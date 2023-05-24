"Чернобыль" - для Европы. Похоже, в украинском Хмельницком была уничтожена "грязная" ядерная бомба

22:47 24.05.2023 Максим Столетов

24.05.2023

"Чернобыль" - для Европы

Официальный Киев очень старался скрыть последствия российского ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницкой обл. Но - не удалось. Несмотря на все запреты публично даже упоминать об этом событии, прежде всего, в украинских СМИ.



Украинцы, конечно, послушно молчали. В Европе, однако, у киевского режима есть такие "партнеры", которые всегда готовы выставить его в дурном свете. Румыния - среди них. Как сообщила румынский сенатор Диана Шошоакэ, облако радиоактивной пыли накрыло территорию Польши. Политик уточнила, что причиной стал удар российского гиперзвукового "Кинжала" по военному складу. Именно там, по словам сенатора, хранились боеприпасы с обедненным ураном, которые Киеву поставила Великобритания.



Обратим внимание на тот факт, что, как заметила Шошоакэ, от места взрыва до украинско-польской границы 230 км. Загрязненные радиацией облака преодолели это расстояние и пролетели над Польшей за 10 дней. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупреждал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы. Скажем, в Чехии и Словакии уже распространяется информация о надвигающемся на страны радиационном загрязнении из-за событий на Украине. В Управлении здравоохранения Словакии подчеркнули, что "радиационная обстановка в стране в настоящее время является стандартной и никаких отклонений от нормально измеряемых значений не зафиксировано". При этом в полиции Словакии сделали неоднозначное заявление. "Польские власти подчеркивают, что временно повышенные значения естественного радиационного фона не являются чем-то исключительным и регулярно возникают во время выпадения осадков. В настоящее время через Европу проходит атмосферный фронт, приносящий обильные осадки. По мнению польских экспертов, именно они вызвали скачки на графиках, на которые ссылаются дезинформаторы", - сообщили в словацкой полиции. Польские специалисты университета имени Марии Складовской-Кюри опубликовали данные мониторинга окружающей среды: 15 мая датчики зафиксировали резкий скачок уровня загрязнения висмутом. Повышение концентрации висмута (продукт полураспада обедненного урана) было зафиксировано в Люблине.



Подполковник в отставке, военный метеоролог Евгений Тишковец объяснил, что ветер дул с юго-востока на северо-запад, поэтому спустя сутки частицы радиации достигли польских городов.



"Это Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Полоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торонь, Альштан, Хойнице, Кошалин. То есть, вся юго-восточная, восточная, часть центральной и северная Польша и далее по касательной к северной Германии", - сказал он.



Жители северо-восточной части Молдавии начали жаловаться на сильные головные боли, что может свидетельствовать о повышенном радиационном фоне.



Тelegram-канал "Рыбарь" сообщал, что, по данным системы мониторинга землетрясений Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, 13 мая в 04.52 по московскому времени северо-западнее Хмельницкого были ощутимы толчки мощностью в 3 - 4 балла. Источники Telegram-канала подтвердили, что на 649-м авиационном складе ракетного вооружения и боеприпасов в селе Грушевица хранилось значительное количество зенитных ракет к ЗРК западного производства, в том числе и для ЗРК Patriot. Утверждалось, что кроме боеприпасов были уничтожены системы спутниковой связи на сумму 83 млн евро, военные планшеты и системы шифрования данных. Якобы всего было взорвано "товара" на 200 - 220 млн евро. Это были поставки, главным образом, из Дании, Германии, Италии, Японии.



Эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов неоднократно высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения, заявил Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном. "Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния", - сказал он.



"Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской", - отметил эксперт.



Европа, похоже, уже забыла эту свою недавнюю историю. В результате взрыва на ЧАЭС 26 апреля 1986 г обширные территории оказались загрязнены радиоактивными осадками, из которых наиболее опасными для человека были в ранний период (1- 1,5 месяца) йод-131 (период полураспада восемь суток), а в отдаленный период - радионуклиды цезия-137 и цезия-134 (периоды полураспада 30 лет и 2,4 года соответственно). Всего в СССР в результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около пяти миллиона гектар земель, уничтожены и захоронены (закопаны тяжелой техникой) сотни мелких населенных пунктов.



Но главное: авария на ЧАЭС затронула жизнь миллионов людей. Почти 8,4 млн. чел. в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации. Свыше 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии и получили высокие дозы радиации.



