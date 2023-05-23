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Мир становится трехполярным, и у каждого полюса свои правила, - Доминик Моизи
12:15 24.05.2023

Les Echos
Франция

Новый трехсторонний мировой порядок
Les Echos: мировой порядок стал трехсторонним - к Западу и Востоку добавился Глобальный Юг

Видение биполярного мира, предполагающее противостояние Востока и Запада, не учитывает реальность, которая стала более сложной, пишет Les Echos. Появляется трехполярный мир, где каждый полюс подчиняется своим правилам и выражает свою обеспокоенность.

Доминик Моизи

Стал ли мир трехполярным? Учитывая "классическое" противостояние между Глобальным Западом и Глобальным Востоком на глазах у Глобального Юга, который не поддерживает открыто Россию в ее спецоперации на Украине, но выражает свою сдержанность в отношении западного мира.

Следует признать, что новый трехполярный мировой порядок, мягко говоря, асимметричен. Глобальный Юг более разнообразен по своему составу, чем Глобальный Запад и Глобальный Восток. Но мы больше не можем довольствоваться представлением о мире с точки зрения биполярности между США и Китаем. А Европа еще далека от того, чтобы стать самостоятельным участником в многополярном мире.

Восстановление равновесия между Европой и США

Начнем с Глобального Запада. Поскольку США больше не обладают экономическим, и даже военным превосходством, которое они имели в эпоху холодной войны, равновесие между членами Глобального Запада стало заметнее, чем после Второй мировой войны.

Не обязательно, что за такими странами, как Япония и Южная Корея, есть "больше Европы" или "больше азиатского Запада". Дело в том, что Америки стало меньше. Американский журналист индийского происхождения Фарид Закария, описывая "постамериканский мир" в книге, изданной в 2008 году, обратил внимание не на упадок США, а на подъем "остальных", прежде всего Китая. Правда, выход эссе совпал с Олимпийскими играми в Пекине.

То, что сегодня существует некая форма восстановления равновесия между Европой и Соединенными Штатами, объясняется прежде всего тем, что Америка уже не та, что была раньше. Даже если Европа делает большие шаги в правильном направлении. Последние события на Украине иллюстрируют это.

Страх и устойчивость

На саммите Совета Европы, который только что прошел в Исландии, Великобритания и Нидерланды заняли более смелые позиции, чем США, поддержав доставку истребителей F-16 в Киев, что заставило Вашингтон отменить свои первоначальные оговорки.

Объединившись перед лицом российской угрозы, Глобальный Запад немного ослабил соперничество с Китаем. С точки зрения обеспокоенности Глобальный Запад колеблется между страхом и стойкостью. Он боится упадка и потери контроля над своим будущим, но также хотел бы сохранить, если не расширить, принадлежащие ему демократические и либеральные ценности.

Москва под влиянием Китая

Второй полюс, полюс Глобального Востока, подразумевающий Китай и Россию (может быть и Иран?), гораздо более неуравновешен, чем Глобальный Запад. Влияние Китая там усиливается, а влияние России постоянно уменьшается.

Мы являемся свидетелями о впечатляющего изменения баланса сил, существовавшего между этими двумя странами в 1950-х и 1960-х годах. А конфликт на Украине лишь ускорил процесс вассализации России Китаем. Пекин преуспел в отношениях с Москвой, чего Россия не смогла добиться в отношениях с Украиной: фактически подчинил себе большого западного соседа.

И в прошлом, СССР и Китай были движимы социалистическим проектом, положительным идеалом, который контрастировал с действительностью. Сегодня авторитаризм, даже тоталитарный соблазн, является доктриной в обеих странах, а их абсолютный цинизм объясняется унижением, которому их подвергал Запад вчера или позавчера.

Новый мировой гигант

К конфронтации между Глобальным Западом и Глобальным Востоком можно подвести глобальную геополитику, как если бы речь шла снова о холодной войне. Но кроме того, что Китай, по сути, занял место СССР и что Пекин, в отличие от Москвы, держава многоплановая, а не только военная, это видение биполярного мира не учитывает более сложную реальность.

Дело в том, что сегодняшний Глобальный Юг, несмотря на его чрезвычайное разнообразие, представляет собой гораздо больше, чем просто вчерашнее движение неприсоединения. И это объясняется экономическими, стратегическими, а также демографическими причинами.

Отличие заключается прежде всего в появлении нового мирового гиганта - Индии. Эта страна находится в центре внимания американцев, европейцев и россиян. Во главе с Нарендрой Моди - а также вопреки ему и его религиозному национализму - Индия постепенно начинает осознавать свою роль и значимость в мировых делах.

Ответ колониальному Западу

Являясь своего рода мостом между Востоком и Западом, Индия становится прежде всего бесспорным лидером Юга, которым она не была в полной мере во времена движения неприсоединения. Тогда Индия Неру вынуждена была разделять это положение с Индонезией во главе с Сукарно, Египтом под руководством Насера и Ганой, возглавляемой Нкрумой. Быть неприсоединившимся во время холодной войны означало отказаться от выбора между социалистическим Востоком и капиталистическим Западом, двумя моделями западного мира.

Сегодня выбор стал более позитивным. Юг готов отомстить вчерашнему колониальному и имперскому Западу. В видении Юга надежда на будущее соперничает с негодованием по поводу прошлого.

Скромность и реализм

Что делать Западу перед лицом возникновения трехполярного мира? Прежде всего, признать его появление. Дело не только в том, чтобы в контексте нашей конфронтации с Россией сделать все, чтобы сплотить Глобальный Юг вокруг наших интересов и ценностей. Уместно сочетать скромность, реализм и честолюбие для понимания того, что в новом трехполярном мире у нас уже нет того влияния, какое было на протяжении веков. Речь больше не идет о том, чтобы навязывать другим ценности, которым мы сами больше не верны (или почти). Но мы должны вновь постараться и стать образцовым примером демократии.

Источник - ИноСМИ
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