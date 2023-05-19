США переделали казахстанский ядерный реактор на свое "безопасное" ядерное топливо

11:51 23.05.2023

Реактор ИВГ.1М начал работу на низкообогащенном урановом топливе

18 мая 2023 года исследовательский реактор ИВГ.1М Национального ядерного центра Республики Казахстан начал работу на низкообогащенном урановом (НОУ) топливе после завершения работ по конверсии и оформления всех разрешительных документов

19.05.2023 /



МЭ РК, 18 мая



18 мая 2023 года исследовательский реактор ИВГ.1М Национального ядерного центра Республики Казахстан начал работу на низкообогащенном урановом (НОУ) топливе после завершения работ по конверсии и оформления всех разрешительных документов. Реактор был выведен на заданный уровень мощности, все системы реакторной установки отработали в штатном режиме.

Это очередное значимое достижение Республики Казахстан в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Проект является частью совместных усилий РК и США по минимизации использования высокообогащенного урана (ВОУ) и снижения риска незаконного распространения делящихся ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения.

По итогам успешно проведенного первого "рабочего" пуска состоялось заседание круглого стола "Энергетический пуск реактора ИВГ.1М с НОУ - топливом: Достижения и перспективы" с участием Министерства энергетики РК, Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в РК, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан г-на Алана Хэмсона, директора офиса по конверсии Национальной администрации по ядерной безопасности США Кристофера Ландерса, представителей Посольства США в Казахстане, научных организаций Казахстана и США.

Стороны отметили прогресс в деле конверсии реакторов и минимизации применения высокообогащенного урана в Казахстане, успешность проведенных работ и их высокую научно-техническую значимость. Выполнение работ по конверсии позволило не только получить обновленный реактор с топливом низкого обогащения с улучшенными выходными техническими параметрами, но и значительно улучшить техническое состояние реакторных и вспомогательных систем, а также инфраструктуры комплекса "Байкал-1", расположенного на СИП.



Справочно.

Начиная с 2010 года специалисты Казахстана и США выполнили большой объем работ: расчетно-аналитическое обоснование возможности работы реактора с новой активной зоной; изготовление и испытание экспериментального топлива; изготовление, транспортировка и входной контроль штатного НОУ-топлива; реализованы этапы физического и энергетического пусков реактора.