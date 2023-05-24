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|КазЭкономика. Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже, - А.Кусаинов
12:14 24.05.2023
Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
24.05.2023
Владислав ЮРИЦЫН
Экономист Айдархан Кусаинов о том, что Казахстан сильно автономен от мировой экономики