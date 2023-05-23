Китай не хочет тащить большую и бедную Центральную Азию в одиночку

12:19 24.05.2023

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Глава КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите в Сиане, заявил о начале новой эпохи в отношениях между его страной и Центральной Азией. Он считает этот регион сердцем Евразии и собирается вовлечь его в единую с Китаем цивилизационную систему. Учитывая, что саммит прошел через 10 лет после появления инициативы "Один пояс - один путь" (ОПОП), слова китайского председателя можно расценивать как попытку вывести ее на новый уровень.



В плане экономики Пекин собирается увеличить инвестиции в регион, договориться о зеленом коридоре для своих товаров, усовершенствовать транспортные коммуникации, в том числе через Каспийское море. В сфере безопасности китайцы пообещали обучить силовиков Центральной Азии и помочь им бороться с террористами, сепаратистами и "цветными революциями". Кроме того, будет увеличен культурный обмен. Если раньше ОПОП рассматривался только как экономический проект, то теперь у него появилась политическая надстройка.



Некоторые наблюдатели усмотрели в этом посягательство на российскую гегемонию в Центральной Азии. Между тем, если она когда-то и была после развала СССР, то сегодня от нее не осталось и следа. Так, Москва обеспечивает около четверти торгового оборота стран региона - это много, но не очень. Остальную часть делят между собой Китай и страны коллективного Запада. Соответственно, у Пекина нет цели вытеснить Россию - наоборот, каждый должен остаться при своем, но все будут двигаться по китайскому курсу. Об этом, в частности, говорит название саммита в Сиане, которое было написано на китайском и русском языках. Центральная Азия - большая и очень бедная, КНР не хочет тащить ее в одиночку.



Если кто и останется за бортом, то это США и Евросоюз, но не потому что они "кривые", а потому что их концепция взаимодействия с регионом как раз предполагает вытеснение России и тех самых 20-25% ее доли в местных экономиках. При этом они не могут компенсировать потери ввиду удаленности территорий и в целом плохой совместимости западных демократий с местными авторитарными режимами.



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