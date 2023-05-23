Великолепная "шестерка". Какое будущее у нового формата "ЦА+КНР"? - Сауле Исабаева

11:29 24.05.2023 На прошлой неделе состоялся первый саммит "Центральная Азия–Китай", который открыл новую главу в истории сотрудничества между шестью государствами. На фоне острейшего геополитического кризиса за этой встречей, без преувеличения, наблюдали эксперты со всего мира. Прежде всего, их волновало то, зачем Пекину так срочно потребовался новый формат взаимодействия с соседями? Стоит ли расценивать решительный его рывок в регион как попытку вытеснить из него Россию и "насолить" Западу? И, наконец, насколько достижимы и при каких условиях заявленные на саммите цели и договоренности?



Выгоды и риски сближения



Эти и другие вопросы также обсуждались в рамках научной конференции "Центральная Азия и Китай: новые возможности и перспективы сотрудничества в современных геополитических реалиях", которую в преддверии саммита организовали генеральное консульство КНР в Алматы, экспертный клуб "Один пояс и один путь" и НИИ международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС DKU). Ее участники сошлись во мнении, что неожиданный шаг со стороны руководства КНР от двустороннего формата отношений к многостороннему ("С+С5") говорит о серьезности его намерений и заинтересованности в формировании более емкого регионального рынка и комплементарных для китайского бизнеса "правил игры", договориться о которых стороны в общем-то и приехали на саммит в Сиане.



Как подчеркнула руководитель Центра китайских и азиатских исследований Международного научного комплекса "Астана" Светлана Кожирова, если прежде центральноазиатское направление во внешней политике Китая было продиктовано геополитическими устремлениями, желанием получить доступ к запасам нефти и газа Каспия, а также проблемой уйгурских сепаратистов в Синьцзяне, то в последние годы к указанным причинам добавились интересы Пекина, порожденные инициативой "Пояс и путь". Об этом свидетельствуют его масштабные инвестиции и кредитование стран региона, сотрудничество в сфере торговли и безопасности (в рамках ШОС), реализация "мягкой силы" через функционирование институтов Конфуция, предоставление грантов для обучения в Поднебесной и т.д. Даже глобальная пандемия COVID-19 не помешала Китаю в продвижении и активизации всех этих проектов.



По словам эксперта, такое взаимодействие с КНР, с одной стороны, принесло странам ЦА значительные выгоды - китайские инвестиции помогли им развить инфраструктуру, что способствовало их экономическому росту. Но, с другой, соответствующая политика Пекина в регионе рассматривается как попытка расширения его геополитического влияния, что во многом тормозит сближение. Это, в частности, относится к китайским инвестиционным проектам, которые в недостаточной мере предоставляют занятость местной рабочей силе...



Кроме того, активное экономическое вовлечение Китая в страны Центральной Азии, отмечает исследователь, вызывает опасения относительно потенциальной конкуренции между ними за финансовую поддержку со стороны КНР. Запуск нового формата, впрочем, способен мотивировать их к экономической кооперации, координации действий и разработке комплексных, согласованных программ развития. Однако есть целый ряд рисков, способных завести их в "долговую ловушку" Поднебесной. Прежде всего, это отсутствие институциональных механизмов взаимодействия с обеих сторон (кроме Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути), конфликт интересов в реализации китайских проектов, "распиливание" инвестиционных портфелей, предоставляемых КНР, и т.д.



- Война в Украине вызвала геополитические потрясения и привела к росту роли Китая в Центральной Азии благодаря дипломатическим встречам на высшем уровне и новым инициативам, которые совершили разворот в политике правительств стран региона, пытающихся балансировать между КНР, Россией и Западом. Но в данной ситуации им необходимо более тщательно взвесить потенциальные риски и выгоды от политики Пекина и работать над обеспечением защиты своих стратегических интересов, - рекомендует Светлана Кожирова.



