Тайные и явные стороны зерновой сделки, - Владислав Исаев

20:28 23.05.2023 Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев

политолог

23 мая 2023,

Папа мой, вечная ему добрая память, хоть сам и был далек от торговли, любил повторять одну старую восточную мудрость: "На базаре всегда два дурака – один дорого покупает, другой дешево продает". Порой он употреблял ее в ситуациях, связать которые с торговлей мне, ввиду отсутствия жизненного опыта, тогда не удавалось. Но с годами она все чаще вспоминается мне по самым разным поводам, открываясь все новыми гранями.



Но восточные старцы сдвинули за скобки еще один нюанс – то, что суждения о том, что дорого, а что дешево, выносят не только участники сделки, но и многочисленные досужие зеваки с рынка, которым при любом раскладе ничего не перепадет. Так, например, те же минские договоренности наши национал-патриоты критиковали не менее яростно, чем бандеровцы. Но не спросили в итоге ни тех, ни других.



Вот и "зерновая сделка" в ее первичном варианте и последующих итерациях собирает урожай негативных оценок людей, одинаково далеких от рынков зерна, удобрений и стратегических комбинаций в зоне СВО. Зато твердо уверенных в том, что "о нас опять вытерли ноги".



Но для оценки любой сделки нужно четко понимать, что теряют и получают обе стороны. При этом ту риторику, которой они сопровождают переговорный процесс, желательно тщательно профильтровывать на предмет отделения рома от баб, а мух от котлет.



Итак, если говорить о зерновой сделке, очень интересно уточнить, что предлагает или от чего отказывается российская сторона. Вроде прошлым летом речь шла о том, что наш флот не станет блокировать вход и выход украинских портов. Но вот вопрос: а мог он обеспечить такой контроль? Особенно в ситуации, когда над нейтральными водами и территориями стран НАТО в регионе болтались самолеты-разведчики и летающие радары, а сверху все просматривали западные спутники. Как показали бои за остров Змеиный, от контроля над которым в итоге отказались обе стороны, а также потеря крейсера "Москва" – такой контроль мог обойтись слишком дорого. При том, что корабли нужны для нанесения ударов крылатыми ракетами по украинской территории. При этом абсолютно заблокировать украинский экспорт такой контроль все равно не позволял. То же зерно вполне можно вывозить по Дунаю или по железной дороге. Это дороже, но, в конце концов, страны Запада с готовностью несут куда большие издержки ради поддержки Украины.



Да и так ли уж критичен для Украины зерновой экспорт, чтобы вот прямо без него она утратила всякие возможности к ведению боевых действий? В прошлом году доходы страны от зернового экспорта составили 8,7 млрд долларов. Сумма серьезная, но на фоне 130, 150 и даже 200 млрд помощи и кредитов от Запада, да еще с учетом того, что часть зерна вывозилась по суше, эта подмога – как мертвому клизма.



Кто-то говорит, что этот экспорт позволил Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, думаю, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. А с нашей стороны лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять.



Тем более, что на фоне сложностей с топливом, которое приходится тягать со складов в Польше, удобрениями и все теми же работниками, не говоря уж о потере все большей территории, украинское зерноводство и само будет продолжать сокращаться – уже прошлогодний экспорт на четверть меньше, чем в 2021 году. Но польским, румынским, болгарским и венгерским фермерам и того хватило – они от этого демпинга взвыли так, что даже ЕС пришлось пойти на уступки, запретив поставки в эти страны украинского зерна до начала нового сельхозсезона.



Теперь о том, что Россия пытается в этой сделке выторговать. Во-первых, снятие ограничений на экспорт российского зерна. Это разрешение захода наших судов с зерном в европейские порты, возможность страхования этих судов западными компаниями и возобновление подключения "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT. То же касается и экспорта российских удобрений. И снять запрет на поставки сельхозтехники в Россию. То есть фактически снятия части западных санкций.



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Самое смешное, что исполнение этих требований более выгодно странам Запада, чем России. Это западные страховщики, докеры и банкиры заработают на обслуживании российского экспорта. Это европейские фермеры получат дешевые удобрения. Это европейские производители сельхозтехники заработают на поставках в нашу страну. Россия тоже выиграет, но немного. Экспорт зерна из России в прошлом году поставил очередной исторический рекорд, превысив 55 млн тонн. И больше он вряд ли мог бы стать, поскольку мировой рынок перезатоварен – и цены падают. По удобрениям экспорт сократился, но лишь в натуральном выражении, а в деньгах вырос – европейцы создали на мировом рынке ажиотажный спрос в попытках заместить российские поставки. А зерно мы в Европу и до 2022 года в значимых объемах не экспортировали.



Не экспортировали, но, возможно, если дела пойдут так дальше, после СВО будем. Когда европейские фермеры окончательно закроют лавочку, не выдержав украинского беспошлинного демпинга, дорогих удобрений и топлива, а также фокусов погоды, оставляющих их без воды, их потом трудно будет вернуть к крестьянскому труду и быту. Вот и для нас рынок откроется, а с новыми территориями и вместе с Казахстаном и Белоруссией мы вполне можем занять на мировом рынке продовольствия положение, близкое к монополии. И тогда, возможно, сможем экспортировать не только зерно, но и продукты его переработки. И уход западных компаний из России, налаживание альтернативных каналов поставки и систем финансовых транзакций – важные шаги для подготовки к этому.



Но это, если получится, будет потом, а пока значимой части европейцев в очередной раз напоминают, что все их экономические проблемы происходят из-за самоубийственной политики их властей. И заодно всему миру показывают, что Запад ни во что не ставит ООН и интересы голодающих.



Ну и товарищу Эрдогану накануне решающего тура выборов нелишне было помочь выступить важной фигурой мировой политики, который все-таки смог уговорить русских позволить туркам и дальше зарабатывать на зерновом транзите. Каким бы трудным партнером он ни был, а все-таки лучше очередной американской марионетки.



Не стоит также забывать, что пока фарватер украинских портов свободен от мин, украинцы не могут перебрасывать войска с этого направления: чем черт не шутит – вдруг русские высадят десант? Источник - взгляд

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