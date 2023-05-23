В Турции провели новые испытания баллистической ракеты "Тайфун"

15:47 24.05.2023

Глава департамента оборонной промышленности страны Исмаил Демир назвал испытания успешными



АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Новые испытания первой национальной баллистической ракеты "Тайфун" проведены во вторник в Турции. Об этом сообщил глава департамента оборонной промышленности страны Исмаил Демир в Twitter.



"Мы провели успешный пуск ракеты "Тайфун", - написал Демир.



