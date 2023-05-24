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Блудняк в Москве... мужики бьются. А кто-то прется от жизни…, - Е.Пригожин ("Вагнер")
07:22 24.05.2023

"Этот шаг вызвал презрение", – Пригожин о сыне Пескова и зажравшейся московской "элите"
Михаил Рябов. 24.05.2023

Представители московской элиты презирают и считают "отморозком" сына пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который добровольно воевал в СВО, показывая, тем самым, пример высокопоставленной бюрократии, который она категорически не хочет повторять, чем рискует породить революционные настроения в России.

Об этом заявил глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Представители московской элиты презирают и считают "отморозком" сына пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который добровольно...

"Песков мне сказал: Мой сын хочет пойти на войну… Он хотел пойти штурмэном. Я предложил свой административный ресурс, чтобы штурмэном его не отправлять, потому что неудобно было бы перед Песковым, если бы погиб, потому что риски серьезные. И насколько он был к этому морально – было не понятно. Он отработал шесть месяцев на "Урагане". Отработал хорошо. Выполнял различные боевые задачи. Понятно, что Дмитрий Сергеевич нервничал, переживал.

Но сын его как бы известен в среде элиты, тусовки, – о том, что он такой отморозок. Этот шаг вызвал презрение среди среды родителей этой "золотой молодежи".

Когда я прихожу к кому-то из своих знакомых, а у меня же много знакомых среди того самого бюрократического кластера глубинного государства, то они с ужасом говорят – ты зачем это метешь? Ты зачем про детей метешь? Не трогай детей. У них у всех психоз. Лаврова дочь в Америке живет.

Да, сука, как вам не стыдно? Вы возьмите своих отроков за яйца, за косички, поставьте их на место…

Не мы придумали эту СВО. Но мы взяли под козырек и сказали: если деревня попала в блудняк, если мы пошли пи**ться с соседями, надо пи**иться до конца.

А получается, что мужики бьются. А кто-то прется от жизни…

К сожалению, дети элиты, в лучшем случае, свои хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют еще определенную публичную достаточно жирную публичную жизнь.

Когда у элиты дети мажут себя кремами, показывают это в Инстаграммах, а у обычных людей приходят в цинке разорванные на куски… Это раздвоение все, чем может закончиться, – как в 17-м году революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут.

И напрасно думать, что их сотни. Их сейчас десятки тысяч – родственников убитых. Наверняка будут сотни тысяч. Мы никуда от этого не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь.

Я буду действовать по закону… Я буду просить, писать, заплачу. А вот люди отнесутся иначе. Они вилы возьмут. Вот чем закончится жировство детей.

Поэтому рекомендую элите РФ. Соберите, сука, своих отроков. Отправьте их на войну. И когда вы их начнете хоронить – люди скажут: "теперь все справедливо", – сказал Пригожин.

***

Глава ЧВК "Вагнера": России нужно готовиться к пессимистическому сценарию и жизни в формате Северной Кореи
Михаил Рябов. 24.05.2023

Расчет на усталость Запада от Украины, заморозку конфликта по линии фронта малореалистичны. Скорее, России нужно готовиться к тому, что ВСУ, получив ракеты и авиацию, не остановятся до захвата всех занятых российской армией территорий, включая Крым.

Об этом заявил глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Расчет на усталость Запада от Украины, заморозку конфликта по линии фронта малореалистичны. Скорее, России...
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"Хотя есть информация, что и Залужного с нами нет, еще какое-то количество. Конечно, это позитивно сказывается для нас – для хода операции. Но не будет Залужного – будет Сырский. Не будет Сырского – будет другой", – сказал Пригожин.

"Вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим. Нам надо готовиться к тяжелой войне. Что в этой войне нужно делать, чтобы не просрать Россию? Мы должны ввести военное положение… Мы должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести на производство, кого возможно, боеприпасов. Мы должны перестать строить стеклянные башни, как "Газпром"… Перестать жировать, перестать строить новые дороги и инфраструктурные объекты. И работать только на войну. Победим – можно строить что угодно.

Стабилизировать фронт и после этого переходить к каким-то активным действиям", – добавил глава ЧВК.

По его мнению, России придется "прожить в образе Северной Кореи несколько лет".

При этом Пригожин не поддерживает применение ядерного оружия.

"Мы устроили драку. Что такое ядерный конфликт? Вот есть соседи. Они поругались. Ты можешь соседу разбить морду. Можешь разбить посуду. Всякое бывает. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и уе.л его по башке – то это такая уже ситуация, странная. Вот ядерная бомба – это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно либо ему п..лей вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту, а не бегать с топором – ядерной бомбой", – считает глава ЧВК.

подробнее тут - https://www.politnavigator.net/glava-chvk-vagnera-rossii-nuzhno-gotovitsya-k-pessimisticheskomu-scenariyu-i-zhizni-v-formate-severnojj-korei.html

Источник - politnavigator.net
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