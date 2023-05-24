 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.05.2023
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11:43  НАТО готовит бросок: "ключевой сдвиг" на восточном фланге
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08:28  Доживет ли ООН до конца спецоперации?
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Вторник, 23.05.2023
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КазЭкономика. Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже, - А.Кусаинов
12:14 24.05.2023

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
24.05.2023

Владислав ЮРИЦЫН

Экономист Айдархан Кусаинов о том, что Казахстан сильно автономен от мировой экономики

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684919640


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