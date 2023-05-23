Все, что таджикистанцам нужно знать о службе в армии России. Подробная инструкция

15:07 24.05.2023

Срочная служба, альтернативная служба, военные сборы, мобилизация – вы уже запутались, кто куда призывается и зачем? "Азия-Плюс" подготовила объясняющие карточки, чтобы вы разобрались в этой теме раз и навсегда.



Какие виды служб бывают?



Можно выделить три вида службы: срочная служба, военный сбор и мобилизация. Все они отличаются по срокам и условиям.



Срочная служба (или как ее еще называют - служба по призыву) – это воинская обязанность всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет пройти военную службу – если, конечно, у них не будет права на отсрочку или освобождение.



Такая служба проходит в воинских частях, но, как вариант, можно пройти и альтернативную гражданскую службу - это обычная работа в госучреждениях, взамен "стандартной" службы.



Военный сбор – это ежегодные мероприятия, проводимые для совершенствования военных знаний. В отличие от длительной срочной службы, военный сбор длится недолго (например, в России – не дольше двух месяцев). По сути, его назначение – "освежить" военные навыки, при этом на поле боя такие призывники не направляются.



Мобилизация – это призыв военнообязанных запаса в армию во время военных конфликтов. Именно мобилизованных направляют на непосредственное сражение.



На какие из этих видов служб могут быть призваны лица с двойным гражданством?



На любое из них. Главное условие – не просто иметь гражданство, но и постоянно проживать на территории этой страны. Например, если вы – таджикистанец со вторым российским паспортом и постоянно проживаете на территории Таджикистана, то служить вы будете, соответственно, в Таджикистане. А если постоянно проживаете в России – то в России.



Призвать вас так могут как на срочную службу, так и на военные сборы, и на мобилизацию.



Но распространяется это только на тех, кто имеет гражданство страны! Если вы – иностранец и имеете, например, только ВНЖ, призвать вас не могут.



Это что получается – если я сначала жил и служил в Таджикистане, то, переехав в Россию, мне придется отслужить по второму разу?



Нет – в случае срочной службы. Между Таджикистаном и Россией есть Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, согласно которому, лица, прошедшие срочную военную службу в одной из стран, не должны проходить ее еще раз в другой.



Да – в случае военных сборов и мобилизации. Даже если вы уже отслужили срочную службу в Таджикистане, после этого вас могут призвать на сборы или на мобилизацию.



Я уже знаю, что те, кто проходил срочную службу в Таджикистане, не призываются на нее в России. Но что, если в Таджикистане я прослужил только один месяц в составе мобилизационного призывного резерва?



В Таджикистане в 2021 году появился еще один вид военной службы - в составе мобилизационного призывного резерва в должности солдата. По сути это означает, что за определенную оплату, получить военный билет можно, отслужив всего один месяц.



При этом, как уже упоминалось выше, между Таджикистаном и Россией есть договор, согласно которому, лица, прошедшие срочную военную службу в одной из стран, не должны проходить ее еще раз в другой.



Но распространяется ли это правило на тех, кто служил только месяц?



Ответ – да.



Согласно Порядку прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва, правовой статус военнослужащих, участвующих в месячных военных сборах , приравнивается к проходящим срочную военную службу. А по окончанию такие граждане включаются в состав запаса Вооруженных Сил и больше не подлежат призыву на обязательную военную службу в Таджикистане, а, значит, и в России.



Получается, если я отслужил срочную службу в Таджикистане, а затем переехал в Россию, там меня больше не призовут?



Нет. Вас больше не призовут на срочную службу, но на военные сборы и мобилизацию – могут.



А разве меня не могут посадить за участие в конфликте с Украиной?



В Таджикистане действительно существует статья за наемничество. Согласно ст. 401 Уголовного Кодекса, наемником считается то лицо, которое наняли для участия в военном конфликте на территории другой страны.



За наемничество угрожает уголовный срок от 12 до 20 лет лишения свободы.



Кого может ждать такое наказание?



Кто будет считаться наемником?



Граждане, которые не имеют российского гражданства и при этом принимают участие в конфликте России с Украиной.



Граждане, которые имеют двойное российское гражданство, но при этом постоянно проживают в Таджикистане, а в Россию приехали специально для участия в военном конфликте.



Кто не будет считаться наемником?



Граждане, которые имеют двойное российское гражданство и постоянно проживает на территории России. Если вас мобилизовали, то наемником вы считаться не будете и никакого наказания не понесете.



При этом, напоминаем, что власти Таджикистана начали составлять списки граждан – участников войны на территории Украины.



По данным источников Радио Озоди, в отношении таджикистанцев, участвовавших в боевых действиях в Украине, будут возбуждаться уголовные дела. При этом, к ответственности будут привлечены только лица с таджикским паспортом.



В отношении уроженцев Таджикистана, имеющих гражданство РФ или Украины, уголовные дела возбуждаться не будут.