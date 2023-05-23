"Окно в мир". Трехъязычие в Казахстане: блажь или необходимость? - Тараз Маденов

13:11 23.05.2023 QMonitor: предложения отказаться от русского языка приведут Казахстан к катастрофе



Планы казахстанских "национал-патриотов" перевести обучение в стране только на государственный и английский языки обречены на провал, пишет QMonitor. Русский будет продолжать выполнять функцию "окна в мир" для значительной части населения.

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как в нашей стране объявили о переходе школ на трехъязычную программу обучения.

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Эта инициатива властей вызвала неоднозначную реакцию у граждан Казахстана: были и те, кто воспринял ее с воодушевлением, но все же большинство отнеслось к ней скептически. В конце концов, от затеи отказались. Но вопрос, нуждается ли наше общество в трехъязычии (не в преподавании школьных предметов на трех языках, а в том, чтобы овладеть казахским, русским и английским для получения необходимых знаний и компетенций или просто для комфортной жизни), остается открытым.



Разное отношение



Для начала попробуем понять, насколько нам вообще нужен каждый из языков. Ни у кого не вызывает сомнений разве что необходимость знания казахского. Вопреки мнению некоторых национал-патриотов, не только они понимают важность владения им – у многих русскоязычных граждан тоже есть понимание того, что роль языка, имеющего в нашей стране статус государственного, будет только усиливаться, а значит, придется осваивать его хотя бы для использования в простых жизненных ситуациях.

Не вызывает особых возражений и необходимость изучения английского. Немалую часть свободного времени современного человека занимает потребление разнообразной информации, и, наверное, ни один другой язык в мире не сравнится с ним по объему доступного контента, причем не только развлекательного, но и художественного, научного, научно-популярного: по некоторым данным, сейчас более 90% научных статей, публикуемых учеными разных стран, написаны на языке Шекспира.



Поэтому неудивительно, что именно английский часто называют современным языком прогресса. Владение им открывает много дополнительных возможностей и в карьерном плане: обучение и прохождение стажировок в зарубежных университетах, работа в иностранных корпорациях, имеющих филиалы и представительства на территории Казахстана, переезд в другие страны и т.д. Да и во многих отечественных компаниях ценится знание английского, и уже давно не редкость, когда это становится ключевым фактором при выборе того или иного кандидата на должность.



Споры же обычно идут вокруг русского языка. Наиболее часто задаваемым в ходе дискуссий вопросом является следующий: "Какую функцию в будущем может взять на себя русский, если рано или поздно основная часть населения станет общаться между собой на казахском, а роль „окна в мир", которую в Казахстане на протяжении долгого времени выполнял (и пока еще выполняет) язык Пушкина, перейдет к английскому? Тем более что с точки зрения даже нейтрального в этом отношении человека английский способен дать все, что сегодня многие получают с помощью "великого и могучего", и даже гораздо больше.



Плюс к этому с февраля прошлого года добавился еще один аргумент: немалая часть русскоговорящих жителей Украины отказалась от прежде родного (или главного) для них языка, в прибалтийских республиках ускорился процесс сужения сферы его применения. И кое-кто у нас призывает последовать их примеру.

Словом, часть казахстанского общества считает, что актуальным для нашей страны является не трехъязычие, а двуязычие. Впрочем, есть и такие, для кого главное – знание государственного языка, а все остальное уже не столь важно.



Большие сложности

Однако тут высвечиваются другие проблемы. Еще со времен обретения независимости притчей во языцех стали сложности с изучением казахского в общеобразовательных школах. Русскоязычные родители, желающие, чтобы их дети овладели им, зачастую жалуются на то, что методики его преподавания не выдерживают никакой критики. Складывается ощущение, будто ни у методистов, ни у авторов учебников, ни у учителей нет заинтересованности в том, чтобы школьники на хорошем уровне освоили государственный язык. Существование такой проблемы признал на днях и бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов, ныне являющийся депутатом парламента. Кому-кому, а ему можно верить, поскольку он как глава профильного ведомства на протяжении всех последних лет получал полную информацию о состоянии дел в учреждениях образования.

