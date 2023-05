Пекинский связной: Илон Маск и тайваньский кризис, - "Известия"

09:49 24.05.2023 Пекинский связной: Илон Маск высказался относительно тайваньского кризиса

Финансовые элиты США по-разному относятся к идее эскалации конфликта

Андрей Кузмак



Илон Маск вбросил в информационное пространство очередную бомбу. На сей раз в интервью телеканалу CNBC миллиардер заявил, что Тайвань должен быть "интегрирован" в КНР, и отметил, что такой исход неизбежен. Маск не первый раз высказывается на предмет тайваньского вопроса. О том, какие идеи продвигает один из богатейших людей планеты, рассказывают "Известия".



Очевидное невероятное

С формальной точки зрения Илон Маск не произнес ничего необычного, а просто констатировал известный факт. "Официальная политика Китая заключается в том, что Тайвань должен быть интегрирован, - сказал он в интервью Дэвиду Фаберу из CNBC. - Не нужно читать между строк. Можно просто прочитать то, что написано. В этой ситуации есть определенная неизбежность". Действительно, в преамбуле конституции КНР написано, что Тайвань "является частью священной территории Китайской Народной Республики. Завершение великого дела воссоединения Родины - священный долг всего китайского народа, в том числе и наших соотечественников на Тайване".



Однако, несмотря на это, в глобальное медиапространство постоянно запускается тезис о возможной эскалации замороженного конфликта и грядущем вторжении на Тайвань китайских вооруженных сил. Собственно, именно в таком контексте восприняли высказывание Маска власти острова. "Издевательства и угрозы КПК (Коммунистической партии Китая. - Ред.) вызывают беспокойство, особенно у тех, кто предпочел бы оставаться свободным и демократичным. Экспансионистская политика КНР нарушает основанный на правилах международный порядок и статус-кво. Господин Маск, помимо денег, есть еще кое-что, что мы называем ценностями", - прокомментировал его реплику МИД Тайваня.



Политику США в отношении Тайваня принято связывать с термином "стратегическая неопределенность". Он появился в 1979 году, когда Вашингтон официально признал коммунистическое правительство КНР законным представителем Китая вместо националистического режима партии Гоминьдан. Принятый в том же году акт "Об отношениях с Тайванем" де-факто аннулировал действие американо-тайваньского Договора о взаимной обороне 1954 года и установил текущий уровень двусторонних отношений. В соответствии с ним США решали две задачи одновременно: защищали остров от "военного решения" со стороны Пекина и при этом гарантировали последнему непризнание Тайваня как независимого государства. При этом основания для военного вмешательства в новом законе были прописаны максимально размыто, а решение о нем должно было приниматься совместно президентом и конгрессом. В таких неконкретных формулировках и "двойном сдерживании" противостоящих сторон и заключалась стратегическая неопределенность политики Белого дома.



Союзник - понятие относительное

На сегодняшний день США в соответствии с "политикой одного Китая" признают остров неотъемлемой частью КНР. 15 февраля нынешнего года Госдепартамент еще раз подтвердил эту позицию. Замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что этот подход "помогал сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе на протяжении десятилетий при президентах из числа республиканцев и демократов. И потому мы считаем, что данная политика не должна меняться".



В Брюсселе призывают отправить корабли в Тайваньский пролив

В то же время Джо Байден с момента своего избрания уже несколько раз публично заявлял о том, что США не потерпят никаких попыток Пекина изменить статус своей провинции. Самое свежее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме. "Мы продолжим поддерживать способность Тайваня защищать себя. И есть четкое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, последует ответ", - сказал он. В мае 2022 года он был еще более резок, заявив о готовности США защищать остров военными средствами в случае вторжения, добавив, что "это те обязательства, которые мы на себя взяли".



Между тем Байден довольно давно вовлечен в тайваньскую проблематику и прекрасно понимает (или когда-то понимал), что, несмотря на тон своих высказываний, он не имеет прописанных в законе обязательств оказывать военную поддержку Тайваню в случае открытого конфликта. В статье The Washington Post от 2 мая 2001 года Байден, на тот момент член комитета сената по международным делам, писал: "Соединенные Штаты не обязаны защищать Тайвань с тех пор, как мы аннулировали Договор о взаимной обороне 1954 года… С точки зрения дипломатии существует огромная разница между сохранением за собой права на применение силы и принятием на себя обязательств априори встать на защиту Тайваня".