Загрязнению цезием-137 подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тыс. кв. км, из них около 60 тыс. кв. км находится за пределами бывшего СССР. Это - территории Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии и ряда других стран Западной Европы. Повышенную радиоактивность, которую принесли с собой облака, были также зафиксировали в Канаде, Японии и США.



Незагрязненным осталось южное полушарие Земли.



Напомним, в марте стало известно, что Великобритания в рамках пакета военной "помощи" передала Украине партию снарядов, которые содержат обедненный уран. Сейчас в социальных сетях распространяется информация, что со склада боеприпасов, который был уничтожен российской армией в украинском городе Хмельницком, движется радиационное облако, оно может достигнуть стран ЕС. Это случилось после того, как российская армия нанесла высокоточный удар по военным складам ВСУ на территории местного завода промышленной электроники "Катион". Там находились техника и боеприпасы, которые Запад передал Киеву. В том числе - не только дальнобойные крылатые ракеты для комплексов Storm Shadow, но и снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.



По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, на складе, возможно, были не только британские снаряды. Американцы передали Украине свои БМП "Брэдли", БТР "Страйкер" и другие боевые машины на базе "Страйкера", а у них в боекомплект также входят подкалиберные снаряды с обедненным ураном для их 155-мм пушек. У США и Великобритании практически во всех бронебойных боеприпасах используются урановые стержни. Такой факт: если ранее замеры уровня радиации делали в зоне расположения Хмельницкой АЭС (г. Нетешине и окрестностях), то теперь – в областном центре, на западе региона и в Тернополе. Резкий скачок радиации в Хмельницком связан отнюдь не с размещением на уничтоженном ракетным ударом складе на территории местного завода промышленной электроники "Катион" американских и британских бронебойных снарядов (БОПС) со стержнями из обедненного урана. При этом Лондон устами своего замминистра обороны Хиппи заявил, что не отслеживает использование снарядов с обедненным ураном и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Но эксперты отмечают также значительный рост гамма-излучения, что указывает на уничтожение очень большого запаса боеприпасов, в результате которого урановая пыль поднялась в воздух.



Хотя официальный Киев опровергает рост радиоактивного фона, в городе Хмельницком действуют дозиметрические патрули, которые проводят замеры на улицах, кроме того, радиационный фон проверяют с помощью дозиметров (они есть почти в каждом доме у людей, живущих рядом с АЭС), и они однозначно свидетельствуют о росте альфа- и гамма-излучения. Речь потому уже надо вести не про стержни из обедненного урана, а про обогащенный уран.



Об этом говорит и ветеран армии США Станислав Крапивник. "Любопытно, что обедненный уран при горении выделяет бета-частицы, но не гамма-радиацию, которая зафиксирована в этом регионе. Она поднялась хоть и не критически, но резко. Это можно посмотреть в открытых источниках. И это делает ситуацию более опасной", - отмечает эксперт. "Возможно, там были склады топлива для атомных станций, возможно, там готовили "грязную" ядерную бомбу. Сложно сейчас сказать, что точно им привезли с Запада. Но если там гамма-радиация, значит было что-то более серьезное, чем тысяча снарядов с обедненным ураном", - указывает Станислав Крапивник.



Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук тоже считает, что в Хмельницком взлетел на воздух завод, на котором ядерщики киевского режима изготавливали ядерную бомбу из отработанного топлива ядерных электростанций. Косвенным подтверждением того, что в Хмельницком произошла катастрофа на ядерном объекте, по словам эксперта, свидетельствует то, что поезда стали объезжать его за 100 - 150 км так же, как Чернобыль. Анатолий Матвийчук считает очень опасной игру, которую ведут киевские власти и их кураторы из США и Британии, манипулируя ядерной темой. Попытка ядерного шантажа РФ привела к тому, что от нее пострадали сами зачинщики.



Ранее в эфире пресс-центра медиа-группы "Патриот" выступали военные эксперты и физики-ядерщики. Они считают, что в Хмельницком были взорваны комбинированные склады, на котором могли храниться не утилизированные ранее твердотопливные двигатели советских ракет. Если рядом с ними находились снаряды с обедненным ураном, то в процессе горения топлива они могли выделять радиоактивный и крайне токсичный оксид урана. А почему бы не предположить, что топливо для Хмельницкой АЭС хранили вне пределов самой станции, где есть специально подготовленные хранилища и где оно находится в полной безопасности (ВС РФ не атакуют такие объекты)?



