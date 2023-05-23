Путин: "Россия с союзниками добьется формирования более справедливого мира"

11:28 24.05.2023

У России много союзников и партнеров в разных регионах и на разных континентах, она будет укреплять эту дружбу. Об этом сегодня, 24 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на 11 Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Видео размещено на сайте Кремля.



"Сейчас в мире нарастает нестабильность, появляются новые очаги напряженности, - заявил президент РФ. - Это сопровождается попытками США и ряда стран Запада извлечь преимущества из спровоцированных кризисов, что связано со стремлением Штатов и их партнеров удержать доминирование, игнорируя суверенитет других".

Путин выразил уверенность, что Россия с союзниками добьются формирования более справедливого мира, а дискриминационная модель развития необратимо уйдет.