Сиамские близнецы

Оппоненты по обе стороны Тихого океана попытались представить Маска спикером "китайского милитаризма", а он между тем в уже упомянутом интервью CNBC привел главные аргументы в пользу того, что открытого военного противостояния в Тайваньском проливе не будет. Он назвал экономики Китая и остального мира "сиамскими близнецами" и предупредил о критических последствиях их разделения. Для руководимой Маском компании Tesla, всего месяц назад открывшей в Шанхае фабрику по производству "мегабатарей", Китай является важнейшим рынком, однако миллиардер заявил, что "на самом деле ситуация намного хуже для многих других компаний… Я не уверен, что вы сможете приобрести iPhone", - отметил он.



И кто может переметнуться к Пекину следующим

Что может стоять на кону для США в случае изменения шаткого регионального равновесия, достаточно лаконично объяснил Кен Гриффин. Генеральный директор одного из самых прибыльных хедж-фондов Citadel заявил, что Америка абсолютно зависит от Тайваня в производстве современных полупроводников. "Если мы потеряем доступ к тайваньским полупроводникам, удар по ВВП США, вероятно, составит порядка 5–10%. Это немедленная великая депрессия", - сказал он, выступая в ноябре на форуме Bloomberg New Economy.



В октябре 2022 года в интервью Financial Times Маск предложил свой вариант решения тайваньского вопроса. Он состоял в том, чтобы определить для острова особую административную зону, юридический режим которой был бы мягче, чем в Гонконге. Такой вариант, вероятно, устроил бы не только китайцев по обе стороны Тайваньского пролива, но и ту часть транснациональных элит, выразителем мнения которых выступает Маск.



Китайский передовой: зачем экс-лидер Тайваня едет в КНР

И как такие контакты скажутся на островных выборах в будущем году

Впрочем, для стоящего "на другой половине поля" оборонного лобби в Вашингтоне куда интереснее выглядит вариант контролируемой эскалации. Только за неполные пять последних (и относительно мирных) лет остров закупил оружия на $21,8 млрд. Вариант возвращения Тайваня "на общих условиях" не выгоден Пекину, подчеркивает старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН Мария Круглова.



- Скорее всего, полная интеграция Тайваня не выгодна и КНР, потому как часть прямых иностранных инвестиций приходит как раз с его территории. Если остров будет интегрирован полностью, без получения статуса специального административного района, как у Гонконга или Макао, это будет сопряжено с существенными экономическими сложностями, - отметила эксперт.



Очень важный год

13 января 2024 года на Тайване пройдут президентские выборы. Действующий президент Цай Инвэнь, представляющая проамериканскую Демократическую прогрессивную партию (ДПП), не имеет права баллотироваться на третий срок. Кандидатом от куда более расположенной к Китаю партии Гоминьдан стал мэр Нового Тайбэя Хоу Юя. А вице-президентом при нем местная пресса называет Терри Гоу, миллиардера и председателя совета директоров компании Foxconn, производящей технику для Apple, Cisco, Google, Xiaomi и других. Что символично: головной офис этой компании находится в Тученге (Новый Тайбэй), а большинство заводов - на "материковом" Китае.



Первый раунд противостояния ДПП и Гоминьдана остался за Пекином. На парламентских выборах 2021 года националисты одержали убедительную победу, выиграв 13 мандатов в 21 городе и уезде, в то время как их оппоненты из ДПП смогли получить только пять. Однако делать выводы относительно результатов президентских выборов еще рано, говорит Мария Круглова.



- Гоминьдан, как известно, выступает за отношения с КНР по системе "Один Китай". В то же время предварительные опросы общественного мнения относительно президентских выборов указывают на претендента от ДПП Лая Цин-дэ. Однако следует учитывать, что политическая ситуация на Тайване развивается на фоне конфликта. Сейчас информационный фон подутих, его состояние окажет заметное влияние на результат выборов, - считает собеседница. Источник - известия

