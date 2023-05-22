Культурный нигилизм? Почему казахстанцы не ходят в театры и музеи, - Бауыржан Маханов

09:52 24.05.2023 Культурный нигилизм? В Казахстане остается низкой посещаемость театров, музеев и кинозалов

Хотя Бюро национальной статистики, подводя итоги 2022-го, констатировало рост посещаемости учреждений культуры, вызванный полным снятием карантинных ограничений, достичь доковидного уровня в прошлом году все же не удалось. Количество зрителей и посетителей по сравнению с 2020-м и 2021-м действительно увеличилось, но не настолько, чтобы говорить о возвращении к прежним показателям, которые, к слову, были весьма низкими.



"Большой экран": ограниченная зона доступа



Когда Ленин в разговоре с наркомом просвещения Луначарским, если верить последнему, произнес ставшую знаменитой фразу "Из всех искусств важнейшим для нас является кино", он, скорее всего, имел в виду его массовость, а значит, возможность влиять через фильмы на сознание как можно большей аудитории. В советский период так и было: скажем, в 1970-м только в Казахской ССР официальная статистика зарегистрировала почти 290 миллионов посещений кинотеатров. То есть, в среднем каждый житель республики за год побывал на 22-х киносеансах.



Развитие телевидения, которое, в конце концов, дошло "до самых до окраин", а затем появление видеомагнитофонов привели к тому, что люди стали ходить в кинозалы все реже и реже. Такая тенденция начала просматриваться еще в эпоху перестройки, в 1990-х, когда "видики" появились почти в каждом доме, она, казалось, приняла необратимый характер. Но потом пришло время ренессанса "большого экрана": за период с 2002-го по 2019-й суммарное количество посещений кинотеатров в Казахстане увеличилось более чем в шесть раз – с 2,8 до 19,9 миллиона. Конечно, это намного ниже показателя 1970-го (290 миллионов) и даже 1988-го (230 миллионов), но тем не менее…



За первый пандемийный год с его локдаунами кинозалы собрали в общей сложности лишь 4,8, за второй – 8,5 миллиона зрителей. А в прошлом, когда все ограничения сняли, количество посещений составило 17 миллионов – почти на три миллиона меньше, чем до прихода коронавируса, или в среднем 0,9 в расчете на каждого казахстанца. Хотя киносеансов было проведено на 23 тысячи больше, нежели в 2019-м. Впрочем, делать далеко идущие выводы не будем: возможно, это было связано с тем, что еще не все наши граждане вошли в привычный ритм жизни. Кроме того, нельзя не брать в учет повышение стоимости услуг кинотеатров. Если в 2019-м прокатчики собрали 21,2 миллиарда тенге, то в прошлом году – 26,7 миллиарда. В среднем каждое человеко-посещение подорожало за этот период с 1.065 до 1.575 тенге, или почти в полтора раза, что тоже могло негативно сказаться на количестве зрителей.



Почти половина всех кинозальных мест сосредоточена в Алматы и Астане, остальные – в областных центрах и в других более или менее крупных городах. В сельской местности кинотеатров практически нет, за исключением трех в Западно-Казахстанской области и одного в Жамбылской. Да даже во многих райцентрах, имеющих городской статус, они отсутствуют. Иначе говоря, как минимум, половина населения страны лишена возможности смотреть кино на большом экране. Тогда как в советский период фильмы крутили в каждом ауле. Например, по данным за 1988-й, в селах Казахской ССР насчитывалось более девяти тысяч стационарных киноустановок и около миллиона зрительских мест (обычно в домах культуры и клубах), а общее количество посещений составило 120 миллионов. В среднем каждый сельчанин в тот год побывал на 18 сеансах, тогда как каждый горожанин – на 11.



Конечно, сейчас совсем другие времена и условия: кинопрокатом занимается не государство, а частный бизнес, который не пойдет туда, где мало платежеспособного населения; просмотр одного фильма обходится зрителю не в 1/6, как тогда, а в половину стоимости килограмма мяса... Все это ограничивает доступ населения к "большому экрану". К тому же большинство казахстанцев вполне довольствуется показом кинокартин по ТВ и в Интернете – как говорится, дешево и сердито. Возможно, когда-нибудь в глубинке люди станут зажиточнее, их запросы возрастут, и у прокатчиков появится экономический интерес к открытию там кинозалов…



Театры: понесут ли они искусство в массы?



В отличие от кинопроката, театральная деятельность в Казахстане продолжает, как и в период существования СССР, финансироваться преимущественно государством. За годы независимости количество сценических площадок в нашей стране увеличилось вдвое – с 36 до 73-х. Однако при этом намного снизилась их посещаемость, которая и в советскую эпоху была не очень высокой – во всяком случае, если сравнивать с тем, как обстояли дела в других союзных республиках.



Перед распадом страны, занимавшей одну шестую часть земной суши, уровень зрительского интереса к данному виду искусства в Казахстане был примерно в полтора раза ниже, чем в целом по СССР. Например, в 1988-м число посещений театральных постановок в расчете на каждую тысячу жителей составило у нас 260, тогда как в среднем по Союзу – 393. А лидерами по этому показателю были Эстония – 963, Латвия – 860 и Грузия – 715. Далеко от нас ушли также Литва – 519, РСФСР – 431. Примерно на одном уровне с Казахской ССР находились республики Средней Азии, кроме Киргизской, где он был повыше – 329. Аналогичное соотношение было характерно и для предыдущих лет.



