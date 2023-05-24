Доживет ли ООН до конца спецоперации?

08:28 24.05.2023 МУС вынес смертный приговор международному правосудию

Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов



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Александр Немцев Владимир Можегов Дмитрий Аграновский

24 мая 23



Западные глобалистские структуры не будут востребованы в многополярном мире, считают опрошенные "СП" эксперты. Дискредитировавшие себя организации вроде псевдомедицинской ВОЗ, далекого от спорта МОК, политиканствующего Международного уголовного суда (МУС) будут упразднены, переформатированы или сохранятся для обслуживания внутренних нужд "золотого миллиарда". Вероятно, и ООН постигнет участь Лиги наций.



В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что Африканский национальный конгресс, правящая в стране партия, считает необходимым выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Это связано с его "несправедливым" отношением к некоторым странам. Речь о выданном МУС в марте ордере на арест президента Владимира Путина из-за якобы "незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины".



В ЮАР летом состоится саммит БРИКС с участием глав государств, и, если Претория, как официально информировалось, "принимает во внимание" выходку гаагских русофобов, прикрывающихся Фемидой, и "осознает свои юридические обязательства", визит российского лидера оказывается под вопросом. Ранее власти республики отмечали, что направили в Кремль приглашение на мероприятие и готовятся к присутствию всех глав стран БРИКС.



Выход, казалось бы, прост - выйти из юрисдикции МУС. Однако на следующий день после заявления Рамафосы в администрации президента сообщили, что ЮАР не намерена выходить из состава суда, назвав слова главы государства ошибочными.



В БРИКС входит и Бразилия, также признающая МУС. Об этом напомнил глава МИД страны Мауро Виейра, заявив, что визит Путина "для стран, входящих в систему МУС, вне сомнения может привести к осложнениям".



Так что, ордер МУС ведет к желаемому Западом результату - расколу БРИКС? Или эта история обозначила начало конца глобалистских структур?



- Отношения ЮАР к МУС и США - очень показательный пример, - убежден российский адвокат, публицист, политический деятель Дмитрий Аграновский. - Безусловно, симпатии властей ЮАР, АНК и простого народа на нашей стороне, но им приходится лавировать, так как современная Россия и близко не обладает возможностями СССР в помощи своим союзникам и их защите. Более того, после разрушения Советского Союза и до недавнего времени у нас была установка, что мы их "кормили". Растерять (вернее, разогнать) союзников и потерять статус сильного оказалось легко, а восстанавливать все это придется мучительно трудно и долго. Нам предстоит доказывать, что мы не поступим со своими друзьями, как Горбачев и Ельцин.



МУС же своим решением совершил самоубийство. Идея международного правосудия дискредитирована надолго и, разумеется, в будущем такие структуры будут созданы заново при консенсусе всех основных государств. Ни МУС, ни другие западные структуры в обозримой перспективе не посыплются, просто их юрисдикция, что наглядно продемонстрировано на примере ЕСПЧ, будет распространяться только на западноевропейский блок.



"СП": Таким организациям, как МУС, нет места в многополярном мире?



- Напротив, идеи международного правосудия и вообще международного взаимодействия только в многополярном мире и могут получить воплощение. Международное право и органы типа ООН переживали расцвет именно во времена соревнования СССР и США, когда одна страна уравновешивала другую, вместе поддерживая баланс. Нечто похожее будет после неизбежного крушения однополярного мира и нашей победы, когда встанет вопрос о новом мироустройстве, основанном на справедливости и учете интересов всех, потому что Земля стала слишком маленькой, чтобы позволить себе серьезный конфликт между основными государствами.



- Идет выстраивание нового двуполярного или многополярного, как любят у нас говорить, мира, - отмечает политолог Владимир Можегов. - Соответственно, это время возможностей, новых степеней свободы, время выбора. Многие страны его делают. И многие, разумеется, - в пользу России и Китая.



"СП": Пару месяцев назад западные эксперты предрекали крах БРИКС из-за того, что Путин стал для партнеров "токсичным". Многие утверждали, что одной из целей этой провокации с ордером как раз было разрушить единство неподконтрольных Западу структур, посеять раздор и сомнения. И вот ЮАР отзывает признание МУС. На очереди Бразилия? БРИКС устоял?



