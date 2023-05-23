НАТО готовит бросок: "ключевой сдвиг" на восточном фланге

11:43 24.05.2023

23 мая 2023



Французские десантники во время учений в Эстонии.



С начала конфликта на Украине в феврале 2022 года НАТО добавило на свой восточный фланг тысячи военнослужащих. Североатлантический альянс развернул ещë четыре многонациональные "боевые группы" в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии в дополнение к тем, которые были созданы на границе с Россией в Польше и странах Балтии после "аннексии" Москвой Крыма в 2014 году, передаëт сегодня, 23 мая, France-Presse (AFP).



В настоящее время члены НАТО планируют расширить развëртывание в странах Балтии и Польше до размера бригады, что будет означать добавление дополнительных тысяч военнослужащих "где и когда это потребуется".



К примеру, Великобритания будет иметь войска в резерве на своих базах, готовые к броску в Эстонию, чтобы поддержать примерно 1 000 британских и французских военнослужащих, уже находящихся в этой стране.



"Это ключевой сдвиг - дополнительный уровень возможностей (оперативного развëртывания), чтобы быть частью сил на месте до начала конфликта",

- отметил в беседе с французским информагентством британский командующий развëртыванием сил НАТО генерал Джайлс Харрис.



В то время как Эстония, кажется, довольна этой моделью, еë сосед Литва добивается того, чтобы на местах постоянно размещалось больше войск, и всë ещë обсуждает со своим ведущим партнëром Германией, как их получить.



В преддверии саммита в Вильнюсе (11-12 июля) члены НАТО спорят о новом обязательстве увеличить расходы на оборону в процентном отношении к валовому внутреннему продукту. Всего семь стран альянса в настоящее время достигли цели в два процента, установленной ранее, и одна из задач саммита в Вильнюсе будет заключаться в том, чтобы согласовать превращение этой цели в базовый уровень.



Эстония, которая "никогда не переставала рассматривать Россию как экзистенциальную угрозу", хочет, чтобы союзники обязались тратить 2,5 процента ВВП на оборону, говорится в публикации. Страна с населением 1,4 миллиона человек уже увеличивает расходы на оборону до 3 процентов ВВП, формирует новую армейскую дивизию и закупает современное вооружение.



Членство Финляндии и в конечном итоге Швеции в НАТО также поможет укрепить восточный фланг, но натовские планировщики должны решить, как скандинавские соседи вписываются в более широкие планы. Союзники планируют иметь на восточном фланге альянса и на подступах к нему группировку из 300 000 солдат и офицеров, готовых к боевому развëртыванию в течение 30 дней, отмечает AFP.



НАТО решило пересмотреть подход к сдерживанию на своих восточных рубежах, сообщила в прошлом месяце газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Американское издание тогда поведало о "принципиальном изменении" оборонной концепции Североатлантического альянса по отражению потенциальной агрессии против одной из стран - членов военного блока. Нынешняя концепция сдерживания путем ответного удара якобы меняется на другую концепцию - сдерживания путем недопущения удара.