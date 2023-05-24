Казахстан проигрывает Китаю... по безвизу и воде, - А.Алибаев

12:17 24.05.2023

Казахстан проигрывает Китаю по безвизу и воде



24.05.2023



Лилия ИГЛИКОВА



Айдар Алибаев о новых соглашениях между Казахстаном и Китаем