Еще в октябре прошлого года нашим разведорганам стало известно, что нацисты готовят провокацию на своей территории, связанную с подрывом "грязной бомбы", точнее – грязной ядерной бомбы. Изготовить ее, как говорится, что раз плюнуть, особенно если есть доступ к радиоактивным веществам, скажем, отходам топлива на АЭС. У любого государства, имеющего АЭС, проблем с этим нет. На Украине четыре атомных станции, но только Запорожская находится под контролем России, остальные контролируются Киевом - Южно-Украинская АЭС (в ста с лишним километрах от г. Николаева), Ровенская АЭС (в четырех км от города Вараш Ровенской обл.) и Хмельницкая АЭС (в городе Нетешин Хмельницкой обл.).



Наша разведка сообщала, что работа над созданием "грязной бомбы" идет сразу в нескольких местах, среди которых указывались Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области, Киевский институт ядерных исследований, Харьковский институт и Хмельницкая АЭС.



Непосредственная работа над созданием такой атомной бомбы была интенсифицирована после ухода со своего поста британского премьера Джонсона, ранее обещавшего передать укронацистам компоненты ядерного оружия (ЯО) или даже несколько зарядов. После чего британцы и предложили сконцентрировать усилия на создании "грязной бомбы" в качестве альтернативы ЯО. Ответственность за взрыв планировалось да и планируется возложить на Россию, чтобы потом обвинить ее в применении оружия массового уничтожения в ходе СВО.



Однако, получив информацию о планах бандеровцев, министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, министром обороны Турции Хулуси Акаром, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и американским министром Ллойдом Остином, предупредив их о возможных крайне негативных последствиях этого шага для всех. Но вот 28 апреля из США пришли другие интересные новости: издание New York Times сообщило, что американское Министерство энергетики развертывает на Украине некую сеть датчиков радиоактивного загрязнения. Официальным предлогом назвали опасения, что Россия может-де применить ядерную или "грязную" бомбу: мол, в случае чего американские сенсоры зафиксируют факт и не позволят "русским агрессорам" уйти от ответственности.



В Великобритании заявили, что бронебойные снаряды с ОУ десятилетиями были стандартным вооружением и не имели "никакого отношения к ядерному оружию". Министерство обороны обвинило Россию в преднамеренной дезинформации за характеристику боеприпасов как "оружия с ядерным компонентом". Как бы в свою очередь, политолог Сергей Марков прямо обвинил Великобританию в том, что та заразила Украину радиацией. Также он отметил, что именно "западенщина" изначально в подавляющем большинстве поддержала дорвавшуюся до власти в Киеве фашистскую хунту. И в будущем всплеск заболевания раком придется не на жителей Донбасса и Запорожья, как было запланировано у Зеленского и у Британии, а на жителей Западной Украины, которые с самого начала поддержали фашистскую хунту и ее преступления. Расплата за преступления пришла на Западную Украину вместе с британским обедненным ураном. Власти Украины все отрицают. "Значит, это правда. Британцы заразили западную Украину радиацией", – написал Марков.



Британию вполне устраивает версия о взрыве снарядов с обеденным ураном. По ее логике, раз снарядов нет, то и говорить не о чем. Но говорить надо, и прежде всего, о том, какое будущее уготовила Британия Украине. И не только ей.



Радиоактивные снаряды должны были применять на фронте, развернутом Киевом против ДНР/ЛНР, что предполагало не только радиоактивное заражение местности в зоне СВО, но и распространение радиоактивной пыли на тыловые российские регионы. Это зависело от направления ветра и удаления от места взрыва. Однако ситуация сложилась не по планам Британии, то есть НАТО, которые не могли не знать о тех черных делах, которые намеревались сотворить с помощью ядерного оружия укронацисты. Но, как говорится, не рой другому яму - сам в нее попадешь. Сегодня в новую чернобыльскую "воронку" может угодить вся Европа, по крайней мере - Восточная и Центральная. Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684957620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената обсудил с депутатами маслихатов актуальные вопросы развития регионов

- Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Катар на $243 млн

- Кадровые перестановки

- Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны? (Часть вторая)

- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы защиты бизнеса

- Казахстан последовательно снижает барьеры в госзакупках стран Евразийского Союза

- Запретят ли в Казахстане энергетики?

- Ерулан Жамаубаев провел заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности

- Госсубсидии продолжают оставаться недоступными для мелких хозяйств – партконтроль AMANAT

