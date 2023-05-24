КазЭкономика. Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже, - А.Кусаинов

12:14 24.05.2023

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже

24.05.2023



Владислав ЮРИЦЫН



Экономист Айдархан Кусаинов о том, что Казахстан сильно автономен от мировой экономики



