоким показателем в ЕС. Доля людей, расходы на жилье которых составляют более 40% их располагаемого дохода, также была самой большой в Евросоюзе - 32,4% греческих домохозяйств по сравнению со средним показателем по ЕС 10,4%. И в прошлом году эти счета росли, так как Европейский центральный банк поднимал процентные ставки рекордными темпами, чтобы обуздать безудержную инфляцию.



Поэтому все политические партии в ходе предвыборной борьбы обещали избирателям фактически одно и то же: повышение зарплат и пенсий, снижения налогов, решения острых для страны проблем с наплывом нелегальных иммигрантов, меры по обеспечению экономического роста и т.п.



Что же касается внешней политики, то итоги выборов не сулят в этом плане никаких существенных перемен. При любом раскладе ясно, что Греция, оказавшая за последние годы послушным вассалом Вашингтона, разрешив создать на своей территории новые военные базы США, в том числе в порту Александруполис, через который сегодня поставляется оружие на Украину, продолжит этот курс. И под тяжелым сапогом США никаких изменений не предвидится.



Комментируя выборы в Греции, посол России в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости сказал, что не ждет изменений в ее политике в отношении России после голосования.



"Истекший год убедительно показал, - сказал российский посол, - что внешняя политика стран коллективного Запада определяется в Вашингтоне и, в какой-то степени, в Брюсселе. Поэтому позитивных изменений в политике Греции, страны-члена НАТО и ЕС, в отношении России мы не ждем".



Но что же все-таки произойдет в Греции после выборов? Президент Греции Катерина Сакелларопулу должна передать мандат на создание правительства Мицотакису, чтобы он мог попытаться сформировать правительство. Однако очевидно, что его партия не сможет создать правительство самостоятельно. Поэтому теоретически возможны два варианта. Первый - Мицотакис возвращает свой мандат, надеясь на новые выборы. Если он это сделает, попытается сформировать правительство лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас. Однако шансы на формирование кабинета партиями левого толка в нынешней ситуации нереальны. А потому, как уже предполагают греческие СМИ, новые выборы пройдут 25 июня. И проводиться они будут уже по новой избирательной системе, при которой победившая партия получит так называемые бонусы. Поэтому если на них "Новая демократия" наберет более 38% голосов, она уже сможет самостоятельно сформировать правительство, а не пытаться создать коалицию, что при нынешнем раскладе политических сил – крайне сложная задача.



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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