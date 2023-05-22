Саммит G7 принес миру новые бедствия, - "Sohu"

01:39 24.05.2023 Sohu

Китай



Саммит G7 и амбиции Японии

Sohu: саммит G7 в Японии усилил конфликты и принесет миру новые бедствия



Саммит G7 в Японии не только не помог миру, но усилил конфликты и еще принесет международному сообществу новые бедствия, пишет Sohu. Автор статьи считает, что саммит в Хиросиме заставил вспомнить про наследие холодной войны - как выбирают "условных врагов" и сначала кричат об опасности, а потом уже начинают думать, реальна ли она.



Автор: Горы, моря и луна (山海霁月)



21 мая завершился саммит G7 в Хиросиме, "ядерном городе". Этот саммит заставил японцев вспомнить про наследие холодной войны - как выбираются "условные враги", формируются клики, и сначала кричат об опасности, а потом уже начинают думать, реальна ли она.



Что же произошло? Некоторые люди называют это актуальной повесткой дня, а другие - искусством принимающей страны. Тогда давайте посмотрим, действительно ли за этим искусством стоит что-то "гениальное".



1. Как вы все знаете, саммит "Большой семерки" - это площадка, на которой семь богатых западных стран обсуждают экономические вопросы. Но развитие - это последнее, что стоит на повестке дня, и западные страны это понимают.



На этот раз настала очередь Японии председательствовать в G7, но о чем же говорили стороны? Ситуация на Украине, Тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и экономическая безопасность. Коммюнике "Большой семерки", которое должно было быть обнародовано в день закрытия саммита, также было опубликовано досрочно - 20 мая. В этом документе были подняты вопросы, связанные с Китаем, и упоминалось о так называемом "экономическом принуждении" с его стороны.



Вы заметили что-нибудь необычное? На самом деле, до и после саммита G7 Япония делала небольшие, малозаметные шаги...



Во-первых, премьер-министр Японии Фумио Кисида, который сознательно выбрал место проведения конференции в своей родной Хиросиме, назвал "безъядерный мир" одной из важнейших тем саммита и в первый же день организовал для участвующих лидеров посещение Мемориала мира, посвященного взрыву атомной бомбы. Он неоднократно подчеркивал тематику саммита - "мирное примирение".



На саммите также был обнародован "расширенный список" гостей: лидеры восьми стран, включая Австралию, Индию, Бразилию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию, Коморские острова и Острова Кука, были приглашены и присутствовали на конференции в качестве наблюдателей. Японские СМИ заранее распространили новости о том, что Токио рассматривает саммит как возможность укрепить отношения с развивающимися странами, а президент Украины Зеленский, который изначально должен был участвовать во встрече по видеосвязи, также неожиданно лично появился в Хиросиме.



Чтобы "подогреть" актуальные "проблемы", Кисида накануне саммита нацелился на Китай и Россию, заявив, что нельзя в одностороннем порядке менять статус-кво, опираясь на военную силу. В ходе встречи многие темы обсуждения так или иначе переводились на Китай и Россию, раздувая тем самым так называемую "китайско-российскую угрозу".



Очевидно, что для Японии саммит "Большой семерки" в Хиросиме - это важный этап, тщательно отрепетированное "политическое шоу", и цель его - не только продемонстрировать свой международный имидж "миролюбивой страны с растущим глобальным влиянием", но и преувеличить "растущие угрозы" на региональной периферии и необходимость "усилить силы обороны".



Вспомните прошлогодний саммит G7 в Мюнхене, сцена, где Кисида не разговаривал ни с кем из лидеров G7 и притворялся "фоном", и эта ситуация кажется очень неловкой. На этот раз Япония с большим трудом стала хозяйкой саммита, поэтому она изо всех сил "отыгрывала спектакль", чтобы создать волну своего "присутствия в мире", а также добиться положения региональной доминирующей, но мирной силы, к которому Япония давно стремилась.



2. В этом" политическом шоу" Япония глубоко вовлеклась в игру и целиком посвятила себя ей. Однако именно это заставило мир яснее увидеть амбиции Японии.



Накануне саммита американский журнал Time поместил Кисида на обложку, но по неосторожности сорвал с "императора" "новую одежду". Подпись, опубликованная на обложке журнала, была очень простой: "Премьер-министр Фумио Кисида хочет отказаться от десятилетий пацифизма и сделать свою страну настоящей военной державой".



После обращения японского правительства онлайн-версия журнала Time изменила заголовок на "Премьер-министр Фумио Кисида помогает Японии, которая много лет практиковала пацифизм, сыграть более важную роль на мировой арене". Но этот конфуз показывает, что даже в глазах своего "близкого" союзника, США, план Японии по наращиванию "военной мощи" уже давно стал неоспоримым фактом.