А еще возникают вопросы относительно того, как на изучении государственного языка, на его развитии скажется переход на латинскую графику. Если тем же русскоязычным школьникам (а это более трети всего ученического контингента) тяжело дается освоение казахского на близкой им кириллице, то можно представить, насколько осложнится для них задача после "латинизации". Кроме того, неминуемо возникнет острый дефицит контента на казахском языке с использованием нового алфавита. А его восполнение потребует достаточного долгого времени и немалых финансовых средств.



С изучением английского языка ситуация вообще аховая. По итогам тестирования, проведенного в прошлом году международным образовательным центром Education First, Казахстан занял 99-е место среди 111 охваченных им стран (не считая англоязычные, такие, как Великобритания, США, Австралия, Канада и некоторые другие – они по понятным причинам в рейтинг не включены) и попал в группу с "очень низким уровнем владения английским". Мы оказались ниже, чем даже наши соседи узбеки (89-е место) и киргизы (91-е), чем азербайджанцы (92-е).

Выше нас расположились все другие постсоветские республики, за исключением Таджикистана (плюс не участвовала Туркмения). Например, три прибалтийские вошли во вторую группу (высокий уровень), а Украина, Белоруссия, Россия, Молдавия, Грузия и Армения – в третью (средний уровень). Между тем, все эти страны после развала СССР находились в равных стартовых условиях и имели на тот момент примерно одинаковый уровень владения английским. Конечно, подобные рейтинги не являются истиной в последней инстанции, но определенную пищу для размышлений они дают.



Так или иначе, очевидно, что при всем понимании того, насколько важен и полезен английский, необходимость тратить на его изучение большое количество времени, помноженная на откровенные провалы отечественной системы образования, не позволяет основной части населения Казахстана овладеть им на хотя бы более или менее приемлемом уровне. А значит, говорить о том, что английский вот-вот станет для нас главным "окном в мир", пока не приходится.

Что касается русского языка, то, конечно, с точки зрения объема контента и конкурентоспособности он уступает английскому, но, тем не менее, остается одним из самых распространенных в мире. Через него можно получить доступ к огромному массиву информации, чего, к сожалению, нельзя сказать про казахский, причем это касается как оригинального контента, так и переведенного с других языков.

Сейчас, наверное, тяжело найти популярную книгу или фильм без русского перевода (а зачастую даже есть возможность выбора между разными вариантами переводов и озвучек), либо какую-то область знаний, по которой существует недостаток полезной литературы на "великом и могучем" – от "научпопа" до компьютерных наук. Тогда как на казахском ее крайне мало. И нет никакой гарантии, что в обозримом будущем у нас появится возможность прочесть на казахском, скажем, всего Джека Лондона или послушать на нем лекции каких-нибудь известных ученых или популяризаторов науки.

Да даже внутри нашей страны многие предпочитают создавать этот самый контент на русском языке: кто-то – потому, что просто плохо владеет казахским, кто-то – из желания продвигать свой продукт за пределами страны, среди русскоязычной аудитории по всему миру (количество русскоговорящих на планете оценивается более чем в 250 миллионов человек), и их можно понять. Что же касается преимуществ "великого и могучего" перед английским с точки зрения легкости освоения в условиях нашей страны, то главным из них является наличие языковой среды: в Казахстане русскую речь можно услышать практически всюду.



Отсюда вывод: пока изучение английского не превратится в нашу "национальную идею", пока большинство жителей страны не займется этим всерьез, или пока не случится вдруг резкий бум в плане роста объема качественного казахскоязычного контента, русский язык будет продолжать выполнять функцию "окна в мир" для значительной части нашего населения.



Таким образом, у каждого из трех языков есть своя важная роль, и чтобы быть конкурентоспособным в наше время, иметь возможность открыть для себя мир как можно шире, необходимо изучать и казахский, и "великий и могучий", и английский. Отказавшись от любого из них, мы только сделаем хуже себе…



Автор: Тараз Маденов

QMonitor

Казахстан

23 мая 2023 Источник - QMonitor

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