В 1990-х людям, вынужденным в поте лица своего добывать хлеб насущный, было не до спектаклей, да и сами сценические коллективы пережили очень трудные времена, поскольку государство не имело достаточных средств для их поддержания. Однако, начиная с "нулевых" годов, посещаемость театров в нашей стране стала стабильно расти и перед пандемией достигла в абсолютном выражении почти трехмиллионного рубежа – 2.942 тысячи (для сравнения: в 2001-м было 1.320 тысяч), или 159 на каждую тысячу казахстанцев. Последний показатель оказался вдвое выше, чем в Узбекистане (78,5), но существенно ниже, чем, например, в России (268), Беларуси (187) и чем в поздней Казахской ССР (260). Тем не менее, можно было говорить о позитивной тенденции.



К сожалению, пандемия прервала ее. В сумме за те два года, на которые пришлись карантинные ограничения, в нашей стране спектакли посмотрели в полтора раза меньше зрителей, чем за один только 2019-й. В прошлом, 2022-м, сценические площадки снова вернулись к полноценной деятельности. Мало того, согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане их стало на восемь больше. Один такой новый театр (большой, способный принять одновременно 700 зрителей и являющийся частным) открыт год назад в престижном районе Алматы и пока рассчитан сугубо на выступления сторонних трупп и артистов. По сравнению с 2019-м увеличилось и количество премьерных постановок, но вот в целом спектаклей было показано чуть меньше. На них побывали в общей сложности 2 миллиона 696 тысяч человек, или 138 в расчете на каждую тысячу жителей Казахстана (на 21 меньше, чем до пандемии).



Существенно нарастить количество зрителей могли бы выезды артистов с постановками в райцентры и села – туда, где нет профессиональных театров. Ведь театральные коллективы в подавляющем большинстве своем финансируются из бюджета, а значит, призваны выполнять государственную задачу – нести искусство в массы. Например, в том же 1988-м из 13,8 тысячи всех спектаклей в Казахской ССР 5,4 тысячи были показаны в сельской местности, где они собрали в сумме около 1,3 миллиона зрителей – это почти треть общего количества посещений. Тогда как в прошлом году количество выездных постановок (причем не только на селе, но и в других городах, включая те, где есть свои театры) составило всего-то около полутора тысяч, или в три с половиной раза меньше, чем в 1988-м. Хотя профессиональных сценических коллективов в нашей стране по сравнению с советским периодом стало вдвое больше.



Музеи: удастся ли снова выйти на положительную динамику?



Если верить официальной советской статистике, население Казахской ССР не очень жаловало музеи. Например, в 1988-м их у нас по сравнению с соседним Узбекистаном было почти в полтора раза, а музейных работников – на четверть больше, но при этом суммарное количество пришедших ознакомиться с экспонатами оказалось намного меньше – соответственно около трех и более одиннадцати миллионов. А число посещений в расчете на каждую тысячу жителей составило в Казахстане 176 (в предыдущие годы было и того меньше), тогда как в Узбекистане – 563, в прибалтийских республиках – от 1766 до 2219, то есть в десять раз больше, чем у нас, в Грузии – 1217, в целом по Союзу – 704. Иными словами, мы в этом отношении были откровенными аутсайдерами – вместе с таджиками и туркменами.



За годы независимости количество музеев в нашей стране выросло почти в три раза и достигло 271. Что касается числа посещений, то после вполне объяснимого спада в 1990-х оно в "нулевые" годы достигло уровня, который был характерен для позднего советского периода, затем продолжало неуклонно расти и перед пандемией приблизилось к семи миллионам. Для сравнения: в Узбекистане в 2019-м общее количество людей, побывавших в музеях, оказалось чуть больше – около 7,8 миллиона, но эта страна имеет почти двукратное превосходство над нашей по численности населения. И если у нас посещаемость в расчете на тысячу жителей составила 371, то там – 236. Хотя, напомним, в советскую эпоху ситуация была прямо противоположной. Но, с другой стороны, в России данный показатель составил в тот год 1076, в Беларуси – 755, или соответственно втрое и вдвое больше, чем в Казахстане. Возможно, в этих странах выше доля иностранных посетителей (туристов), однако они обычно занимают незначительный удельный вес в общем потоке.



В прошлом году наши музеи не смогли выйти на допандемийный уровень – в них побывало в общей сложности чуть больше шести миллионов человек (или 313 на каждую тысячу жителей страны). Это на 15,6 процента меньше, чем в 2019-м. Около полутора миллионов, или примерно четверть от общего количества, пришлись на музейные комплексы в Туркестанской области – наверняка среди них было много паломников, решивших побывать в святых для мусульман местах. Второе место по количеству посетителей заняла Астана (643 тысячи), третье – ВКО (565 тысяч), четвертое – Алматы (471 тысяча). Эти четыре региона дали более половины всех посещений музеев, зарегистрированных в прошлом году в Казахстане…



Автор статьи: Бауыржан Маханов Источник - qmonitor.kz

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