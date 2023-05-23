 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва и Пекин демонстрируют единство в ответ на давление G7, - НГ
00:22 24.05.2023

Главы правительств РФ и КНР могут встретиться в этом году не один раз
Владимир Скосырев
23.05.2023

Михаил Мишустин посетил исследовательский Институт нефтехимической технологии в Шанхае.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, заявил, что расширение сотрудничества полезно обоим государствам. Вместе с премьером прибыли члены кабинета министров, главы крупнейших российских компаний. Китайский премьер Ли Цян на встрече отсутствовал, ограничившись письменным приветствием. Западные СМИ пишут, что это подтверждает превращение РФ в младшего партнера КНР. На самом деле визит Мишустина внеплановый, по соглашению 1990-х годов премьеры встречаются во второй половине года. А на сей раз гость встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и с Ли Цяном в Пекине. И там речь может пойти не только об экономике, но и о китайском плане мира в Украине.
Поездку Мишустина подробно, но в совершенно разном ключе освещают телеканалы и пресса в Китае и за его пределами. Bloomberg выделяет заявление Мишустина о том, что российские аграрии готовы нарастить объем экспорта сельхозтоваров в КНР. Шанхайский сайт Shanghai Eye сообщает, что китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих стран. Мол, нечего шуметь о каком-то сговоре. А японский полуофициозный вещатель NHK доказывает, что Москва и Пекин после саммита G7, поругавшего их, ощетинились и демонстрируют свое единство. Такой курс пришелся не по нраву генсеку японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он призвал Пекин оказать нажим на Москву.

AFP и Al Jazeera концентрируют внимание на том, что на форум прибыли российские магнаты, попавшие под санкции. Им принадлежат предприятия в энергетике, добыче ископаемых, производстве стали, удобрений.

После начала спецоперации в Украине российский экспорт энергетических продуктов значительно уменьшился, а Китай стал их главным потребителем. Что касается событий в Украине, то из-за них политические и экономические отношения двух стран с рельсов не сошли, напротив, они стали более глубокими, констатируют вышеупомянутые СМИ. Китай заявляет, что соблюдает нейтралитет, отказываясь уступить давлению союзников США и осудить Россию. В феврале Пекин выдвинул план мира из 12 пунктов, предусматривающий политическое разрешение конфликта. Хотя Киев отверг его, Ли Хуэй, специальный посол КНР по делам Евразии, продолжает обсуждать план с дипломатами европейских государств. Это позволяет Пекину показывать главу своего государства как миротворца в мировом масштабе, который обладает уникальными связями как с Россией, так и с Украиной и ее союзниками в Старом Свете.

Газета South China Morning Post утверждает даже, что, несмотря на негативные отклики на китайский план со стороны Киева и его союзников, он обладает важным преимуществом по сравнению с другими предложениями по решению конфликта. Дело в том, что Китай – единственный медиатор, который может предложить экономические стимулы всем участникам конфликта. В частности, своими инвестициями КНР может способствовать возрождению украинской промышленности. Прекращение огня по китайскому рецепту поможет также сторонам сохранить лицо и начать восстанавливать экономику благодаря уменьшению перебоев в глобальных цепочках поставок.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил, что у России и Китая работает пять межправительственных комиссий, в том числе по подготовке встреч на уровне глав правительств. Обычно премьеры встречаются один раз в год во втором полугодии. Это плановые встречи, что вытекает из соглашения, подписанного еще в 1990-х. Поэтому возможна вторая встреча в 2023 году. Москва и Пекин хотят показать Западу, что давлению не поддаются. Что касается встреч глав государств, то формальной договоренности о ежегодных встречах нет. Тут работает традиция.

"Михаил Мишустин занимается экономическими проблемами. Естественно, во время визита на переговорах главный упор сделан на торгово-экономическом взаимодействии. Что касается политического аспекта, то Китаю невыгодна напряженность, связанная с украинскими событиями. Китайская мирная инициатива пока успеха не имела. Поэтому, демонстрируя прочность связей с Россией, Пекин хочет показать, что окончательная победа Украины невозможна. Нужно договариваться".

Касаясь версии о том, что Россия – младший партнер, эксперт подчеркнул: "Если иметь в виду масштабы экономики, то китайская в 10 раз больше российской. Это реальность. Но нет ни одного примера, когда бы Россия предпринимала шаги в интересах Китая, с которыми она сама не согласна".

Источник - НГ
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