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Переворотный момент: в Сербии готовят очередную "цветную революцию", - К.Логинова
14:46 23.05.2023

Переворотный момент: в Белграде прошли очередные массовые протесты
В Сербии опасаются цветной революции

Ксения Логинова

В Сербии с начала мая не прекращаются массовые протесты. Последняя акция прошла в Белграде в конце прошлой недели. Демонстранты требовали привлечь власти к ответственности за два массовых убийства - в школе и пригороде сербской столицы, совершенных в начале мая. Президент страны Александр Вучич, ссылаясь на данные "служб с Востока", обвинил оппозицию в подготовке цветной революции. Подробности - в материале "Известий".

Протестный май в Сербии

"От разных служб мне поступают данные, и наши партнерские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю: не знаю, чего они пытаются [добиться], знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа" - с такими словами обратился к собравшимся на правительственный митинг президент Сербии Александр Вучич в городе Панчево.

В середине мая глава государства заверил, что такой вариант развития событий невозможен в Сербии. "Не будет нового майдана в Белграде, это все, что могу вам сказать. Он не произойдет и невозможен", - заявил сербский лидер.

Одновременно с выступлением Вучича в Панчево в Белграде перед зданием парламента проходил очередной массовый протест оппозиции "Сербия против насилия". Эта акция стала уже третьей за последние три недели. Протестующие частично перекрыли международную трассу, ведущую из Будапешта в Салоники, и установили там палатки.

Активисты требовали привлечь власти к ответственности за две трагедии, произошедшие в начале месяца. 3 мая 13-летний ученик белградской школы имени Владислава Рибникара Коста Кецманович убил из отцовского пистолета девятерых учеников и охранника, еще семь человек получили ранения. На следующий день 21-летний Урош Блажич в окрестностях столицы расстрелял из автомата прохожих. В результате восемь человек были убиты, 14 - ранены.

Сразу после этого власти объявили трехдневный траур и приняли ряд мер, направленных на резкое сокращение количества оружия у населения. Согласно официальной статистике, в Сербии с населением 6,8 млн человек зарегистрировано 765 тыс. единиц оружия.

В результате был введен двухлетний мораторий на выдачу новых лицензий на владение оружием, все действующие разрешения теперь подлежат проверке, а людей, на руках у которых есть незарегистрированное оружие, призвали в течение месяца сдать его добровольно и без последствий. Помимо этого решено, чтобы в каждой сербской школе дежурил вооруженный полицейский.

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Лозунги стали жестче

Оппозиция поддержала введенные меры, однако посчитала их недостаточными. В частности, протестующие требовали отставки руководителя главной спецслужбы BIA Александра Вулина, главы МВД Бранислава Гашича и министра образования Бранко Ружича. Помимо этого они настаивали на прекращении пропаганды насилия в СМИ, в частности, требовали закрытия телеканалов, проповедующих агрессию.

По словам живущей в Белграде россиянки Марии А., на каждую новую акцию протеста приходит все больше демонстрантов, а лозунги становятся все жестче. Например, на последней президента страны Александра Вучича призывали уйти в отставку.

- Чувствуется все большая решимость сербов что-то сделать. Не знаю, насколько сильно народ готов пойти против Вучича, но, по ощущениям, они точно хотят что-то сделать. Сейчас массовые акции протеста - это тема, которую обсуждают все, - рассказала она в беседе с "Известиями".

Следующую демонстрацию активисты планируют провести в субботу, 27 мая. За день до этого пройдет митинг сторонников власти, о проведении которого объявил сербский лидер. По его словам, он будет "самым большим в истории".

Одновременно с этим пройдет конференция правящей Сербской прогрессивной партии. На ней Вучич планирует заявить о своем уходе с поста лидера партии, создании широкого общенационального фронта и проведении досрочных всеобщих выборов. По словам президента, "голосование состоится не позднее сентября" этого года. Эти выборы могут стать третьими для страны за последние четыре года.

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Насилие из телевизора

Эксперт по авторитаризму из Белградского университета Небойша Владисавлевич считает, что к трагедиям привели реалити-шоу, которые показывают по сербскому телевидению. Он выделил несколько рейтинговых программ на телеканалах Pink TV и Happy TV - аналогов реалити-шоу "Большой брат".

"Они пропагандируют насилие на разных уровнях: показывают это на экране, приглашают для участия в дискуссиях осужденных преступников, в общем, говорят о насилии так, как будто это нормально", - пояснил политолог.

По его словам, сербские реалити-шоу не раз критиковали, но ничего не изменилось - и "программы становились все более жестокими".

Схожую точку зрения разделяет и эксперт по сербским СМИ Белградского университета Александра Крстич.

"Эти реалити-шоу являются частью системы, в которой насилие проявляется на всех уровнях. Участники дерутся друг с другом, это подхватывают таблоиды, потом это превращают в ролики, которые смотрят в соцсетях. И молодые люди пересматривают эти жестокие кадры снова и снова", - рассказала она.

По ее словам, эта медиакультура "создала поколение людей, чьи герои - преступники, участвующие в реалити-шоу".

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Недовольство позицией Сербии

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов в беседе с "Известиями" отметил, что на Вучича оказывается очень большое давление по вопросу антироссийских санкций.

- Европейский союз занял такую позицию, что страны, которые стремятся войти в ЕС, обязаны ориентироваться на общую политику Евросоюза, особенно в отношении украинского конфликта и России. Соответственно, они должны присоединиться к антироссийским санкциям. Нейтралитет неприемлем, - пояснил политолог.

По его словам, весь Запад и, в частности, Евросоюз очень сильно недовольны той позицией, которую Вучич занимает в отношении украинского конфликта и России в целом.

- К тому же Соединенные Штаты не отказались от практики поощрения и организации цветных революций. То есть администрация Джозефа Байдена отказалась от военных интервенций с целью смены режимов, но ни в коем случае не от цветных революций, - отметил специалист.

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Он полагает, что такой прием "остается в инструментарии коллективного Запада".

- Особенно он используется в отношении тех стран, которые необходимо привлечь на свою сторону и которые необходимо заставить отказаться от нейтральной или антизападной политики. Нисколько не удивлюсь, если нечто подобное Запад сможет разыграть и в Сербии, - резюмировал Дмитрий Суслов.

Источник - Известия
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