Менять доллары на золото и юани нужно было еще вчера, - СП

07:33 24.05.2023 Менять доллары на золото и юани нужно было еще вчера

Дерипаска заявил, что дефолт в США или девальвация доллара неизбежны

Анна Седова



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Алексей Зубец Дмитрий Голубовский



Российский бизнесмен Олег Дерипаска снова заявил о том, что финансовый апокалипсис в США неизбежен. По мнению основателя РУСАЛа, Америку ждет либо дефолт, либо девальвация доллара и переход на криптовалюту.



"US treasure debt rerating (изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США - ред.) неотвратимо, как и приход зимы после осени. А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня 32 триллиона долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 триллиона), то серьезная девальвация доллара или замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.



По мнению миллиардера, держать свои активы в долларах сейчас, мягко говоря, неблагоразумно.



"Пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет. А для трудовой части из деловых Русичей дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов", - убежден он.



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Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если Вашингтон не примет решение об очередном повышении лимита госдолга, то США вряд ли смогут оплачивать счета к 15 июня. Более того, президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита Группы семи в Хиросиме признал, что гарантии того, что Соединенные Штаты не объявят дефолт, нет.



Ситуация с повышением госдолга в США в прошлом возникала достаточно регулярно и находилась скорее в политической, чем в экономической плоскости. Во время президентства Барака Обамы Сенат и администрация даже не смогли договориться в срок, однако дефолта в США не случилось, и законодатели в итоге просто повысили потолок задним числом.



Однако сейчас ситуация может быть гораздо серьезней, чем в прошлом. Если макроэкономические ведомства думают о том, что будет в этом случае с мировыми финансами, россиян, у которых еще остались сбережения в долларах, больше волнует, что с ними делать - бежать и менять на юани, покупать родные рубли или все же надеяться на то, что финансовый рынок в США не рухнет.



Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что паниковать не стоит, так как до дефолта США не доведут, но и использовать доллар в качестве инвестиционных средств невыгодно, так как за пять лет он из-за инфляции потеряет половину своей стоимости.



- Кредитный рейтинг США был и останется самым высоким. Просто потому, что все долги США номинированы в долларах. Параллельно с этим у них есть станок, который позволяет им эти доллары печатать. Поэтому вероятность дефолта американцев в его формальном понимании - а это невозможность обслуживать свой долг - равна нулю. Когда им будет надо, они могут напечатать столько долларов, сколько захотят. Многие ждут дефолта США, но никакого дефолта сейчас не будет, это очевидно.



"СП": - А что насчет остальных прогнозов Дерипаски, например девальвации доллара и перехода на криптодоллар?



- То, что в США будет высокая инфляция, правда. Если дефолт Америки и возможен, то он будет иметь форму высокой инфляции. Если напечатать очень много долларов, то после возвращения денег кредиторам стоить они будут одну десятую от того, что одолжили.



Такое уже было в 1973 году, когда Никсон объявил об отказе от обмена долларов за золото по фиксированному курсу, потому что они испугались, что золото у них закончится. После этого в течение десятилетия доллар обесценился в десять раз. То же самое возможно и сегодня. Дефолта не будет, но от высокой инфляции уже никуда не деться. Америка будет жить с ростом цен в 10% в год ближайшее десятилетие, для них это очень много. Удержать доллар от инфляционной девальвации никто не может, это свершившийся факт.



Что касается криптодоллара, как и криптоюаня или крипторубля - это просто еще одна форма существования национальной валюты, которая контролируется центральными банками. Замена фиатного доллара на криптодоллар никакого значения для спасения американской экономики иметь не будет.



"СП": Что делать с долларом россиянам, у которых еще остались сбережения в валюте?



- С долларом, как с бумажкой, ничего не произойдет, он был, есть и будет. Другое дело, что он девальвируется. Инфляция съедает накопления. За прошлый год процентов 15% от накоплений были потеряны из-за инфляции.



Если вы держите доллары, как инвестиционный ресурс, то в течение пяти лет вы потеряете примерно половину от ваших денег. Если же вы держите их, просто как запас на черный день, то почему нет, пусть лежат. Конвертация доллара в рубль никуда не денется.



Доллар также сохранит свой статус основной международной валюты, ему в этом плане ничто не угрожает. Достаточно посмотреть, какое количество транзакций происходит в системе SWIFT - на юань приходится меньше 5%, а на доллар - 84% международных транзакций. Пока доллар остается основной расчетной валютой в мире, ничего ему не будет.



"СП": А что насчет юаней и гонконгских долларов?



- Гонконгский доллар - это иное лицо юаня. Он подпирается китайской экономикой. Сказать, что это единственная валюта, которая нам осталась, большое преувеличение. Есть еще дирхамы ОАЭ, есть турецкая лира, но она, к сожалению, сейчас сильно девальвируется, есть другие валюты.



Другое дело, что та же индийская рупия волатильна и нестабильна. Работать с ней можно, но международной валютой она не является, в отличие от юаня. В этом смысле Дерипаска прав, юань и гонконгский доллар остались практически единственной альтернативой доллару и евро для наших властей.



Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что полностью исключить вероятность дефолта нельзя и советует россиянам, которые переживают за доллары, купить на них золото.



- Если у вас есть доллары, идите и купите на них золото. Потому что по золоту никто никогда дефолта не объявит - это исторически сложившаяся ценность и наиболее популярный защитный актив. Конечно, покупать его стоило еще год назад, когда цены были не такими высокими, как сейчас. Но, в любом случае, оно будет и дальше дорожать, так как уход от доллара - это долгосрочный тренд, который идет еще с начала нулевых. Доля доллара в международных резервах снижается, и это объективный процесс, связанный с утратой роли Америки в качестве локомотива мирового экономического развития.



То же самое происходило в свое время с британским фунтом и любой валютой страны, которая утрачивает статус гегемона. Да и все политические и экономические пертурбации связаны с этим. Когда идет смена мирового лидера, происходят такие процессы.



В долгосрочной перспективе девальвация доллара неизбежна по отношению к реальным ценностям, таким, как драгметаллы, нефть, зерно и другие активы. Поэтому от доллара нужно уходить, но я подчеркиваю, что это долгосрочная перспектива.



"СП": Что будет с курсом доллара в случае дефолта?



- Будет дефолт или нет сейчас сказать невозможно, так как это вопрос чисто политический. Сейчас худшая переговорная позиция сторон в истории США, позиции республиканцев и демократов непримиримые, поэтому дефолт возможен. Утверждать, что в Америке точно будет дефолт или что его точно не будет, сейчас не может никто.



Но ни в коем случае дефолт не означает конец денежного обращения. Это проблемы на долговом рынке, но все остальное - банки, денежный рынок, облигации - продолжит существовать, просто в режиме большого стресса.



А когда рынок оказывается в ситуации большого стресса, возникает спрос на наличность. Поэтому первая реакция на дефолт Америки - это не падение курса доллара, а, наоборот, резкий рост доллара в цене, как было в 2008 году, когда посыпалась американская банковская система и доллар резко рос, потому что у всех был спрос на кэш.



Даже сейчас доллар не дешевеет именно потому, что падает рынок облигаций, и люди вынуждены искать наличность, чтобы гасить старые долги или докупать бумаги. Так что первой реакцией на дефолт США станет краткосрочный рост курса доллара, и только потом начнется его девальвация.



Если дефолт и будет, ситуация быстро разрешится, потому что в противном случае последствия для финансовых рынков будут ужасающие. Американские политики договорятся, после чего рейтинг облигаций восстановят, а вот но на каком уровне - вопрос открытый.



23 мая 23 Источник - svpressa.ru

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