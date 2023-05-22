Митинг в Бишкеке. Участники Апрельской революции требуют ареста Бакиева

12:10 23.05.2023

Аида ДЖУМАШОВА



Участники, а также родственники погибших в Апрельской революции собрались сегодня в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо.