Упор на публичную дипломатию



Директор Центра изучения Китая и Центральной Азии "Синопсис" Руслан Изимов тоже считает формат "ЦА+КНР" достаточно перспективным для стран региона, поскольку впервые появилась возможность проводить консультации по актуальным вопросам с экономически мощным соседом напрямую, то есть без участия других глобальных и региональных игроков (в том числе России, Индии, Пакистана и прочих). Тем более что ШОС и иные форматы, по его словам, перестали приносить значимые результаты. Другое дело, что "С+С5", на взгляд эксперта, имеет свои недостатки, главный из которых заключается в том, что он будет дублировать функции других многосторонних структур, в связи с чем требует скорейшей выработки собственных четких целей и задач. К тому же есть риск, что Китай попытается втянуть страны ЦА в конфронтационную риторику противостояния с Западом...



По мнению Изимова, намного более продуктивной, как показывает практика, является "мягкая сила" или, как ее еще называют, публичная дипломатия, на которую Китай мог бы сделать упор в рамках взаимодействия с ЦА. Причем необходимо инициировать совершенно новые форматы усиления культурно-гуманитарного сотрудничества, поскольку старые не дали должного эффекта. К примеру, деятельность институтов Конфуция стала получать неоднозначные оценки, в связи с чем многие страны, включая нашу, отказались увеличивать их количество.



- Сегодня в казахстанском обществе есть огромные запросы на большее понимание Китая - его политики, философии, культуры, традиций, - говорит Руслан Изимов. - Китайские медиа и поп-культура могли бы приобрести популярность при правильном менеджменте и продвижении, которые не будут включать идеологические вопросы и направленность. Лишь культурные инициативы позволят со временем снизить цивилизационные барьеры и создать атмосферу дружбы и добрососедства в формате "ЦА+Китай", а для этого необходима кропотливая работа над имиджем.



Причем в качестве привлекательного рецепта для решения указанного спектра задач китаевед называет создание общественных фондов, которые будут работать в Центральной Азии. В сферу их деятельности могли бы войти: изучение Китая, языковые курсы, грантовые программы, содействие в медицине, сельском хозяйстве, бизнесе, IT и прочее. Но важно реализовывать подобные идеи в виде совместных проектов. Все-таки местное население склонно с настороженностью воспринимать государственные программы и проекты, тогда как частные инициативы и неправительственные структуры, наоборот, вызывают у них доверие и интерес.



В целом спикер полагает, что у нового механизма взаимодействия "С+С5" есть большой потенциал, в том числе в части продвижения инициативы "Пояс и путь". И чтобы его раскрыть, необходимо сконцентрироваться на нескольких ключевых вопросах. Во-первых, это развитие зеленых технологий. С учетом планов по достижению углеродной нейтральности к 2060 году задачи в этой сфере будут гиперактуальными в краткосрочной и среднесрочной перспективах, и здесь именно Китай мог бы стать основным партнером для стран региона.



Во-вторых, наращивание экспорта сельхозпродукции из ЦА. Понятно, что китайский рынок представляется перспективным именно для центральноазиатских аграриев, тогда как для КНР объемы их продукции не являются масштабными, поскольку могут обеспечить лишь одну или несколько провинций. Тем не менее, сотрудничество в этой сфере открыло бы новые горизонты и дало бы положительный эффект в рамках нового формата.



В-третьих, расширение транзитно-транспортного потенциала стран ЦА. Здесь все предельно ясно. Война в Украине привела к сильнейшим разрушениям глобальных цепочек поставок, в том числе на всем евразийском континенте. Находясь в центре последнего, Казахстан и другие страны региона, которые ставят своей целью стать сухопутным мостом между Китаем и ЕС, ощущают негативные последствия этого процесса. В данном контексте особую актуальность приобретают новые альтернативные транспортные коридоры, обеспечивающие им выход в мировой океан. И задачу эту лучше всего реализовать в рамках инициативы "Пояс и путь", где механизм "С+С5" мог бы сыграть весьма важную роль.



Против внешнего вмешательства



Примечательно, что развитие транспортно-логистической сферы было центральной темой саммита. Собственно, в данный сектор, а также в энергетический Китай все эти годы направлял большую часть капиталовложений в регион, что наглядно говорит о его приоритетах. Были реализованы такие крупные проекты, как газопровод "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай", нефтепровод "Казахстан-Китай", автодороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и "Китай-Таджикистан", открыто железнодорожное сообщение "Китай-Европа" и т.д. Более того, в ходе саммита Пекин заверил, что продолжит поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, увеличит пропускную способность ранее построенных автодорог, а также приложит дополнительные усилия по строительству транспортных узлов для грузовых поездов из Китая в Европу.



