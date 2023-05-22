|Митинг в Бишкеке. Участники Апрельской революции требуют ареста Бакиева
12:10 23.05.2023
Аида ДЖУМАШОВА
Участники, а также родственники погибших в Апрельской революции собрались сегодня в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо.
Они прочли молитву по погибшим, затем выступили с заявлением, в котором указывается, что выступают против приезда свергнутого и сбежавшего после 7 апреля 2010 года президента Курманбека Бакиева.
Сопредседатель ОО "Мекен шейиттери" Нурия Айдабосунова заявила, что Курманбек Бакиев в Кыргызстане признан виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса и приговорен к лишению свободы всеми тремя судебными инстанциями.
"В случае, если Курманбек Бакиев приедет, он должен быть сразу арестован", - сказала она.
Герой Апрельской революции Алиясбек Алымкулов заявил, что журналист Кадырбек Кошалиев не имел морального права брать интервью у Бакиева.
"Кадырбек Кошалиев, верни погибших сыновей матерям, залечи раны тем, кто пострадал, а потом возвращай Бакиева. Вам, Кадырбек мырза, никто не давал морального права оправдывать этого человека. Члены Народного курултая, смотрите, кого вы выбрали в председатели", - сказал он.
Напомним, председатель Народного курултая и журналист НТРК Кадырбек Кошалиев взял интервью у Курманбека Бакиева, оно опубликовано на YouTube-канале 16 мая. Национальная телерадиовещательная корпорация ведет внутреннюю проверку по интервью с беглым президентом.
В Таласе потребовали отставки главы Народного курултая.