- Скорее токсичным здесь становится МУС - декоративная и мало кому интересная контора уходящего мира. В необязательную декорацию превратилась уже и ООН, что уж говорить о каком-то "международном суде", странной глобалистской структуре с непонятными полномочиями. Напомню, что такие страны как США, Китай, Индия, Израиль, Иран не признают МУС. Россия, хотя и подписала, не ратифицировала Римский статут. И, таким образом, участником МУС не является. Пример чистейшего глобалистского кафкианства - вот что такое МУС. Плюнуть на него и забыть.



"СП": Можно ли ожидать, что теперь и другие страны Африки, Азии, Латинской Америки начнут отказываться от признания МУС? Идея "международного правосудия" похоронена?



- МУС - организация, которая полностью себя дискредитировала, не успев родиться. Да, скорей всего, ее ждет тихая и никому не интересная смерть. Страны будут либо громко выходить, либо молча ее игнорировать, в зависимости от конъюнктуры.

Все эти декоративные организации будут сметены. В многополярном мире никакое глобальное "международное правосудие" просто невозможно. На место этих декларативных и совершенно бессмысленных структур будет приходить то, что необходимо сложному миру, то, что будет действительно работать и решать проблемы.



- Очевидно, и до ордера МУС Владимир Путин крайне редко выезжал в зарубежные командировки, - отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. - До конца СВО эта ситуация, думаю, не поменяется. При этом, когда цели спецоперации будут достигнуты, мировому сообществу останется лишь признать реальность, и все политические решения различных международных организаций пересмотрят в угоду конъюнктуре.



"СП": Когда стало известно об ордере МУС, на Западе многие заговорили о возможном расколе в БРИКС, ведь ЮАР и Бразилия признают его…



- Англосаксам важно расколоть БРИКС, и провокация с решением МУС - движение именно в этом направлении. Думаю, это не последняя попытка. Визит китайского лидера в Россию и позиция Индии по вопросам введения потолка на российские энергоносители свидетельствует, что в настоящее время БРИКС един в стремлении противостоять диктату англосаксов.



"СП": МУС признает половина Африки. А у нас с ней сейчас "медовый месяц", можно сказать… Повлияет это на отношения?



- Не повлияет. Отношения между нашими странами значительно глубже, и представительность парламентского форума Россия-Африка наглядно подтверждает этот факт. Да и никто из руководителей государств континента не возьмет на себя ответственность заявлять о необходимости ареста российского лидера. Опять же, сошлюсь на устав ООН: арестовывать действующего лидера страны-постоянного члена СБ ООН - это противоречит всем нормам международного права.



"СП": Выдав ордер на арест Путина, МУС подписал себе смертный приговор? Как скоро посыплются прочие западные структуры?



- Они так не считают, решение МУС было принято в преддверии визита лидера Китая. И это стоит рассматривать как сигнал Пекину. На Западе убеждены, что конфликт на Украине закончится для России поражением. Они сами вынудили нашу страну начать СВО, угрожая атаковать Донецк, Луганск и Крым первыми. Наши действия - ответ на их провокации. Поэтому с их точки зрения все логично. Они предполагают, что у них получится унизить Россию, и всерьез рассматривают привлечение нашего руководства к ответственности по их правилам. В случае же, если ситуация пойдет не по их сценарию и Россия сможет ликвидировать преступный режим на Украине, то при заключении нового договора безопасности все решения МУС попадут под "амнистию" ввиду мирного соглашения. Все эти структуры функционируют, пока есть монополия Запада. Как только она даст трещину, будет большой запрос на новые форматы.



"СП": Идея МУС окончательно дискредитирована?



- МУС зря полез в геополитику. Интерпол, МУС и другие межгосударственные формирования - полезные форматы. Но только с ограничением правоприменения. Международная преступность, торговля людьми и наркокартели требуют объединения усилий мирового сообщества. Но, это объединение должно быть вне политических предпочтений. Как только какой-нибудь орган занимает политическую позицию, он перестает выполнять свою главную функцию, являясь лишь инструментом политической пропаганды. Источник - свободная пресса

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