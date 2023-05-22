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    Таджикистан   | 
Экспорт таджикской продукции резко упал
13:14 23.05.2023

Внешнеторговый оборот Таджикистана за первые четыре месяца этого года составил более $2,1 млрд, что на $67,2 млн меньше по сравнению с этим же периодом 2022 года, сообщает статистическое ведомство страны. Снижение товарооборота, в первую очередь, объясняется падением поставок таджикской продукции за рубеж - на 33,2% (на $214 млн).

Республика экспортировала в январе-апреле продукцию на сумму $430,5 млн. Сократился в сравнительно умеренных объемах и импорт – на 9,5% (на $146,6 млн). Импортировано за этот период товаров в страну на сумму около $1,7 млрд. Таким образом, отрицательный торговый баланс достиг почти $1,3 млрд. Сравнительно больше сократился экспорт продуктов животного и растительного происхождения, в частности хлопка, минеральных продуктов, в том числе электроэнергии, недрагоценных металлов (алюминия) и изделий из них.

Объем импорта уменьшился главным образом из-за сокращения поставок продукции химической промышленности, муки, жиров и масла. Таджикистан в январе-апреле этого года имел торговые отношения с 102 странами мира. Главным партнером остается Россия, с которой Таджикистан наторговал за этот период на более $512 млн. Далее следуют Китай ($458 млн), Казахстан ($319 млн), Узбекистан ($130 млн) и Турция ($125 млн). Среди пятерки основных торговых партнеров за первые четыре месяца этого года зафиксирован рост товарооборота с Россией (на 7,5%), Китаем (на 2,1%), Турцией (на 6,3%). Сократился товарооборот с Казахстаном (на 15,1%) и Узбекистаном (на 25,7%).

Источник - asiaplus.news
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