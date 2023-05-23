План вторжения НАТО на Украину готов!

21:52 24.05.2023 План вторжения НАТО на Украину готов, подтвердил экс-советник Пентагона

Спасет ли Капитан Америка киевскую власть?

Светлана Гомзикова



План вторжения НАТО на Украину готов, подтвердил экс-советник Пентагона



Материал комментируют:

Владимир Можегов



В случае, если киевский режим потерпит поражение в противостоянии с Россией, США вместе с НАТО могут ввести на территорию Украины свои войска. Такие планы, по мнению экс-советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, уже прорабатываются.



"В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", - сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.



После падения Артемовска даже в Белом доме стали говорить о невозможности победы ВСУ, заметил эксперт. При этом он предупреждает, что на фоне критического положения киевского режима Запад может решиться на открытую интервенцию, которая повлечет за собой катастрофические последствия.



Наилучшим способом урегулирования кризиса, по словам военного, было бы провозглашение Украины нейтральным государством, как это предлагала Москва еще до обострения ситуации. Однако эта возможность уже упущена по вине западных стран.



Ранее Макгрегор не исключил, что за штурвалом истребителей F-16, которые Запад собирается передать Киеву, могут оказаться американские "добровольцы". И ему это представляется "очень опасным и опрометчивым", поскольку к попавшим в плен сбитым летчикам будут относиться как к наемникам, на которых Женевская конвенция не распространяется.



Что касается планов Вашингтона начать интервенцию в незалежную, экс-советник Пентагона - не первый, кто о них говорит.



Еще в середине марта подобный сценарий озвучил известный американский публицист, автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш. Причем, по его словам, триггером для прямого вмешательства США в конфликт станет именно риск поражения Киева.



Правда официально, согласно данным источников Херша (каких - он раскрывать не стал), в наступательных операциях против русских будут задействованы силы НАТО.



"Но это не одурачит мир. […]. Это мы воюем против России", - убежден журналист.



Херш допустил, что Вашингтон "просто обманывает сам себя" относительно происходящего на Украине и возможных результатов конфликта. И напомнил, что Россия пока не задействовала в спецоперации свои главные силы.



Между тем, сами американские власти и руководство НАТО неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность отправки войск на Украину. Другое дело, что принимать на веру их слова было бы слишком наивно.



Запад совершенно не скрывает, что его цель - нанести с помощью Украины военное поражение России. Пока эту войну против на нас они ведут преимущественно руками зомбированных русофобией украинцев, которых превратили в оружие против Москвы. И абсолютно не беспокоятся, сколько их погибнет. Вашингтон и Лондон уже приказали "воевать до последнего".



Но что потом? Кто следующий отправится в "мясорубку"? Неужели Капитан Америка лично?



Весьма сомнительно. За кого жизнь отдавать? За престарелого коррупционера Байдена и наркомана Зеленского? Наверное, поэтому и делают все для того, чтобы продлить как можно дольше весь этот "ужас без конца".



Франция, например, заявила, что готова предоставить Украине гарантии безопасности. Они, как пояснили в МИД Пятой республики, "помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем". Но в чем суть гарантий, не уточнили.



Надо полагать, продолжат беспрекословно выполнять все "хотелки" попрошайки Зеленского - будут давать деньги и оружие, не считая.



Киев, конечно, рассчитывает на гарантии по 5-й статье Устава НАТО. Но возможности не всегда, как известно, совпадают с желаниями…



Пока, как пишет The Wall Street Journal, вместо членства в альянсе США планируют предложить Украине гарантии безопасности по израильской модели, которая предполагает постоянную военную технологическую помощь, но без формальных обязательств участия в конфликте. Это, как отмечает издание, позволит сохранить поддержку Киева при любых политических изменениях на Западе и одновременно не втянуть его в прямую конфронтацию с Россией.



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила политолога-американиста и историка Владимира Можегова:



- Что касается заявлений Макгрегора и Херша, то они делаются неофициально. Это просто вбросы, за которыми стоят люди известные, но отставные, не имеющие на данный момент никакого отношения к государственной политике.



Опять же, нужно понимать, что помимо противоборства армий идет война информационная. Идет информационная накачка. Другое дело, какие цели ставятся подобными заявлениями. В любом случае все нужно фильтровать.



Понятно, что люди, стоящие за Байденом, действительно, заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Но это определенная группа лиц, которых я называю "неоконами".



Это крайне агрессивная компания, которая была во власти при обоих Бушах, и развязала ближневосточную войну. Они уверены, что поучаствовали серьезно и в развале Советского Союза. В основном это все выходцы из бывших троцкистских американских слоев. Предки многих перебрались в Америку из Восточной Европы, в том числе из Украины. Как, например, у госсекретаря Энтони Блинкена и главной "звезды майдана" Виктории Нуланд. У них, действительно, Украина пылает в сознании.



А что касается, допустим, нормальных американских патриотов, таких как консерваторы в целом, то для них это очень далекая история. Хотя они тоже, безусловно, "ястребы", но у них сознание гораздо более спокойное - американское.



Нужно понимать, что американцы всегда были изоляционистами. И эта агрессивность, желание контролировать весь мир только после Второй мировой войны всерьез стали захлестывать. Но, тем не менее, не до конца, и они остаются изоляционистами.



Ведь лозунг Трампа "America First!" ("Америка прежде всего!"), это именно изоляционистский лозунг. Лозунг американцев, которые протестовали против участия США во Второй мировой.



"СП": Но впечатление, что там все словно с цепи сорвались. Иначе, откуда эта, просто безудержная, ненависть Вашингтона к России?



- Трудно не согласиться. Однако нужно понимать и ситуацию внутри США. Потому что демократы очень боятся проиграть республиканцам и конкретно Трампу. Можно даже сказать, что они в истерике.



Вот эти люди, которые стоят за Байденом, сейчас на грани эмоционального срыва. С одной стороны, они видят, что конфликт украинский захлебывается, и все идет не так, как им хотелось бы. С другой, что республиканцы их могут просто свалить через год-полтора, со всеми вытекающими



Отсюда эта истеричная риторика и угрозы. Что особенно заметно на фоне того, как действует Россия - спокойно, хладнокровно, сдерживая, наоборот, всякую эскалацию. Такая стратегия "катка", который медленно, но неуклонно и неотвратимо движется к цели. И это, я считаю, совершенно правильная стратегия.



"СП": США планируют вместо членства в НАТО предложить Киеву гарантии безопасности по израильской модели - т.е. без формальных обязательств участия военном конфликте. Что вы думаете на этот счет?



- В НАТО Украину они взять не могут по вполне понятным причинам. Об этом и Шольц на днях говорил, и поляки постоянно заявляют. Они сейчас ищут для нее какие-то другие форматы, чтобы оформить свои отношения с ней уже на перспективу.



Ведь "коллективный Запад" - никакой не коллективный. Там тоже идет гражданская война между национально ориентированными силами и глобалистами.



Так вот, с точки зрения глобализма, Россию надо сдерживать. Для чего они, так или иначе, будут строить "санитарный кордон" (или антироссийскую дугу) - от Финляндии до Турции. Они и Китай сейчас таким же точно кордоном окружают. Рассчитывают изолировать таким образом "ренегатов" - нас и Поднебесную, - которые не хотят вписываться в мировой порядок, устроенный на их правилах. Одновременно разрабатывают всевозможные сценарии, форматы того, как продолжать нас "сдерживать".



Но они не хотят доводить дело до ядерной войны. Поэтому в прямую конфронтацию втягиваться не станут. Источник - свободная пресса

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