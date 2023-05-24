Роспремьер Мишустин гостит в Пекине. Принимает Си

22:46 24.05.2023

В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Михаила Мишустина

24.05.2023

В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Михаила Мишустина

Второй день официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай начался с переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В Пекине главу российского правительства встречала рота почетного караула.



В повестке встречи – все основные вопросы сотрудничества между нашими странами, которое стремительно крепнет.



"Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья, "единство позволяет свернуть горы"", – отметил Мишустин.



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Китайский премьер заверяет: Пекин решительно настроен углублять партнерство во всех приоритетных областях, которые определили в марте главы государств на встрече в Москве.



"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх. Мы намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", – сказал Ли Цян.



Мишустин обратил внимание на впечатляющие достижения: несмотря на сложные внешние условия, взаимный товарооборот за прошлый год вырос на треть. А по итогам этого может досрочно превысить рекордные 200 млрд долларов. Причем уже 70% расчетов проводятся в национальных валютах – рублях и юанях. Это колоссальный прорыв для всей мировой экономики.



Стратегический характер приобрело партнерство в энергетической сфере. Россия – на первом месте по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии. Развиваются проекты в области мирного атома, транспортной сети, сфере высоких технологий: от станко-, машино- и судостроения до совместного освоения космоса.



Еще одна важная задача – восстановление туристического потока между двумя странами. Сейчас уже растет число студенческих обменов и совместных российско-китайских культурных проектов. Так что сегодня открываются большие возможности практически для любого бизнеса. Особенно перспективным стороны считают все, что связано с цифровой безопасностью. Все эти договоренности российский и китайский премьер после обмена мнениями закрепили на бумаге: подписаны пять документов. Они касаются поставок российского зерна и растительного сырья, углубления инвестиций в сфере услуг, сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности и спорта. Мишустин пригласил Ли Цяна на "Игры будущего", которые пройдут в Казани следующей весной и объединят на одной площадке классические и инновационные виды спорта.



После переговоров глава российского правительства приехал в один из главных университетов Китая – пекинский Цинхуа, где напомнил студентам, что в том числе от следующих поколений зависит то, как стороны распорядятся достижениями нынешнего российско-китайского тандема. Отметил Мишустин и исторические заслуги китайцев. На площади Тяньаньмэнь он возложил венок к монументу Народным героям.



PWOnpCIuZEH3OiGw1s6NSDDH2Cj7wgpA.jpgЗатем состоялись переговоры с китайским лидером. Глава Кабмина РФ передал Си Цзиньпину "наилучшие пожелания" от президента России, добавив, что Владимир Путин "с очень большой теплотой" вспоминает мартовские переговоры в Москве.



"Ваш государственный визит в Российскую Федерацию открыл новый путь в развитии отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия, которые связывают Россию и Китай, – отметил Мишустин. – Принятые по итогам переговоров в Кремле судьбоносные решения вызвали широкий резонанс во всем мире. Они символизируют единство подходов России и Китая по всем ключевым вопросам глобальной повестки. Подтверждаю нашу совместную решимость укреплять многополярное устройство современного мира, которое построено на уважении суверенитета, верховенстве международного права и невмешательстве во внутренние дела государств".



Премьер рассказал, что целями его первого официального визита в Китай являются установление конструктивного взаимодействие с его китайским коллегой и организация эффективной совместной работы по линии правительств для оперативного исполнения решений, которые были приняты главами государств. Он отметил важность того, что и сегодняшние межправительственные переговоры в Пекине, а также состоявшийся накануне бизнес-форум в Шанхае "прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания, уважения друг к другу, которые отличают российско-китайские отношения".



"Мы искренне дорожим добрососедством, партнерством и сотрудничеством, которые связывают Россию и Китай. Для нас это имеет особое значение в условиях усилившейся турбулентности на международных рынках, международной арене в целом, – сказал Мишустин. – Наши страны вместе противостоят попыткам коллективного Запада сохранить глобальное доминирование, использовать незаконные санкции для навязывания своей воли независимым государствам. Убежден, что Россия и Китай дадут решительный отпор этим опасным устремлениям, создадут благоприятные условия для уверенного продвижения вперед, к нашим общим стратегическим целям".



В июне на Петербургском международном экономическом форуме российская и китайская делегации встретятся, чтобы более детально обсудить то, о чем договорились в Шанхае и в Пекине.



По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ, ТВЦ