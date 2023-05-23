Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина приехала в Иран ... в хиджабе

17:40 24.05.2023

Глава ЦБ РФ, уроженка Уфы Эльвира Набиуллина приехала в Иран для обсуждения со своим иранским коллегой Мохаммедом Резой Фарзином развитие двусторонних расчетов в национальных валютах, пишет РБК.



В соответствии с требованиями Исламской Республики, Набиуллиной на переговорах пришлось надеть хиджаб.