Как пояснил директор НИИМиРС DKU Булат Султанов, мега-проект "Пояс и путь" не только открывает для государств Центральной Азии доступ к морским перевозкам и соответственно к рынкам Европы и Азии, но и создает благоприятные условия для их устойчивого экономического роста и социального развития. В свою очередь Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП - сухопутный компонент "Пояса и пути") через Казахстан является для Пекина "золотой калиткой", поскольку выступает в роли альтернативного маршрута для транспортировки китайских товаров. Дело в том, что гипотетически США могут в любой момент заблокировать морские пути в порты Китая, так как имеют военное превосходство сразу в трех океанах - Атлантическом, Индийском и Тихом, а путь через нашу страну, не контролируемый американскими вооруженными силами, является для КНР абсолютно безопасным.



Понятно, что при нарастающем противостоянии между США и Китаем новый формат "С+С5" для Штатов крайне невыгоден. Белый дом, убежден Булат Султанов, и дальше будет стараться предотвратить выход Китая на рынки Европейского союза и сопряжение Евразийского экономического союза с ЭПШП. Он напомнил, что прежде США и страны Запада делали это через попытки убедить население Центральной Азии в экономической экспансии КНР; дестабилизировать обстановку в СУАР под предлогом защиты якобы притесняемого Пекином уйгурского населения; устроить беспорядки накануне и после президентских выборов в Беларуси, превратившейся в своего рода плацдарм ЭПШП Китая на пути в страны-члены ЕС; а также организовать январский переворот в Казахстане...



- Необходимо понимать, какой финансовой и политической силой должны были обладать зарубежные резиденты, чтобы заставить руководителей КНБ и Минобороны РК, изменив воинской присяге, пойти на сотрудничество с лидерами ОПГ, исламистских экстремистских ячеек, националистических и либеральных групп для организации государственного переворота. Поэтому нельзя исключать, что страны Центральной Азии будут выбраны для осуществления "цветных революций". Зарубежные "постановщики" могут воспользоваться их сложной социально-экономической и общественно-политической ситуацией, а также подключить боевиков из так называемых "спящих ячеек" ИГИЛ, прежде всего в Ферганской долине, и ОПГ, связанных с наркомафией и заинтересованных в дестабилизации ситуации в регионе, - отметил Султанов.



С учетом этих угроз, считает он, странам Центральной Азии и Китаю необходимо решительно выступать против вмешательства любых внешних сил в их внутренние дела и под любым предлогом. В частности, Казахстан как член ШОС, на его взгляд, должен обеспечивать надежный тыл для Пекина в регионе, оставаться прочным связующим звеном между Китаем и Россией, способствовать дальнейшему сопряжению ЕАЭС с ЭПШП.



Общая судьба



Еще одна большая задача формата "С+С5" - продвижение формулы "сообщества единой судьбы человечества" и ее сопряжение с Инициативой глобальной цивилизации, полагает главный научный сотрудник Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки МНВО РК Еркин Байдаров. К слову, последнюю председатель КНР предложил 15 марта текущего года в своем выступлении в рамках Диалога высокого уровня между КПК и другими политическими партиями мира.



- В контексте философии глобализма субъектами социального действия сегодня выступают современные локальные цивилизации (геоцивилизации), а взаимоотношения между ними определяются законами геополитики. В этом плане встречу глав государств в рамках саммита нужно рассматривать как взаимодействие между китайской и центральноазиатской цивилизациями. Но если первая демонстрирует высокий уровень организованности, то второй в условиях турбулентности в сфере международных отношений приходится думать о своем выживании в качестве самостоятельного актора. Для этого регион должен быть экономически конкурентоспособным и политически стабильным в условиях глобальных геополитических изменений. А это в немалой степени зависит от грамотно выстроенной региональной политики без посредников, - считает политолог.



По его мнению, важным сегодня является формирование региональной идентичности Центральной Азии, что позволит нашим странам сообща отвечать на современные вызовы и строить отношения с Поднебесной, которая сама заинтересована в этом. В силу их географического месторасположения на обширном евразийском пространстве Китаю и ЦА суждено быть соседями и поддерживать тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные связи. И здесь не может быть места разного рода фобиям…



Автор статьи: Сауле Исабаева Источник - qmonitor.kz

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