Дешев как сард... Кыргызов зовут работать на Сардинию

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24 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Итальянский регион Сардиния готов привлекать трудовые ресурсы из Кыргызстана
Итальянский регион Сардиния готов привлекать трудовые ресурсы из Кыргызстана, сообщает МИД КР.
По данным пресс-службы ведомства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Республике Италия Таалай Базарбаев совершил рабочий визит в Сардинию, где провел встречу с президентом и директором регионального представительства итальянской национальной ассоциации сельхозпроизводителей Италии Сoldiretti Sardegna.
Отмечена острая потребность сельхозпредприятий острова в квалифицированных кадрах и выражена готовность привлекать кыргызстанцев к работе в Италии в соответствии с законодательством страны.
Стороны договорились организовать визит руководства Сoldiretti Sardegna в Кыргызстан в первом полугодии текущего года.
Таалай Базарбаев также встретился с проректором университета города Кальяри по международным связям. Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в области образования. Посол предложил подписать в ближайшее время соглашение о сотрудничестве между университетами двух стран.