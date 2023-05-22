Иран и Афганистан пытаются договориться о вододелении пограничного Хирманда

12:15 23.05.2023

Иран и движение "Талибан" проводят встречу по вопросу о распределении водных ресурсов в Хирманде



Глава Министерства окружающей среды Ирана Али Саладжеге заявил в понедельник, что Иран провел встречу с правительством движения "Талибан" в Афганистане, чтобы обсудить доли Ирана в водных ресурсах общей реки Хирманд.



"Президент лично занимается этим вопросом, и сегодня состоялась встреча с "Талибан", и мы надеемся, что этот вопрос будет решен в направлении политической дипломатии, чтобы получить эти права на воду", - сказал председатель Министерства энергетики Али Саладжеге, выступая перед журналистами в понедельник.



Президент Эбрахим Раиси, который в четверг находился с визитом в Систане и Белуджистане, где протекает река Хирманд, сказал о правах Хирманда на воду: "Я предупреждаю правителей Афганистана немедленно предоставить права на воду народу Систана и Белуджистана. Если наши эксперты подтвердят отсутствие воды, нам больше нечего сказать, в противном случае мы не допустим нарушения прав наших людей, и этот вопрос не связан с конкретным периодом".



Ранее президент Раиси поручил министрам иностранных дел и энергетики серьезно отстаивать права страны на воду из реки Хирманд.



Афганистан обвинил климатические факторы в сокращении количества воды в общей реке Хирманд, которая течет в сторону Ирана.



Между тем, Иранское космическое агентство заявило на прошлой неделе в заявлении, что благодаря снимкам со своего спутника "Хайям" оно узнало, что правительство Афганистана перенаправляет сток реки Хирманд, лишая Иран его доли воды.