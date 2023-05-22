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|Во Франции возобновили дело против беглого казолигарха Аблязова
20:35 23.05.2023
Кассационный суд Франции признал недействительным решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении казахстанского беглого банкира Мухтара Аблязова, сообщает Zakon.kz.
Как пишет mediapart.fr, Аблязов по-прежнему считается обвиняемым в растрате.
"В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил отменить все пункты постановления следственной палаты парижского апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", – говорится в сообщении кассационного суда.
В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.
18 января 2023 года замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. По его словам, проблемы с экстрадицией возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.
7 марта 2023 года апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.
Елена Беляева