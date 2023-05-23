Армянский Арцах (Карабах) решил не сдаваться. Несмотря на из предательство Пашиняна

00:25 24.05.2023

Нагорный Карабах будет добиваться признания без оглядки на Ереван



К урегулированию армяно-азербайджанских отношений могут подключиться новые силы

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.05.2023



Парламент Нагорного Карабаха не согласился с премьер-министром Армении.

Парламент непризнанной республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) обвинил премьера Армении Никола Пашиняна в нарушении Декларации о независимости Нагорного Карабаха (НК) и Конституции Армении. Парламентская оппозиция Армении призывает обсудить заявление Пашиняна о готовности признать НК частью Азербайджана. Инициативная группа граждан Армении приступила к сбору подписей за проведение референдума по криминализации отказа НК в праве самоопределения и принижение геноцида армян. В Армении заговорили о том, что к карабахскому урегулированию может подключиться КНР.



Заявление Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана вызвало негодование в непризнанной республике.



Помимо обвинений в адрес армянского премьера, которые были внесены в единогласно принятое парламентом заявление, в нем подчеркивается, что для Армении и самого Нагорного Карабаха любой международный или внутригосударственный документ с указанием непризнанной республики в составе Азербайджана является неприемлемым: "Статус Арцаха уже определен в 1991 году путем всенародного референдума 10 декабря, и никакая власть не вправе его отменить".



С острыми, критическими заявлениями в адрес Пашиняна выступили бывшие руководители Нагорного Карабаха – Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также третий президент Армении Серж Саргсян. Офис первого президента Левона Тер-Петросяна уличил Пашиняна во лжи. По словам заместителя председателя Армянского национального конгресса Левона Зурабяна, замечание Пашиняна о том, что все правительства Армении признавали территориальную целостность Азербайджана, не соответствуют действительности. Только второй президент Роберт Кочарян принял программу "Единое государство" в 1998 году.



"Но план, на который согласился Кочарян, и близко нельзя сравнить с тем, на что идет Пашинян. Основой той программы было определение статуса Нагорного Карабаха как де-юре части Азербайджана, а де-факто независимого образования. По этому плану парламент Нагорного Карабаха получал полномочия запрещать законы Азербайджана на территории республики, а также вхождение силовых структур Азербайджана, и у Нагорного Карабаха предусматривалась своя армия", – заявил Левон Зурабян.



Политолог Александр Искандарян обращает внимание на слова Пашиняна о взаимном признании Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга в советских пределах. Искандарян напомнил, что азербайджанские вооруженные формирования продвинулись в глубь территории Армении: "Я сомневаюсь, что Баку безропотно выведет свои войска и Армении удастся восстановить "советскую площадь", о чем говорит премьер-министр".



В Армении, как уже говорилось, начался сбор подписей "за криминализацию отказа Нагорному Карабаху в праве самоопределения". В Степанакерте позитивно отреагировали на действия этой инициативной группы, хотя в успех не особо верят. По словам политического обозревателя Ашота Газазяна, карабахцы глубоко задеты действиями властей Армении и, по сути, начинают "войну со всеми". "Их понять можно. Мир разобрался с проблемами Косово, Судана, Эфиопии, а с вопросами Карабаха, который провел референдум о выходе из Азербайджана на заре развала Советского Союза, никак", – сказал "НГ" Газазян.



Между тем чуть ли не сразу после скандальной пресс-конференции Никола Пашиняна стали муссироваться слухи о том, что Нагорным Карабахом может заняться Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), поскольку и Армения, и Азербайджан, и Турция являются партнерами ШОС по диалогу, а ведущие члены этой организации – Китай и Россия. Роль России понятна по сегодняшнему раскладу, Китай же мог бы предложить Азербайджану рассмотреть вместе со Степанакертом план создания особого административного района по примеру Гонконга, который является офшорным, финансовым центром, при этом входит в состав Китая, но не имеет суверенной политики или армии. Таким образом, Нагорный Карабах предлагается превратить в подобие Гонконга – некий офшорный, финансовый центр "Кавказ", в чем могут помочь армяне всего мира. Этот план устроит и Россию, которая в условиях санкций испытывает проблемы в торговле.



В создании подобной единицы Пекин мог бы поделиться положительным опытом с Баку. Ведь он не только избавился от "головной боли", но и получает теперь от Гонконга солидные финансовые потоки. Доволен и Гонконг, получивший свободу де-юре. По такой схеме Азербайджан сохранит территориальную целостность, оставит за собой вопросы внешней политики, а Нагорный Карабах будет заниматься своими внутренними вопросами.



Ереванский аналитик Борис Навасардян скептически оценивает подобную перспективу. "Для Китая согласие на особый статус Гонконга было обусловлено возможностью установления своего формального суверенитета над ним без конфронтации с Западом. При этом Пекин, естественно, держал в уме постепенное полное поглощение региона", – заявил "НГ" Навасардян. По его мнению, Азербайджан мог бы согласиться на особый статус Нагорного Карабаха (естественно, не по гонконгской модели, поскольку она базировалась на важной роли города в мировой экономике) на более ранних этапах урегулирования. В последние же годы, а после 44-дневной войны в особенности, Баку видит в себе силы интегрировать Нагорный Карабах без предоставления широкой автономии. Изменить эту позицию могут не предложения извне каких-либо моделей и помощь в их реализации, а только мощное международное давление. А основания ожидать такое, в том числе со стороны ШОС или Китая, не просматриваются.



"Максимум, что можно ожидать от посредников, это внедрения механизмов внешнего мониторинга за соблюдением гражданских прав и безопасности карабахских армян без предоставления региону особого статуса в составе Азербайджана. Вопрос о той или иной модели самоопределения может возникнуть только в результате массовых нарушений прав армянского меньшинства и его готовности сопротивляться полной или частичной, жесткой или мягкой формам этнической чистки", – считает Борис Навасардян.



Впрочем, в самом Нагорном Карабахе, похоже, до всего этого дел нет. Здесь ничего не хотят слышать, кроме как о независимости. В частности, депутат парламента Марсель Петросян заявил, что вся история края – непрерывная борьба, которая продолжается по сей день. "Мы можем начать новый этап борьбы за право жить на своей земле", – сказал он. И это заявление было принято на ура населением непризнанной республики.