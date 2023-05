Индия: "ящик Пандоры" для Запада, - Святослав Князев

Нью-Дели поднял вопрос репараций со стороны Великобритании

Как сообщает The Telegraph, Индия начинает дипломатическую кампанию по возвращению алмаза Кохинур и тысяч других сокровищ, вывезенных Великобританией в колониальную эпоху. Официальный Нью-Дели готовит крупнейшие в британской истории репарационные требования.



Индийские чиновники и дипломаты формулируют претензии по поводу тысяч вывезенных с территории страны драгоценных артефактов, включая бриллиант Кохинур. Это - один из самых известных бриллиантов в мире. Он столетиями украшал тюрбан раджей из династии государства Малвы, был вмонтирован в трон персидского шаха, а затем - в Павлиний трон Великих моголов. В дальнейшем он принадлежал афганским и индийским правителям, а в 1849 году захвачен англичанами вместе с сокровищницей Лахора. Четыре года спустя он был инкрустирован в британскую королевскую корону в составе других 2000 более мелких бриллиантов. Любопытно, что на коронации Карла III официальный Лондон демонстрировать драгоценный камень не стал.



По информации The Telegraph, возвращение похищенных британцами драгоценностей, является одним из приоритетов действующих властей Индии.



"Это имеет огромное значение для правительства. Суть этих усилий по репатриации индийских артефактов исходит из личных устремлений премьер-министра Нарендры Моди , который сделал это своим главным приоритетом", - цитирует издание слова секретаря министерства культуры Индии Говинда Мохана.



Координирует усилия в данном направлении Археологическая служба Индии, являющаяся подразделением Министерства культуры.



Индийские дипломаты в Лондоне готовят официальные запросы в учреждения, в которых хранятся похищенные британцами артефакты. Эксперты считают, что данная инициатива станет большой внешнеполитической проблемой для британского премьер-министра Риши Сунака.



Одними драгоценными камнями дело, судя по всему, не ограничится. Ожидается, что Британский музей столкнется с претензиями в отношении своей коллекции индуистских статуй и мрамора Амаравати. Под прицелом Нью-Дели окажется и индийская коллекция Музея Виктории и Альберта. Причем, согласно действующему законодательству Великобритании, ничего из фондов этих музеев не может быть отчуждено. Чтобы пойти на уступки Индии, официальному Лондону придется менять национальное законодательство, а это может стать серьезной проблемой.



"В Нью-Дели понимают, что извлечение бриллианта из драгоценностей короны бывшего правителя имеет огромную символическую силу. И выход из-под колониальной тени - и принятие индийского национализма - был центральным элементом руководства Моди", - пишет The Telegraph.



В целом при действующем премьер-министре процесс возвращения культурных ценностей на территорию Индии резко активизировался. Если с 1947 по 2014 годы в Индию вернули всего 13 таких предметов, то с момента прихода к власти Моди в страну были возвращены около 300 вещей, представляющих культурную ценность. По мнению индийских политиков, этот процесс содействует укреплению национальной идентичности.



"Если это принадлежало нам и находится где-то в другом месте, то оно должно быть возвращено нам", - заявил один из индийских источников The Telegraph.



При этом позицию официального Нью-Дели по данному вопросу, разделяет народ Индии. В частности, все, что касается истории и культуры, сейчас вызывает сильный интерес у многомиллионного индийского среднего класса. А "колониальные комплексы" перед Великобританией, существовавшие после освобождения Индии, остаются в прошлом.



Ранее официальный Лондон отказал Греции в возвращении культурных ценностей, вывезенных с Балканского полуострова. Однако ситуация с Индией - гораздо сложнее. Ведь в Грецию англичане приходили не как завоеватели. А на Индостане они вели себя, как типичные грабители.



В 1600 году в Британии была основана "Ост-Индская компания". После совершения нескольких экспедиций в Южной Азию, в 1612 году она добилась от местных властей разрешения на создание фактории в Сурате. Уже к середине XVII века количество британских факторий в Индии достигло 23. А в 1660-е годы компания взяла в аренду остров Бомбей и разместила на нем свой главный офис. В конце века она начала работать в Калькутте.



Изначально британцы проникали в Индию благодаря милости ее властей, но во второй половине XVIII столетия ситуация резко изменилась. В результате помощи местных коллаборационистов они одержали победу над армией бенгальского наваба Сирадж уд-Даула, сотрудничавшего с французами, а еще через несколько лет - разгромили объединенное войско Могольской империи, Бенгалии и Авадха. При подписании мирного договора представители Британской Ост-Индской компании получили сотни тысяч квадратных километров территории, огромные контрибуции и эксклюзивные экономические права. Кроме того, они одномоментно ограбили бенгальскую казну более чем на 5 млн фунтов стрелингов - сумму сопоставимую с годовым валовым внутренним продуктом всей Великобритании.



Компания ввела огромные налоги для местного населения, и начала закреплять людей за факториями, превращая их в полурабов. Бенгалия начала страдать от чудовищного голода, который только в 1769-1770 годах унес коло 10 миллионов жизней.



По подсчетам экономических историков, всего за 15 лет компания вывезла из одной лишь Бенгалии около миллиарда фунтов.



Однако этого британцам оказалось мало. Они развернули экспансию в остальные регионы Индостана. Правителям одних княжеств навязывали кабальные договоры, заставляя отказываться от части суверенных прав, у других - попросту отбирали землю. По мнению историков, индустриальная революция в Великобритании была в значительной мере профинансирована тем, что удалось награбить в Индии. У англичан появились "материальные излишки", которые можно было тратить на собственное экономическое развитие.



В XIX веке британцы стали оказывать мощное давление на Китай, принуждая его власти разрешить приобретение подданным Поднебесной у Ост-Индской компании опиума. Императорские чиновники осознавали риски, связанные с массовой наркотизацией, и попытались сопротивляться английскому разбою. Британцы в ответ развязали две Опиумные войны и получили по их итогам контроль над внешнеэкономической деятельностью Китая.



В середине XIX столетия серьезным испытанием для Ост-Индской компании стало массовое восстание служивших ей местных солдат-сипаев. Народное выступление было жестоко подавлено, но официальный Лондон разочаровался в "купцах". Согласно принятому британским парламентом "Акту о лучшем управлении Индией", на Индостане было введено прямое правление официального Лондона. Но репрессии против мирного населения, военные авантюры и грабежи никуда не делись. Как известно, все это закончилось для жителей Индии только в середине ХХ столетия.



Суммы, вывезенные британцами из Индии, - астрономические. В современных ценах речь шла бы о триллионах долларов. Фактически ограбление Индостана создало основу для экономических (и, как следствие, военно-политических) успехов официального Лондона в XIX-начале XX века.



Если власти Великобритании признают факт незаконного вывоза ценностей и начнут отдавать украденные камни и произведения искусства, следующий вопрос может затронуть репарации по их грабительской политике в целом. А у официального Лондона таких средств просто физически нет.



С большой долей вероятности, британцы попытаются отмахнуться от индийских претензий. Однако на дворе - далеко не 1950 год. И такая позиция может способствовать усилению раскола между западными и не западными государствами.



Тем более, примеру Индии могут последовать и другие бывшие колонии. Чем это все закончится - пока непонятно. Но бриллиант Кохинур уже на наших глазах становится символом глобальных геополитических трансформаций.