В последние годы Япония постоянно рекламировала себя как "миролюбивую страну", но ее действия прямо противоречили этому образу. В конце прошлого года японское правительство приняло новую версию трех документов: "Стратегии национальной безопасности", "Стратегии национальной обороны" и "Плана подготовки сил обороны", и объявило, что Япония должна иметь возможность "ответного удара", то есть "шанс противостоять противнику". Этот подход идет совершенно вразрез с принципом "самообороны" как основной послевоенной концепции обороны Японии, отклоняется от понятия мира в японской конституции и демонстрирует стремление Токио способствовать наращиванию собственной военной силы.



Но как международное сообщество может позволить стране, совершившей военные преступления, начать точить ножи и получить собственную армию? Раздувать угрозы и говорить, что ее собственное положение шаткое - это ли не лучший выход для Японии!



На саммите G7 в Хиросиме Япония преувеличивала "китайско-российскую угрозу" и делала упор на ситуацию в Тайваньском проливе, пытаясь добиться улучшения своего наступательного военного потенциала во имя "сдерживания потенциальных угроз из близлежащих районов". Но ведь это Токио не пожалело усилий для сотрудничества с американской "Индо-Тихоокеанской стратегией", провоцируя региональную напряженность и конфронтацию! Однако и ее Япония поддерживала ради увеличения своих стратегических козырей, чтобы заставить США больше полагаться на нее в "сдерживании и противостоянии Китаю" и побудить Вашингтон дать зеленый свет снятию военному эмбарго Японии.



Кроме того, Япония не забыла напомнить про свой трагический образ "ядерной жертвы", активно продвигая "безъядерный мир". К сожалению, это лишь очередной спектакль. Не говоря уже о безответственном сбросе ядерных отходов в сточные воды, обладание Токио атомным оружием - это уже неизбежность. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер недавно предсказал, что в течение пяти лет Япония станет страной, обладающей ядерным оружием. В конце концов, ни для кого уже не секрет, что Япония давно изо всех сил пытается попасть в "ядерную программу" Соединенных Штатов.



3. По сравнению с лицемерием японского милитаристского правительства, среди простых японцев много рациональных голосов.



Во время саммита G7 непрерывно шли демонстрации и звучали лозунги: "Против войны", "Саммит разделения", "Не используйте Хиросиму для достижения политических целей, таких как военная экспансия"... 87-летняя жертва ядерной бомбы прямо заявила, что решение японского правительство удвоить расходы на армию в декабре прошлого года и позволить силам самообороны наносить упреждающие удары за рубежом совершенно несовместимы с той ролью, которую Кисида поставил перед собой на саммите в Хиросиме - верховного борца за "безъядерный мир".



Так думают многие японцы. В мае этого года японское информационное агентство Киодо провело опрос о политике безопасности страны. Результаты показывают, что 80% респондентов не поддерживают предложенное Кисидой повышение налогов для укрепления сил обороны; 58% опрошенных считают, что решение Японии увеличить свои расходы на оборону до 43 триллионов иен за пять лет, начиная с 2023 финансового года. "неуместно"; а 88% заявили, что причины, названные Кисидой для увеличения сил самообороны, "несостоятельны".



Среди несогласных особенно обеспокоены жители юго-западной Японии, например на Окинаве. В конце апреля делегация губернатора префектуры Окинавы представила резолюцию о мирной дипломатии Министерству обороны Японии, Кабинету министров Японии и Министерству иностранных дел Японии, призвав японское правительство не подстегивать оборонную и военную мощь страны, а решать все вопросы мирно путем диалога и дипломатии.



Японский народ имеет четкую позицию и не желает страдать из-за постоянно растущих милитаристских амбиций японского правительства, не говоря уже о том, чтобы превратиться в соучастников и стать пушечным мясом в новой войне.



Увидев эти усилия Японии по милитаризации, еще меньше обрадовался "Глобальный Юг". По данным Bloomberg, Индия хочет сохранить свою стратегическую автономию, и из-за этого ведомства безопасности и внешней политики Нью-Дели с большим подозрением относятся к США. Для Вьетнама Китай по-прежнему является крупнейшим торговым партнером, а США - вторым по значимости, но в остальном Ханой ближе к Пекину, чем к Вашингтону. Правительство Луиса Инасиу Лулы да Силва в Бразилии считает, что G7 больше имеет символический смысл и является не чем иным, как воплощением старого и приходящего в упадок порядка.



Таковы результаты Японии после сверх бурной деятельности на саммите. Шума много, но успех небольшой.



Японское правительство способно поменять заголовок на обложке журнала Time, но оно не может изменить то, что его население и международное сообщество по-прежнему сохраняет бдительность в отношении амбиций Токио. Как сказал Хара Ре, директор японского бюро по делам "Комитета действий в Хиросиме после 6 августа", этот саммит G7 не помог миру, а только усилил конфликты и еще принесет международному сообществу новые бедствия. Если Япония продолжит расширять свои вооруженные силы и участвовать в военных учениях, а также будет и дальше стремиться обладать "ядерной мощью", то это лишь ввергнет ее в еще один порочный круг войны. Источник - ИноСМИ

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