Иранский КСИР громит террористические ячейки белуджей на юге страны

12:20 24.05.2023

Военная база "Кудс" Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) в среду сообщила о ликвидации террористической группировки на юге провинции Систан и Белуджистан.



"Вооруженная группировка, планировавшая совершить террористические акты на юго-востоке страны, была выявлена разведывательно-оперативными подразделениями этой базы и министерства разведки и ликвидирована", говорится в заявлении КСИР.

Как отмечается в заявлении, 2 террориста погибли в ходе операции, один член группировки был арестован и изъято большое количество оружия и боеприпасов.