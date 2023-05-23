Иран поможет России избежать полной финансовой изоляции, - А.Комраков

01:33 24.05.2023 Набиуллина нашла в Тегеране союзников



Все больше россиян любуются красотами Ирана.

Еще недавно российские власти и компании соблюдали американские санкции против Ирана и отказывались от поставок Тегерану любых вооружений. Сегодня же РФ готова расширять сотрудничество с Ираном, в том числе в финансовой сфере. Ранее сообщалось о создании обеспеченной золотом российско-иранской квазивалюты. Во вторник в Тегеран отправилась глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее визит анонсировал замглавы ЦБ Ирана Мохсен Карими. По его словам, во время визита пройдут переговоры о подписании соглашений в валютной и банковской сферах.



Визит Набиуллиной в Иран готовился давно. Предполагалось даже, что глава ЦБ РФ приедет в Тегеран вместе с вице-премьером Александром Новаком, который побывал в Исламской Республике на прошлой неделе.



По данным российских источников, в Тегеране два дня будет проходить саммит Азиатского клирингового союза, где кроме Набиуллиной ждут глав центробанков Бангладеш, Мьянмы, Бутана, Пакистана, Афганистана и других государств.



О том, что Россия и Иран достигли всех предварительных соглашений по использованию карт "Мир", заявлял на днях замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян на полях форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". На том же форуме российские чиновники и бизнесмены рассказывали о деталях соглашения по развитию с Ираном транспортно-логистического коридора "Север–Юг" и постройке общего торгового флота (см. "НГ" от 21.05.23). Страны активно развивают сотрудничество, отказались от доллара во взаимных расчетах, соединили банковские платежные системы, недавно в Иране открылся первый филиал российского банка ВТБ. Иран стал одной из стран, с которыми, наряду с Китаем, Индией, странами Центральной Азии и другими ("сохраняющими нейтралитет", как пишет агентство Bloomberg) Россия укрепила связи, за счет чего ей удается смягчать санкционные удары по своей экономике.



Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчетов в национальных валютах, рассказывал Новак после совещания на прошлой неделе. По его словам, рассматривали также валюты других стран, в том числе юани, которые в будущем могут стать одной из расчетных единиц.



В 2022 году товарооборот между Россией и Ираном вырос на 15% и составил 4,6 млрд долл., сотрудничество двух стран охватывает практически все сферы, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. На днях страны "большой семерки" (G7) призвали Тегеран отказаться от поддержки Москвы в контексте конфликта в Украине и не передавать России вооружения. Из западных источников следует, что РФ могла получать из Ирана боеприпасы и некоторую военную амуницию.



Последнее время увеличивается и взимный турпоток между двумя странами. По данным ассоциации туроператоров АТОР, сейчас 70% от общего объема бронирований приходится на Турцию, еще по 10% получают туры в Египет, Таиланд и на Кубу. Но, по данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2023 года количество россиян, въезжающих в Иран, увеличилось почти в два раза по сравнению с докризисным 2019 годом и почти в три раза – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь–март 2023 года Исламскую Республику посетили 10,4 тыс. граждан РФ. В прошлом году их было всего 3,4 тыс. человек, а в 2019 году – 5 тыс. В учете не только туристы, но и все остальные цели визита, в том числе и деловые, как у Набиуллиной. АТОР сообщает, что если исключить из данных персонал транспортных средств – пилотов, моряков и так далее, то динамика (рост в два раза) пропорционально сохранится.



АТОР отмечает и рост интереса граждан Ирана к России, хотя он и не такой динамичный. В первом квартале 2023 года в РФ приехало более 10 тыс. туристов из Ирана, что больше показателей прошлых лет. "Решение вопроса с платежами через карту "Мир", безусловно, стимулирует развитие российско-иранского туризма, – сказала "НГ" завсектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова. – Пока Иран для наших туристов – малоосвоенная территория, хотя эта страна может удивить любого своими историческими архитектурными сооружениями и разнообразием ландшафтов (чего стоит только остров Кешм с мангровыми лесами). Особый интерес представляют поражающие своим великолепием бывшие столицы страны: Исфахан, Шираз (в истории которого просматривается такая личность,- как Александр Македонский), потрясающий Тебриз. Старые регионы страны сейчас отстраиваются, при этом для туристов в наличии отличная инфраструктура: хорошо работающие внутренние авиа- и железнодорожное сообщение, построенные по американским стандартам автодороги с идеальным полотном. То есть логистика не составляет никаких проблем, к услугам туристов разнообразные (от трех до пяти звезд) действительно хорошего уровня отели, комфортабельные автобусы с кондиционерами. Население очень дружелюбное, в магазинах нет недостатка продуктов. Инфляция достигает 50% в год, но ведь такая же или даже больше инфляция не останавливает турпоток в Турцию".



Но есть одно большое "но", которое сдерживает поток отдыхающих россиян в Исламскую Республику, отмечает эксперт. "В Иране есть и замечательные пляжи, однако там другие стандарты поведения, пляжи там раздельные, и вы не сможете искупаться вместе со своей женой. К сожалению, часто наши туристы ассоциируют со словом "отдых" алкоголь, который в Иране надо "доставать". Мы обращаем внимание иранских партнеров на опыт других стран Ближнего Востока, где создаются отдельные зоны для отдыха европейцев, но пока вопрос не решается. По стране прокатились протесты против хиджабов, которые сейчас сошли на нет, однако в результате противостояния с властями были казнены два человека, что стало причиной ввода против Ирана очередного пакета западных санкций. В действительности сейчас женщинам достаточно просто носить платок", – говорит Мамедова.



Чтобы раширять возможности для турпоездок, Минэкономразвития РФ и Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны обещают поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество, наладить обмен экспертами по подготовке кадров и обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявлял также, что долгожданное туроператорами соглашение о безвизовых групповых поездках должно заработать уже этим летом. По его словам, страны обменялись списками уполномоченных туроператоров. "Рассчитываем, что уже этим летом запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", – сказал Вахруков.



Иранские чиновники говорят, что россияне уже сейчас могут получить визу на въезд в Исламскую Республику прямо в аэропорту. Хотя формально процедура может занять несколько часов, они обещают, что в реальности срок выдачи визы по прилету составит не больше получаса. В начале июня ожидается возобновление прямого рейса из Санкт-Петербурга в Тегеран, а до сентября. - отмена виз для россиян.



Анатолий Комраков

23.05.2023 Источник - НГ

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